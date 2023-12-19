В Южной Корее отрепетируют отражение внезапного нападения «в стиле ХАМАС»

Руководство Южной Кореи велело армии готовиться к внезапной атаке КНДР «в духе ХАМАС» с устройством противником «манипулятивных сложных провокаций». Почему Сеул опасается такого сценария — в материале РБК

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Как Южная Корея готовится к нападению КНДР

19 декабря, на следующий день после испытания Пхеньяном своей самой мощной межконтинентальной баллистической ракеты, председатель Объединенного комитета начальников штабов Республики Корея адмирал Ким Мён Су провел совещание с командованием наземных операций, отвечающим за охрану северной границы, и распорядился начать подготовку к внезапной атаке со стороны КНДР «в стиле ХАМАС».

«Противник будет устраивать манипулятивные сложные провокации, на которые нам будет трудно реагировать. Если он решится на провокацию, я хочу, чтобы вы дали решительный ответ», — распорядился Ким. Он также приказал нарастить потенциал для уничтожения подземных туннелей и складов боеприпасов потенциального противника. В тот же день южнокорейским военнослужащим в «деревне перемирия» Пханмунджом, расположенной в так называемой объединенной зоне безопасности (Joint Security Area, JSA) между двумя Кореями, впервые за пять лет выдали огнестрельное оружие.

Нападение ХАМАС на Израиль 7 октября сильно взволновало южнокорейские власти, который опасаются аналогичной ситуации на своей границе. Южная Корея провела совместные учения с США, чтобы отработать отражение внезапной атаки КНДР. Австралийский Институт Лоуи отмечает, что беспокойство вполне объяснимо, ведь страна уже подвергалась внезапным атакам со стороны северного соседа: в 1968 году северокорейские военные совершили неудачное покушение на тогдашнего президента Пак Чхун Хи, а в 2010 году потопили корвет «Чхонан» и обстреляли остров Ёнпхёндо.

Южнокорейские военачальники опасаются, что КНДР может последовать примеру ХАМАС: перебросить диверсионные группы через демаркационную линию и взять заложников — в корейской народной армии, по некоторым данным, служат до 200 тыс. спецназовцев, которые могут быть задействованы в подобной операции.

Параллельно с наземной операцией КНДР может открыть массированный огонь по приграничным регионам: согласно последним оценкам южнокорейских властей, в арсенале у КНДР около 700 дальнобойных реактивных систем залпового огня (РСЗО). В зону их поражения попадает вся столичная агломерация (так называемый Сеульский национальный столичный регион, включает Сеул, Инчхон и провинцию Кёнгидо), где проживают около 26 млн человек — половина всего населения страны. В южнокорейском Министерстве объединения, отвечающем за взаимодействие с Пхеньяном, заявили, что северокорейские РСЗО могут выпускать до 16 тыс. снарядов в час.

Южнокорейские военные эксперты опасаются, что система ПВО страны, как и израильский «Железный купол», не сможет отразить всё при таком интенсивном обстреле. А масштаб разрушений и человеческих потерь может оказаться значительно больше, чем в Израиле, отмечает издание The Korea Times.

Угроза южнокорейской столице возросла после того, как в ноябре 2023 года Сеул и Пхеньян приостановили действие двустороннего соглашения 2018 года о снижении военных рисков. Уже к концу месяца в приграничных регионах КНДР были развернуты дополнительные артиллерийские установки и построены новые огневые позиции. 5 декабря председатель Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи приказал разработать всеобъемлющие планы по обороне Сеула, уделив особое внимание перехвату дронов: в конце 2022 года несколько северокорейских беспилотников сумели проникнуть в воздушное пространство над столицей, а поднятые по тревоге истребители не смогли поразить ни один.

Как Северная Корея связана с палестинскими организациями

КНДР поддерживает отношения с палестинскими движениями еще с 1970-х годов, когда северокорейские власти начали оказывать им военную и финансовую поддержку. Тогда же 200 членов Организации освобождения Палестины (ООП) прошли военную подготовку в Северной Корее. А в 1980–1990-х годах председатель ООП и впоследствии первый президент Палестинской национальной администрации Ясир Арафат неоднократно посещал северокорейскую столицу и встречался с Ким Ир Сеном.

Летом 1973 года, за несколько месяцев до войны Судного дня, КНДР отправила около 1500 военных советников в Египет, чтобы обучить местный контингент эксплуатации советских систем противовоздушной обороны. Среди них были и 20 опытных боевых летчиков, которые с началом войны приняли участие в воздушных боях с израильскими ВВС над Синаем. После окончания войны некоторые из них продолжили службу в ВВС Сирии.

В 2000-е годы КНДР направила своих рабочих в Ливан, чтобы помочь шиитской группировке «Хезболла» в строительстве подземной инфраструктуры, которая использовалась в войне с Израилем в 2006 году. В 2014 году газета The Telegraph сообщила, что, по данным израильских военных, северокорейские специалисты также давали рекомендации ХАМАС при строительстве сети туннелей в Газе.

Какую позицию КНДР заняла в конфликте на Ближнем Востоке

Северная Корея не признает Израиль как государство и с началом нового обострения на Ближнем Востоке встала на сторону палестинцев, обвинив в эскалации Соединенные Штаты и сам Израиль. Вскоре после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября стали появляться сообщения, что нападавшие могли использовать северокорейское оружие. На видео, опубликованных боевиками, журналисты идентифицировали ручной противотанковый гранатомет (РПГ), напоминающий северокорейский образец.

Уже 16 октября о том, что ХАМАС использовал оружие из КНДР, заявил израильский посол в Южной Корее Акива Тор, а на следующий день к такому же выводу пришло военное руководство Южной Кореи. По данным Сеула, в приграничных с Газой районах также были обнаружены снаряды, предположительно произведенные в КНДР, — на это указывала надпись на корейском «Пан-122» (вероятнее всего, сокращение от слова «пансапхо» — реактивная система залпового огня).

Совет Безопасности ООН ввел запрет на экспорт северокорейских вооружений в 2009 году в ответ на проведение страной второго ядерного испытания. Тем не менее КНДР продолжила незаконно осуществлять поставки оружия, преимущественно в Африку и на Ближний Восток. В 2009 году власти Таиланда и ОАЭ перехватили грузы с ракетами и реактивными минометами, которые, как выяснилось позднее, могли предназначаться ХАМАС. В 2014 году The Telegraph сообщила, что КНДР заключила с палестинской группировкой сделку о поставках ракет и коммуникационного оборудования на несколько сотен тысяч долларов. В 2018 году власти Египта перехватили еще один груз с компонентами вооружений, предназначенными для сектора Газа. Сделка была заключена компанией-однодневкой, зарегистрированной в Малайзии.

19 октября агентство The Associated Press (AP) провело независимый анализ кадров с оружием, изъятым у боевиков ХАМАС при отражении атаки 7 октября и хранящимся на одной из израильских баз. На опубликованных снимках можно увидеть несколько десятков РПГ с элементами дизайна, характерными для северокорейской модели.

По просьбе АР специалисты также проанализировали выложенные ХАМАС видеоролики и предположили, что боевики могли использовать северокорейский аналог советского автомата АК-47, так называемый тип-58, производство которого было налажено в КНДР в 1958 году. Кроме того, как отмечает AP, ХАМАС в прошлом публиковал пропагандистские ролики с боевиками, использующими северокорейские противотанковые ракеты «Пульсэ-2».

В ноябре южнокорейская разведка доложила парламенту, что Ким Чен Ын распорядился найти способы оказать всеобъемлющую поддержку исламистским группировкам в конфликте с Израилем. Спецслужбы предположили, что северокорейские власти могут пытаться продолжить поставки оружия ХАМАС и шиитской группировке «Хезболла» в Ливане.

В Пхеньяне отрицают поставки вооружений ХАМАС и называют подобные утверждения «черной пропагандой» и «абсурдной дезинформацией».