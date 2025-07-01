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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп распорядился ужесточить санкции США против Кубы

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, который направлен на ужесточение политики Вашингтона в отношении Кубы, говорится на сайте Белого дома.

США прекратят «экономическую деятельность, которая приносит непропорциональную выгоду кубинскому правительству, военным, разведке или службам безопасности в ущерб кубинскому народу», говорится в заявлении.

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Меморандум закрепляет запрет на поездки американцев на Кубу. Кроме того, США продолжат «поддерживать экономическое эмбарго Кубы» и противодействовать мерам по его отмене «в ООН и на других международных форумах».

Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья назвал «преступным» новое ужесточение санкций США.

«Президентский меморандум против Кубы, обнародованный сегодня правительством США, усиливает агрессию и экономическую блокаду, которая наказывает весь кубинский народ и является главным препятствием на пути нашего развития. Это преступная политика, нарушающая права целой нации», — написал он в соцсети X.

В январе Трамп отменил ряд решений в отношении Кубы, которые перед ним приняла ушедшая администрация президента Джо Байдена. Среди них оказался и меморандумоб исключении Кубы из американского списка государств — спонсоров терроризма и о снятии санкций на финансовые операции с юридическими лицами этой республики.

МИД России пообещал помогать Кубе в защите государственного суверенитета и отстаивании требований о полном прекращении санкций со стороны США.

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Персоны
Полина Минаева
Дональд Трамп США Куба международные отношения
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Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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