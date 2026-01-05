 Перейти к основному контенту
Военные США захватили Мадуро⁠,
Число погибших кубинцев при атаке США на Венесуэлу выросло до 37

Сюжет
Военные США захватили Мадуро
Погибшие были в составе охраны резиденции Мадуро и его самого, ее численность достигала порядка 140 человек, сообщили источники Aporrea. Ранее глава Минобороны Венесуэлы обвинил США в убийстве охранников при атаке на Каракас
Взрывы&nbsp;в Каракасе, Венесуэла, 3 января 2026 год
Взрывы в Каракасе, Венесуэла, 3 января 2026 год (Фото: Reuters)

Число погибших кубинцев в результате атаки США на Венесуэлу достигло как минимум 37, передает венесуэльский новостной портал Aporrea со ссылкой на Министерство иностранных дел Кубы. По словам кубинского журналиста Карлоса Кабреры Переса, подтверждена смерть 37 кубинцев, еще многие получили серьезные ранения, в основном в результате ожогов.

«Эти 37 мучеников были в Венесуэле не для вторжения, а для защиты и сотрудничества. Их кровь, пролитая вместе с кровью их венесуэльских братьев, является самым жестоким свидетельством политики большой дубинки, которую пытаются возродить в нашей Америке», — приводит портал комментарий ведомства.

Погибшие охраняли официальную резиденцию президента Венесуэлы — дворец Мирафлорес — и обеспечивали личную безопасность венесуэльского лидера Николаса Мадуро, пишет Aporrea. По данным источников издания, атака США была внезапной и застала врасплох охрану Мадуро, которая насчитывала около 140 человек.

«Царица» на смену президента Венесуэлы и суд над Мадуро в США. Главное
Политика
Фото:Matias Delacroix / AP / ТАСС

Ранее Гавана сообщала о гибели 32 кубинцев, выполнявших задачи по запросу венесуэльской стороны, в результате атаки США. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес обвинял Вашингтон в убийстве охранников Мадуро при захвате его резиденции. Всего, как пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленного венесуэльского чиновника, погибли 80 человек, в том числе военнослужащие и гражданские. На Кубе был объявлен национальный траур, который продлится с 6:00 5 января до полуночи 6 января.

Утром 3 января США провели операцию «Абсолютная решимость», в результате которой нанесли удары по Венесуэле, а также захватили и вывезли из страны Мадуро вместе с его женой Силией Флорес. Их обвинили в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков. Дело рассматривает суд в Нью-Йорке. И.о. президента Венесуэлы стала вице-президент Делси Родригес. Операцию США осудили многие страны, в том числе Россия и Китай.

Авторы
Теги
Персоны
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Куба Венесуэла США Николас Мадуро охрана резиденция
Николас Мадуро фото
Николас Мадуро
экс-президент Венесуэлы
23 ноября 1962 года
