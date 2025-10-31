 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Полянский обвинил Украину в неблагодарности из-за поддержки блокады Кубы

Киев поступил неблагодарно, проголосовав в Совбезе ООН против резолюции о снятии экономического эмбарго с Кубы. Об этом написал на своей странице в соцсети X первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский. Он напомнил, что кубинские власти оказывали помощь в реабилитации пострадавших во время чернобыльской аварии.

«Отвратительное, постыдное и неблагодарное поведение по отношению к стране, которая открыла вам свое сердце и отдала вам последнюю рубашку», — подчеркнул Полянский.

Куба с 1990 по 2016 год участвовала в гуманитарной программе «Дети Чернобыля» и оказывала помощь в лечении и реабилитации жителей, которые оказались в зоне распространения радиации. По данным кубинских властей, 26 тыс. человек получили помощь, большинство из них — дети. Пациенты приезжали на 45 дней в госпиталь на курорте Тарара, специально адаптированный под пострадавших от ядерной аварии.

Куба отвергла сообщения об участии ее военных в боях на Украине
Политика
Гавана, Куба

В конце октября 2025-го глава украинского внешнеполитического ведомства Андрей Сибига объявил, что Киев понижает уровень дипотношений с Кубой закрывает свое посольство в Гаване. Он сделал это в контексте голосования Генеральной Ассамблеи ООН по резолюции, которая призывает США снять блокаду Кубы.

Генассамблея принимает эту резолюцию ежегодно начиная с 1992-го. В этом году за нее проголосовали 165 стран, против — семь (Аргентина, Венгрия, Израиль, Парагвай, Северная Македония, США и Украина), еще 12 воздержались. Причем Украина проголосовала против впервые, до этого она была среди воздержавшихся.

Посольство Кубы в Киеве приостановило работу еще в феврале 2022-го, и с тех пор интересы республики на Украине представляет ее посольство в Польше. В сентябре 2023 года Гавана заявила, что МВД Кубы работает над нейтрализацией и ликвидацией сети торговли людьми, которая вовлекает кубинцев в боевые действия.

Авторы
Теги
Валерия Доброва
Куба Украина Дмитрий Полянский Чернобыль Совбез ООН
