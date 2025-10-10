Нобелевская премия мира: история, лауреаты, денежный эквивалент

В 2025 году Нобелевскую премию мира дали венесуэльскому оппозиционному политику Марии Корина Мачадо. Кто еще получал эту награду и какова ее история — в справке РБК

Лицевая и оборотная стороны медали Нобелевской премии мира в Норвежском Нобелевском институте в Осло, 11 октября 2024 года (Фото: Christoph Hardt / imago-images.de / Global Look Press)

Содержание:

Что такое Нобелевская премия мира

Нобелевская премия мира — это одна из пяти наград, учрежденных в 1901 году по завещанию шведского химика, изобретателя и предпринимателя Альфреда Нобеля (1833–1896). Она ежегодно присуждается людям, организациям или движениям, внесшим значительный вклад в укрепление мира, развитие международного сотрудничества и защиту прав человека. В отличие от других Нобелевских премий, лауреатов премии мира определяет специально созданный Норвежский нобелевский комитет, а торжественное вручение награды проводится в день смерти Альфреда Нобеля.

Альфред Нобель (Фото: Scherl / Global Look Press)

Краткая история премии

Премия мира появилась в соответствии с завещанием шведского изобретателя, составленным в ноябре 1895 года. По замыслу Нобеля, она должна была вручаться «тому, кто внесет большой и весомый вклад в братство народов, ликвидацию или сокращение численности постоянных армий или в проведение и продвижение мирных конгрессов». По завещанию Нобеля, премия мира должна присуждаться комитетом из пяти человек, отобранных стротингом — парламентом Норвегии (остальные учрежденные им премии должны были присуждаться в Швеции). На тот момент Швеция и Норвегия находились в личной унии, однако конкретных объяснений такому решению он не приводил. По одной из версий, выбор мог быть продиктован более миролюбивым внешнеполитическим позиционированием Норвегии, в большей степени ориентированной на международный арбитраж и нейтралитет, чем соседняя Швеция. Национальное собрание Норвегии согласилось с таким решением, и комитет (под названием Нобелевский комитет стортинга) впервые был сформирован в 1897 году. В первые годы в нем заседали высшие должностные лица королевства, в частности премьер-министр Йоханнес Стеэн (в 1901–1904), глава МИДа (1905–1907) и премьер (1907–1908) Йёрген Лёвланд (был председателем в 1901–1922) и др., а большинство членов комитета были выходцами из либеральной партии «Венстре» («Левые»). В 1936-м, после выхода из комитета двух не согласных с решением большинства политиков, действующим членам правительства запретили избираться в комитет, с 1977 года эта норма распространилась и на членов стортинга. Тогда же комитет получил современное название.

Первая награда была вручена в 1901 году: ее разделили французский политик-миротворец Фредерик Пасси и основатель Международного комитета Красного Креста (МККК) швейцарец Анри Дюнан. До начала Первой мировой войны премию вручали деятелям антивоенного движения, авторам инициатив по сокращению вооружений, организаторам мирных конгрессов и разработчикам норм международного права. В годы Первой мировой войны (1914–1918), в ходе которой Норвегия сохранила нейтралитет, премию не выдавали. Исключением стал 1917 год, когда премию мира получил МККК.

В межвоенное время ее присуждали в основном политикам, боровшимся за международный мир дипломатическим путем. В годы Второй мировой войны (1939–1945) из-за оккупации Норвегии комитет работал нерегулярно и присудил премию лишь однажды: в 1944 году премии повторно был удостоен МККК. После войны в критерии премирования стали включать деятельность по ограничению и сокращению вооружений, проведению мирных переговоров, защите демократии и прав человека, работу по укреплению безопасного мирового порядка.

Так, в 1964 году премию получил Мартин Лютер Кинг за борьбу с расовой дискриминацией в США, в 1990-м — Михаил Горбачев за вклад в окончание холодной войны. В XXI веке критерии вновь расширились и стали включать защиту окружающей среды и вклад в борьбу с изменением климата. Так, в 2004-м награда досталась кенийской экологической активистке Вангари Маатаи — основательнице движения «Зеленый пояс» по высадке деревьев и лесовосстановлению в разных странах Африки.

Михаил Горбачев входит в лекционный зал, чтобы прочитать свою долгожданную нобелевскую лекцию мира, Осло, Норвегия, 5 июня 1991 года (Фото: Александр Земляниченко / AP / ТАСС)

По состоянию на сентябрь 2025 года Нобелевскую премию мира вручили 105 раз, ее лауреатами стали 111 человек и 28 организаций (в том числе трижды — Международный комитет Красного Креста и дважды — Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев). В 1914–1916, 1918, 1923, 1924, 1928, 1932, 1939–1943, 1948, 1955–1956, 1966–1967 и 1972 годах премия не вручалась из-за отсутствия достойных кандидатов.

Как выдвигают и выбирают лауреатов Нобелевской премии мира

Выдвижение кандидатов на Нобелевскую премию мира регулируется строгими правилами. Право выдвигать имеют:

члены национальных парламентов и правительств;

университетские профессора;

главы исследовательских институтов в области изучения проблем мира и международных отношений;

члены Международного суда ООН и Постоянной палаты третейского суда в Гааге;

члены Института международного права в Женеве;

члены международного совета Международного женского союза за мир и свободу;

прошлые лауреаты премии или руководители организаций-лауреатов;

бывшие и действующие члены Нобелевского комитета;

бывшие советники комитета.

Номинировать на премию можно любого человека или организацию (в частности, в 1939-м член шведского риксдага Эрик Брандт в шутку номинировал на эту премию Адольфа Гитлера), однако кандидатура должна сопровождаться обоснованием, в котором подробно описываются заслуги номинанта в укреплении мира, защите прав человека или развитии международного сотрудничества. Прием заявок на следующий год начинается в середине октября и завершается 31 января следующего года в электронной форме, затем они регистрируются и в середине февраля передаются в Норвежский нобелевский комитет. Данные о номинантах сохраняются в тайне в течение 50 лет.

Комитет, состоящий из пяти членов, оценивает все заявки. Кроме того, члены комитета вправе предлагать свои кандидатуры на первом заседании после завершения подачи заявок (в 2022 году оно состоялось 28 февраля). Затем комитет составляет шорт-лист финалистов. Их досье передаются на изучение постоянным советникам комитета, а также внешним норвежским и международным экспертам, которые готовят и к концу апреля представляют комитету доклады по каждой кандидатуре.

Встречи по обсуждению кандидатов длятся с середины февраля по сентябрь, за это время список финалистов сокращается, а члены комитета могут запрашивать дополнительную информацию по кандидатам. Как правило, комитет старается отбирать лауреата консенсусом, а в случае невозможности — простым большинством голосов. Решение принимается на последней встрече комитета до начала октября включительно и остается конфиденциальным до церемонии награждения, где председатель комитета официально объявляет победителя. Решение о присуждении премии — окончательное, обжалованию оно не подлежит.

Члены комитета избираются норвежским парламентом на шестилетний срок с правом переизбрания. Как правило, его состав должен отражать соотношение политических сил в стортинге. Комитет избирает председателя и его заместителя. Он заседает в специальном кабинете в Нобелевском институте. Несмотря на отсутствие ограничений для иностранцев, членами комитета всегда становились норвежцы — как правило, это политики и чиновники, малоизвестные международной публике.

Число заявок постоянно растет. Если в 1901 году на премию было номинировано 137 кандидатов, то в 2024 году — 286. В 2025 году комитет зарегистрировал 338 номинантов, из них 244 физических лица и 94 организации. Больше всего кандидатур комитет получил в 2016 году — 376 номинаций.

C 2002 года расположенный в Осло Институт исследований мира публикует шорт-листы кандидатов, которые, по мнению их составителей, имеют наибольшие шансы получить премию. С 2014 по 2024 год институту девять раз удавалось угадать будущих лауреатов.

Когда вручают Нобелевскую премию мира

Нобелевскую премию мира присуждают каждый год 10 декабря в годовщину смерти Альфреда Нобеля. Церемония проходит в городской ратуше Осло и отличается торжественностью и официальным форматом: лауреату вручают медаль, диплом и денежное вознаграждение, выступает председатель комитета, а также звучат приветственные речи и музыкальные композиции.

Среди ключевых традиций — соблюдение строгой конфиденциальности до дня награждения, присутствие членов королевской семьи Норвегии и международных гостей, а также ежегодное оглашение официальной причины присуждения премии, которая фиксируется в исторических архивах.

Размер денежного вознаграждения Нобелевской премии мира

Размер Нобелевской премии мира зависит от доходов фонда, созданного по завещанию Нобеля, и колеблется в зависимости от его финансовых результатов. Величина премии корректируется с учетом количества лауреатов в конкретном году и может разделяться между несколькими победителями. Максимальный размер Нобелевской премии мира достигал около $1,4 млн, а минимальный составлял примерно $150 тыс.

Общий вид церемонии вручения Нобелевской премии мира в городской ратуше Осло, Норвегия, 10 декабря 2015 года (Фото: Ragnar Singsaas / Getty Images)

Денежная награда перечисляется напрямую лауреату после официального объявления и вручения премии 10 декабря в Осло. Средства можно использовать на личные цели или направлять на поддержку проектов и инициатив, связанных с миротворческой деятельностью.

Что дает Нобелевская премия мира

Нобелевская премия мира — наиболее известная награда в области миротворчества и гуманитарных инициатив. Получение этой премии приносит лауреатам не только значительные денежные средства, но и широкий спектр возможностей для развития и расширения собственных проектов и инициатив. Внимание мировой общественности и международных организаций повышает узнаваемость и моральный авторитет лауреата, его влияние на принятие решений в международной политике и общественной жизни.

Известные лауреаты Нобелевской премии мира

Теодор Рузвельт (1906) — за посредничество в заключении Портсмутского договора, который завершил русско-японскую войну 1904–1905 годов;

(1906) — за посредничество в заключении Портсмутского договора, который завершил русско-японскую войну 1904–1905 годов; Эли Визель (1986) — за увековечивание памяти о холокосте и борьбу с насилием и расизмом;

(1986) — за увековечивание памяти о холокосте и борьбу с насилием и расизмом; Аун Сан Су Чжи (1991) — за непрерывную мирную борьбу за демократию и права человека в Мьянме;

(1991) — за непрерывную мирную борьбу за демократию и права человека в Мьянме; Кофи Аннан (2001) — за вклад в укрепление международного мира через ООН и гуманитарные инициативы;

(2001) — за вклад в укрепление международного мира через ООН и гуманитарные инициативы; Организация Объединенных Наций (2001) — за работу по поддержанию мира и безопасности в глобальном масштабе. Организация разделила премию с генсеком;

(2001) — за работу по поддержанию мира и безопасности в глобальном масштабе. Организация разделила премию с генсеком; Джимми Картер (2002) — за посредничество в урегулировании международных конфликтов и продвижение мирных инициатив;

Джимми Картер в Осло, Норвегия, 12 мая 2002 года (Фото: The Carter Center / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Ширин Эбади (2003) — за защиту прав женщин и детей в Иране и продвижение демократических реформ;

(2003) — за защиту прав женщин и детей в Иране и продвижение демократических реформ; Организация по запрещению химического оружия (2013) — за усилия по уничтожению запасов химического оружия и предотвращение его распространения;

(2013) — за усилия по уничтожению запасов химического оружия и предотвращение его распространения; главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов (признан Минюстом иностранным агентом) за борьбу за свободу слова в России.

Кто получил Нобелевскую премию мира в 2025 году

В 2025 году Нобелевскую премию мира получила венесуэльский оппозиционный политик Мария Корина Мачадо.

В Нобелевском комитете отметили, что она «возглавляла борьбу за демократию в условиях постоянно растущего авторитаризма в Венесуэле». Там добавили, что сегодня демократия не только на родине Мачадо, но и «на международном уровне находится в отступлении».

Мачадо боролась с режимом в Венесуэле еще во времена Уго Чавеса. Вскоре после прихода к власти Николаса Мадуро она стала одной из главных фигур массовых антиправительственных протестов 2014 года. Это закончилось для нее уголовным преследованием по обвинению в заговоре о подготовке государственного переворота. Мачадо не участвовала в двух последних президентских выборах, но именно ее многие считают неформальным лидером венесуэльской оппозиции.

Нобелевская премия мира и Дональд Трамп

Вопрос о присуждении Нобелевской премии мира президенту США Дональду Трампу впервые был поднят в 2019 году, во время первого срока республиканца. Тогда премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально выдвинул Трампа на эту награду после первого саммита между США и КНДР в Сингапуре.

В июне 2025 года правительство Пакистана рекомендовало кандидатуру президента США Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира 2026 года за посредничество в решении конфликта с Индией. Несколькими днями позднее кандидатуру Трампа предложил выдвинуть конгрессмен-республиканец Бадди Картер. В письме, которое он направил в Нобелевский комитет, говорится, что Трамп сыграл «экстраординарную и историческую роль» в прекращении «вооруженного конфликта между Израилем и Ираном». Тогда же, по данным The New York Times, Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди намекнул, что Нью-Дели также следовало бы выдвинуть его кандидатуру на Нобелевскую премию мира. Это вызвало недовольство индийского премьера и резко ухудшило отношения политиков.

Позднее, в августе того же года, премьер Камбоджи Хун Манет также предложил кандидатуру Трампа, отметив его роль в урегулировании конфликта Камбоджи с Таиландом и в снижении напряженности в некоторых нестабильных регионах мира. В том же месяце Белый дом опубликовал список иностранных лидеров, поддержавших президента США Дональда Трампа на получение Нобелевской премии мира. Это президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Камбоджи Хун Сен, президент Габона Брис Олиги Нгема, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, правительство Пакистана и министр иностранных дел Руанды Оливье Ндухунгирехе.

Сам Трамп напрямую не заявлял, что хочет получить премию, но и он сам, и его окружение неоднократно подчеркивали его успехи в миротворческих процессах по всему миру. В частности, в августе 2025-го он заявил, что за последние шесть месяцев он «разрешил шесть войн». По данным журнала The Economist, Трамп целенаправленно хочет получить эту награду. В то же время его критики указывали на противоречивые аспекты его внешней политики, включая санкции против Ирана и поддержку авторитарных режимов, что ставило под сомнение соответствие его действий принципам премии. Возглавляющий комитет с 2024-го Йорген Ватне Фриднес в декабре того года назвал Трампа одним из ответственных «за эрозию свободы слова даже в демократических странах».

Лауреатами Нобелевской премии мира среди президентов США становились Теодор Рузвельт, Вудро Вильсон, Джимми Картер (не в президентский срок) и Барак Обама.

Что важно знать о Нобелевской премии мира

Премия основана по завещанию Альфреда Нобеля и присуждается за выдающийся вклад в укрепление мира, защиту прав человека и развитие международного сотрудничества.

Кандидатов могут выдвигать политики, профессора, руководители международных организаций и прошлые лауреаты; Норвежский нобелевский комитет оценивает заслуги и выбирает лауреатов тайным голосованием.

Премию вручают ежегодно 10 декабря в Осло, награда включает медаль, диплом и денежную выплату; соблюдается строгая конфиденциальность до официального объявления.

Норвежский Нобелевский институт отвечает за организацию Нобелевской премии мира и является штаб-квартирой Нобелевского комитета, Осло, 11 октября 2024 года (Фото: Steffen Trumpf / dpa / Global Look Press)

Финансовая часть зависит от доходов фонда и числа лауреатов; деньги могут направляться на личные цели или поддержку миротворческих проектов.

Помимо материальной поддержки награда повышает узнаваемость лауреатов, привлекает внимание мировой общественности, расширяет профессиональные и межгосударственные сети контактов и усиливает влияние на международные процессы.

Премия вручалась как отдельным личностям, так и организациям, чьи действия способствовали защите мира, безопасности и поддержке прав человек (например Кофи Аннану, Ширин Эбади, ОЗХО).