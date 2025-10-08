 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В Верховной раде не смогли выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира

«Страна»: в Раде не хватило голосов для выдвижения Трампа на Нобелевскую премию
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Brian Jason / Shutterstock)

В Верховной раде Украины оказалось недостаточно желающих выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, пишет украинское издание «Страна». Инициативу поддержали только 132 народных депутата из 450.

Украинские депутаты выдвинули Трампа на Нобелевскую премию мира
Политика
Дональд Трамп

В конце сентября в базе Верховной рады появился проект постановления об обращении парламента Украины в Нобелевский комитет по поводу выдвижения Трампа на Нобелевскую премию мира. Тогда издание отмечало, что инициативу поддержал лишь один депутат партии «Слуга народа», и сделало из этого вывод, что идею не согласовывали с администрацией президента Владимира Зеленского.

В августе премьер Камбоджи Хун Манет после завершения вооруженного конфликта на границе с Таиландом также направил в комитет письмо, в котором предложил отметить заслуги Трампа премией мира. Накануне перемирия Трамп публично заявил, что в течение суток предотвратил гибель «миллионов людей» в этом вооруженном противостоянии.

Нобелевский комитет объявит лауреата премии мира 2025 года 10 октября.

Читайте РБК в Telegram.

Экс-соратник Макрона призвал к досрочным президентским выборам во Франции

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

«Москвич» прокомментировал случай со сгоревшей машиной Эрика Давидыча

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Италия обратится к ООН с предложением объявления олимпийского перемирия

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Лежепекова
Верховная рада Украины Дональд Трамп Нобелевская премия
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трампу второй раз за месяц проведут закрытый брифинг по разведке
Политика
Украинские депутаты выдвинули Трампа на Нобелевскую премию мира
Политика
Медведев заявил, что Трамп идет к Нобелевской премии «тропой Байдена»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 06 окт, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 06 окт, 19:08
Российский голкипер Романов перешел в новый клуб НХЛ Спорт, 21:29
Представитель Госдепа прибыл в Москву для консультаций с дипломатами Политика, 21:22
Сын легендарного боксера Артуро Гатти умер в 17 лет Спорт, 21:17
Появились первые фотографии Джона Литгоу в образе Дамблдора Общество, 21:16
ЦБ назвал самый доходный актив в России с начала года Инвестиции, 21:16
На Украине часть Сумского района осталась без электричества Политика, 21:10
Зачем Трамп направляет нацгвардейцев в подконтрольные демократам штаты Политика, 21:10
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Мосбиржа планирует запустить единую торговую сессию на срочном рынке Инвестиции, 21:10
В Верховной раде не смогли выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира Политика, 21:02
Сборная Египта впервые с 2018 года отобралась на чемпионат мира Спорт, 21:01
Пепперштейн, Монро, Бухло: что читать по современному искусству РБК и СберПервый, 21:00
Физику дали 18 лет за перевод 1,2 тыс. руб. запрещенным организациям Общество, 20:57
Белоусов провел переговоры с министром обороны Таджикистана Политика, 20:38
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36