В Верховной раде не смогли выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира

Дональд Трамп (Фото: Brian Jason / Shutterstock)

В Верховной раде Украины оказалось недостаточно желающих выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, пишет украинское издание «Страна». Инициативу поддержали только 132 народных депутата из 450.

В конце сентября в базе Верховной рады появился проект постановления об обращении парламента Украины в Нобелевский комитет по поводу выдвижения Трампа на Нобелевскую премию мира. Тогда издание отмечало, что инициативу поддержал лишь один депутат партии «Слуга народа», и сделало из этого вывод, что идею не согласовывали с администрацией президента Владимира Зеленского.

В августе премьер Камбоджи Хун Манет после завершения вооруженного конфликта на границе с Таиландом также направил в комитет письмо, в котором предложил отметить заслуги Трампа премией мира. Накануне перемирия Трамп публично заявил, что в течение суток предотвратил гибель «миллионов людей» в этом вооруженном противостоянии.

Нобелевский комитет объявит лауреата премии мира 2025 года 10 октября.