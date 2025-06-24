Трампа выдвинули на Нобелевку за перемирие и «экстраординарную» роль

Трампа выдвинули на Нобелевку за мир Ирана и Израиля и «экстраординарную» роль

Конгрессмен-республиканец обратился в Нобелевский комитет, заявив, что Трамп сыграл «историческую роль» в прекращении конфликта между Израилем и Ираном. Ранее кандидатуру президента на эту премию предложило правительство Пакистана

Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Конгрессмен-республиканец Бадди Картер предложил выдвинуть Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, после того как президент США выступил посредником в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном, сообщает Fox News.

В письме, которое Картер отправил в Нобелевский комитет, говорится, что Трамп сыграл «экстраординарную и историческую роль» в прекращении «вооруженного конфликта между Израилем и Ираном» и в предотвращении получения «крупнейшим в мире государством — спонсором терроризма самого смертоносного оружия на планете».

«В последние недели мир стоял на грани опасной и потенциально дестабилизирующей регион войны. Однако перед лицом этого кризиса президент Трамп проявил смелость, чтобы отстаивать мир силой и содействовать рамочному режиму прекращения огня, который остановил военные действия», — говорится в письме на имя главы норвежского Нобелевского комитета Йоргена Ватне Фридне.

По словам Картера, Трамп сыграл решающую роль в быстром заключении соглашения между Израилем и Ираном, «которое многие считали невозможным». Действия американского президента позволили не только предотвратить дальнейшую эскалацию, но и сохранить «тысячи, если не миллионы» жизней на Ближнем Востоке и во всем мире.

О том, что Израиль и Иран согласились «на полное и всеобъемлющее прекращение огня», американский лидер объявил в ночь на 24 июня. Трамп отмечал, что договоренность была бы невозможна без удара США по иранским ядерным объектам. По его словам, американская атака «очень ироничным образом» объединила всех участников конфликта и сделка была заключена.

Это не первая номинация Трампа на Нобелевскую премию мира. Несколькими днями ранее его кандидатуру на соискание Нобелевской премии рекомендовало правительство Пакистана за посредничество в решении конфликта с Индией. Сам Трамп говорил, что заслуживает такую награду, но Нобелевку ему «никогда не дадут».