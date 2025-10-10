 Перейти к основному контенту
Кремль заявил о готовности поддержать Нобелевскую премию мира Трампу

Ушаков: Россия бы поддержала вручение Нобелевской премии мира Трампу
Россия поддержала бы присуждение награды Дональду Трампу, сказал Ушаков. Идею вручить премию мира за передачу оружия Украине он назвал чудовищной. Президент США заявлял, что урегулировал восемь войн
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Россия подержала бы получение американским лидером Дональдом Трампом Нобелевской премии мира, заявил журналисту Александру Юнашеву помощник российского президента Юрий Ушаков.

«Я думаю, в данный момент поддержала бы, если бы нас спросили», — сказал он.

Ушаков добавил также, что удивлен готовностью Украины поддержать Трампа в качестве нобелевского лауреата, если тот передаст Киеву ракеты большой дальности Tomahawk. «То есть, премия мира за предоставление оружия. Даже мысль какая-то чудовищная, но если в таких категориях люди мыслят, это говорит о том, что они из себя представляют», — заявил помощник президента.

О том, что власти Украины увязывают Нобелевскую премию Трампу и Tomahawk, накануне сообщило Politico, ссылаясь на президента страны Владимира Зеленского. «План прекращения войны будет непростым, но это, безусловно, путь вперед. И если Трамп даст миру — прежде всего украинскому народу — шанс на такое прекращение огня, то да, его следует номинировать на Нобелевскую премию мира. Мы номинируем его от имени Украины», — заявил Зеленский журналистам, рассказывая о встрече с Трампом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре. Слова о крылатых ракетах издание привело в косвенной речи.

Зеленский назвал условие выдвижения Трампа на Нобелевскую премию
Политика
Дональд Трамп и Владимир Зеленский (слева направо)&nbsp;

В конце сентября выдвинуть Трампа на премию предложили депутаты Верховной рады Украины, но инициатива не получила достаточной поддержки: «за» выступили только 132 парламентария из 450.

До этого кандидатуру американского президента на премию предлагали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, представители властей Камбоджи, Габона, Пакистана и Руанды.

Накануне Трамп, комментируя соглашение между Израилем и ХАМАС, заявил, что США «добились завершения семи войн, крупных конфликтов, войн, а это номер восемь». В то же время Бараку Обаме, по мнению республиканца, присудили награду незаслуженно. 44-й президент США был удостоен Нобелевской премии мира в 2009 году «за исключительные дипломатические усилия».

Некоторые из конфликтов, о которых говорил Трамп, длились всего несколько дней, хотя и стали результатом давних напряженных отношений, и неясно, как долго продержатся заключенные соглашения, отмечает Би-би-си. Например, указывает The Hill, на востоке Демократической республики Конго все еще продолжаются бои; Египет и Эфиопия, хотя давно спорят за воду в реке Нил, не вступали в вооруженный конфликт, поэтому слова Трампа выглядят как натяжка, пишет издание.

