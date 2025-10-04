Bloomberg: в Норвегии опасаются ответных мер, если Трамп не получит Премию мира

Bloomberg узнал о беспокойстве в Норвегии насчет Премии мира и Трампа

Беспокойство связано с возможными ответными мерами, которые могут поступить от США в случае поражения Трампа

В Норвегии обеспокоены возможными ответными мерами в случае, если американский президент Дональд Трамп не получит Нобелевскую премию мира, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, в последние дни агрессивная кампания Трампа усилилась в преддверии объявления победителя премии 10 октября.

Как заявил ранее президент, «все говорят», что он «должен получить Нобелевскую премию мира». Трамп отметил, что он и США не получили должного признания за соглашение о нормализации дипломатических отношений между Израилем и несколькими арабскими странами в 2020 году. Кроме этого, с момента возвращения в Белый дом он утверждает, что положил конец по меньшей мере шести войнам, пишет агентство.

Во вторник, 30 сентября, он сказал, что не рассчитывает получить награду: «Они отдадут ее какому-нибудь парню, который ни черта не сделал». Трамп считает, что такой результат станет «большим оскорблением» для США.

По словам чиновников, знакомых с ситуацией, в частных беседах с европейскими коллегами спецпосланник Трампа Стив Уиткофф поднимал вопрос о выдвижении Трампа на Нобелевскую премию. Госсекретарь США Марко Рубио также иногда высказывался в поддержку выдвижения Трампа. Кроме этого, как пишет Bloomberg, в дело вмешался также директор фармацевтической компании Pfizer Inc. Альберт Бурла, который назвал работу Трампа в рамках операции по разработке вакцин от COVID-19 в США «достойной Нобелевской премии мира».

Директор Норвежского Нобелевского института Кристиан Берг Харпвикен заявил, что Норвежский Нобелевский комитет «не подвергался прямому политическому давлению, но очевидно, что ведется несколько кампаний, как публичных, так и частных». При этом он не упомянул Трампа.

Решения комитета из пяти человек, назначенного парламентом Норвегии, засекречены на 50 лет, поэтому, если Трамп не победит 10 октября, историкам придется ждать полвека, чтобы узнать, попал ли он вообще в шорт-лист 2025 года, пишет агентство.

На вопрос о возможной реакции в случае, если президент США не победит, один высокопоставленный чиновник на условиях анонимности пошутил, что он подумывает взять 10 октября отгул по болезни.

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде, отвечая на вопрос о том, опасается ли страна негативной реакции, если Трамп не победит, сказал: «Это зависит только от Нобелевского комитета. Важно помнить, что это независимый комитет».

Как пишет Bloomberg, перед вручением Нобелевской премии мира 2010 года Норвежский комитет получил предупреждения от Китая о последствиях признания китайского диссидента. Несмотря на угрозы, комитет присудил премию Лю Сяобо, который впоследствии умер в тюрьме. В ответ Пекин заморозил дипломатические контакты и переговоры о свободной торговле. Дипломатические отношения были восстановлены только в 2016 году.

В конце сентября на Нобелевскую премию Трампа выдвинули украинские депутаты, соответствующую инициативу о выдвижении внесли в Верховную раду.

До Украины с предложением выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира выступили власти нескольких стран, среди них Израиль, Пакистан, Камбоджа, Габон, Руанда, Армения и Азербайджан. Американский лидер в той или иной мере внес или пытается внести вклад в разрешение конфликтов в нескольких из этих стран.

Сам Трамп не раз заявлял, что завершил «семь войн». Dagens Næringsliv (DN) писала, что он связывался с бывшим генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, который перешел на должность министра финансов Норвегии (в этой стране находится Нобелевский комитет), и спрашивал в том числе о Нобелевской премии мира.