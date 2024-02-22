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Причиной падения транзита через Панамский канал на 49% назвали обмеление

ЮНКТАД: транзит через Панамский канал снизился на 49% из-за падения уровня воды
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Транзит судов через Панамский канал снизился на 49% по сравнению с пиковым уровнем из-за падения уровня воды, говорится в отчете Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), опубликованном на ее сайте.

«Панамский канал столкнулся с [проблемой] низкого уровня воды, вызванной засухой. Чтобы сохранить воду, администрация канала сократила количество судов, которые могут проходить через него», — сказано в документе.

Пик судоходства, по данным ЮНКТАД, был зафиксирован в январе 2022 года, с тех пор транзит постепенно снижался.

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Фото:Reuters

Панамский канал построили в начале XX века. Его питает озеро Гатун, которое соединяется с Атлантическим и Тихим океанами системой шлюзов.

Через канал в основном транспортируют нефть и нефтепродукты, на втором месте — контейнерные грузы, на третьем — зерно, отмечало агентство Bloomberg.

Уровень воды в Панамском канале падает, поскольку пересохло озеро Гатун. К этому привела засуха, возникшая в октябре 2023 года, она считается сильнейшей более чем за 70 лет. На ситуацию повлиял также феномен Эль-Ниньо — потепление, связанное с колебанием температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана.

Bloomberg писал, что администрация Панамского канала рассматривала разные варианты решения проблемы обмеления. В частности, изучались возможность создания искусственного озера для закачки воды в канал и «засев облаков» для увеличения количества осадков. Кроме того, администрация поэтапно сократила количество пропускаемых через канал судов.

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С проблемой сокращения судоходства столкнулся и Суэцкий канал, там транзит падает в течение двух месяцев. По оценке ЮНКТАД, по сравнению с пиком, зафиксированным в первой половине 2023 года, судоходство через Суэцкий канал упало на 42%. Причина в докладе не названа, однако по срокам это совпадает с началом нападения йеменских хуситов на торговые суда в Красном море.

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Теги
ООН Панамский канал обмеление засуха транзит судоходство
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