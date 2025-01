Трамп отказался гарантировать отказ от попытки забрать Панамский канал

Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Избранный президент США Дональд Трамп не дал гарантий, что США не будут решать вопросы с Панамой и Гренландией силой. Об этом он заявил на пресс-конференции в своей резиденции в Мар-а-Лаго (штат Флорида), трансляцию вел Fox News.

«Я не могу заверить вас <...> но я могу сказать, что они [Гренландия и Панамский канал] нужны нам для экономической безопасности. Панамский канал был построен для наших военных, я не собираюсь брать на себя обязательства по этому поводу», — заявил он, отвечая на вопрос журналиста, может ли Трамп заверить мир, что не будет устанавливать контроль над этими территориями с помощью военного или экономического принуждения.

По словам Трампа, Панамский канал жизненно важен для США, но его «отдали» Китаю. Как отмечает The New York Times, Трамп ранее заявлял, что канал контролируют китайские военные, а власти Панамы это опровергали. При этом, пишет газета, власти США обеспокоены растущим влиянием Пекина в данном канале, через который проходят 40% контейнерных перевозок США, так как два порта (на разных концах канала) управляются компанией Hutchison Ports PPC, подразделением гонконгской CK Hutchison Holdings. У последней есть совместное предприятие с Aviation Industry Corporation of China, одной из крупнейших китайских оборонных компаний.

В декабре 1999 года Картер и экс-президент Панамы Мирейя Москосо скрепили своими подписями символический акт о передаче Панамского канала под полную юрисдикцию Панамы. Согласно договору о Панамском канале 1977 года, последний американский солдат покинул панамскую территории не позднее 31 декабря 1999 года. В то же время республиканцы в Конгрессе США критиковали договор 1977 года, по которому Панама получает контроль над каналом в 2000 году. Республиканцы настаивали, в том числе, что Китай будет пытаться контролировать канал через гонконгскую компанию Hutchison Whampoa Ltd, которая обслуживает грузовые терминалы на обеих сторонах канала.

Соединенные Штаты — крупнейший пользователь Панамского канала, страна транспортирует примерно три четверти от общего объема товаров, отмечает Bloomberg. На втором месте находится Китай. Трамп опасается, что канал «попадет в чужие руки», то есть под контроль Пекина. 22 декабря Трамп в социальной сети Truth Social потребовал от властей Панамы отрегулировать «смехотворно» высокие тарифы, иначе США потребуют вернуть под свой контроль Панамский канал.

Трамп уже несколько раз высказывался о планах включить Гренландию в состав США. По его словам, Америке «абсолютно необходимо» владеть Гренландией, чтобы «обеспечить национальную безопасность и свободы во всем мире». В декабре 2024 года премьер-министр принадлежащего Дании острова Муте Эгеде в ответ заявил, что Гренландия «не продается и никогда не будет продаваться».