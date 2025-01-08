МИД опроверг контакты с Трампом по поводу Панамского канала

Между избранным президентом США Дональдом Трампом и властями Панамы не было никаких контактов, в том числе по поводу Панамского канала, заявил министр иностранных дел Панамы Хавьер Мартинес-Ача Васкес во время брифинга, его слова приводит ECO TV Panamá.

Мартинес-Ача подчеркнул, что Панамский канал находится «только в панамских руках, и так будет и впредь».

Он также отметил, что после инаугурации Трампа отношения с США будут регулироваться по обычным и соответствующим каналам.

Речь идет о заявление Трампа по время брифинга в Мар-а-Лаго (штат Флорида). Он сказал, что уже ведет переговоры с властями Панамы относительно канала и его переход под владение США. Тогда же он заявил, что не может гарантировать, что США не будут решать вопросы с Панамой и Гренландией силой. По словам Трампа, Панамский канал жизненно важен для США.

Он также несколько раз высказывался о планах включить Гренландию в состав США. По его словам, Америке «абсолютно необходимо» владеть Гренландией, чтобы «обеспечить национальную безопасность и свободы во всем мире».