 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом ,  
0 

Президент Панамы исключил передачу Панамского канала США

Президент Панамы исключил передачу Панамского канала США после слов Трампа
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Президент Хосе Рауль Мулино заявил, что каждый метр Панамского канала принадлежит Панаме. Дональд Трамп ответил на это: «Мы еще посмотрим». Он пригрозил вернуть канал под контроль США из-за тарифов за проход судов

Каждый метр Панамского канала принадлежит Панаме, заявил президент этой страны Хосе Рауль Мулино в ответ на слова избранного американского президента Дональда Трампа, пригрозившего вернуть канал под контроль США.

«Каждый метр Панамского канала принадлежит Панаме, так и будет. Суверенитет и независимость нашей страны не могут быть предметом обсуждения», — сказал он.

Трамп пожаловался на «смехотворно высокие тарифы» за проход американских судов по Панамскому каналу и пригрозил вернуть его под контроль Вашингтона. Республиканец назвал канал «жизненно важным национальным активом» Соединенных Штатов.

Трамп решил утвердить в США только два пола
Политика

В 1977 году американский президент Джимми Картер и глава Панамы Омар Торрихос подписали договор о постепенном выводе канала из-под контроля США. В 1999-м канал полностью перешел Панаме.

Мулино подчеркнул, что с тех пор не было никаких возражений. Отвечая на критику Трампа, президент отметил, что тарифы формируются «публично и открыто с учетом рыночных условий, международной конкуренции, эксплуатационных расходов, а также потребностей в техническом обслуживании и модернизации».

«Канал не имеет никакого контроля, прямого или косвенного, ни со стороны Китая, ни со стороны Европы, ни со стороны США или какой-либо другой державы», — подчеркнул глава Панамы.

Трамп ответил на заявление панамского лидера: «Мы еще посмотрим». Он также опубликовал фотографию Панамского канала в своей соцсети Truth Social с подписью «Добро пожаловать в канал Соединенных Штатов».

Соединенные Штаты — крупнейший пользователь Панамского канала, страна транспортирует примерно три четверти от общего объема товаров, отмечает Bloomberg. На втором месте находится Китай. Трамп опасается, что канал «попадет в чужие руки», то есть под контроль Пекина.

Набиуллина рассказала о своих пожеланиях к Деду Морозу

Производитель алкоголя из КНДР подал заявку на регистрацию знака в России

В Краснодарском крае обнаружили повторные выбросы мазута

Рыльск в Курской области подвергся массированному обстрелу. Видео

Погибшему генералу Кириллову посмертно присвоено звание Героя России

Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова

Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика

Хуснуллин оценил нехватку рабочей силы на стройках

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Индекс финансового стресса для России приблизился к годовым максимумам

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
Панама Панамский канал Дональд Трамп
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Материалы по теме
FT узнала о желании команды Трампа вывести США из ВОЗ в день инаугурации
Политика
Трамп заявил, что ждет встречи с Путиным по поводу Украины
Политика
Как изменится подход Запада к санкциям против России при Трампе
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 21 декабря
EUR ЦБ: 106,54 (-1,41) Инвестиции, 20 дек, 18:16 Курс доллара на 21 декабря
USD ЦБ: 102,34 (-1,08) Инвестиции, 20 дек, 18:16
В Северной Ирландии самолет совершил жесткую посадкуОбщество, 04:33
«Страна» рассказала о начале «такси-мобилизации» на УкраинеПолитика, 04:08
Президент Панамы исключил передачу Панамского канала СШАПолитика, 03:58
Вице-премьер назвал целью визита Фицо в Москву «газ по нормальным ценам»Политика, 03:33
В Пулково задержали ряд рейсов из-за ложного сообщения о минированииОбщество, 02:55
У берегов Стамбула обнаружили морскую минуОбщество, 02:33
Маск раскритиковал траты США на оборону ЕвропыПолитика, 02:26
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Кандидат АдГ возглавила рейтинг среди претендентов на пост канцлера ФРГПолитика, 01:46
Орбан сравнил разговоры о мире в Европе с вызовом дьяволаПолитика, 01:38
Сильный шторм помешал уборке пляжа от мазута в АнапеОбщество, 01:12
Фицо объяснил встречу с Путиным реакцией на слова Зеленского про транзитПолитика, 00:32
Водитель в Петербурге сбил шесть человек у перехода и скрылсяОбщество, 00:15
Мужчину задержали за попытку поджога у отдела МВД в Тульской областиОбщество, 00:11
Трамп решил утвердить в США только два полаПолитика, 00:01