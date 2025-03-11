Что такое курортный сбор и зачем его нужно было платить туристам

Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / Global Look Press

Содержание:

Что такое курортный сбор

Курортный сбор — это обязательный взнос за пользование объектами туристической инфраструктуры, который действовал до 2025 года. Его уплачивали гости отелей и гостиниц сверх основной стоимости проживания. Взнос распространялся на всех совершеннолетних гостей, останавливающихся на срок более одних суток.

С 2025 года вступили в силу нововведения, предусматривающие замену курортного сбора на туристический налог, первоначально составляющий 1% от стоимости суток проживания в гостиницах и отелях. Однако в ноябре 2024-го ставропольские депутаты выступили с инициативой продлить действующий режим взимания сбора до окончания 2029 года. Они уже представили соответствующий проект закона в Госдуму.



Проект по внедрению курортного сбора в России начался с 1 мая 2018 года в качестве эксперимента. Соответствующий закон был утвержден годом ранее. Плата за курортный сбор устанавливалась местными органами власти в зависимости от законодательства конкретного региона или страны. Обычно это решение принималось на уровне муниципалитетов или региональных администраций, которые определяли размер сбора, сроки его взимания и категории отдыхающих, на которых он распространялся. Длительность эксперимента составила более шести лет, он завершился 31 декабря 2024 года.





В чем отличие туристического налога от курортного сбора

Туристический налог в размере 1% от стоимости проживания в гостиницах и аналогичных объектах начал действовать с января 2025 года. Минимальная сумма обязательного платежа составляет 100 руб. за каждые сутки проживания. Ставка налога будет постепенно увеличиваться и достигнет 5% к 2029 году. Решение о внедрении и величине обязательного платежа принимают региональные власти с учетом ограничения Налогового кодекса.

В отличие от курортного сбора, налог сразу включен в общую стоимость проживания. Согласно установленным правилам, пошлину будут уплачивать не туристы, а объекты размещения — гостиницы, хостелы, кемпинги и санатории. Денежный сбор взимается не с каждого отдыхающего, а с номера. Это означает, что размер налога не будет зависеть от количества проживающих.

Представители туристической сферы высказывали недовольство сложной процедурой оплаты сбора. Гостиничным объектам приходилось открывать специальные счета, ведь сбор нужно было оплачивать отдельно от платы за проживание. Это значительно усложнило работу сотрудников, особенно крупных отелей, которым приходилось выделять отдельного работника для ведения документации, связанной с курортным сбором.





Для чего был введен курортный сбор

Основная задача внедрения курортного сбора заключалась в обновлении и улучшении инфраструктуры внутреннего туризма. Полученные средства использовались для реализации широкого спектра мероприятий, направленных на развитие курортных регионов, модернизацию пляжей, формирования единой системы для туристов и общего повышения качества туристических услуг.

Опрос, организованный фондом «Общественное мнение» незадолго до старта эксперимента в 2017 году, показал, что значительная часть россиян (68%) скептически отнеслась к идее введения курортного сбора. Всего 18% респондентов полагали, что такая мера принесет пользу туризму. Спустя несколько месяцев после начала эксперимента, летом 2018 года, процент негативных отзывов уменьшился до 51%, тогда как поддержка инициативы увеличилась до 28%.





В каких регионах был курортный сбор

Курортный сбор вводился в разное время на территории Краснодарского, Алтайского и Ставропольского краев, а также в Крыму, Санкт-Петербурге и на федеральной территории «Сириус».

Так, власти Крыма отказались от курортного сбора с марта 2022 года. Впоследствии власти региона отметили низкую результативность этого сбора и отказались его вводить до окончания конфликта с Украиной.

В Алтайском крае сбор действовал только в городе-курорте Белокуриха и в разные периоды его размер варьировался от 30 до 50 руб. за каждые сутки проживания.

Краснодарский край

На территории Краснодарского края курортный сбор применялся в нескольких городах и поселениях, среди которых были Сочи, Анапа и Геленджик, в период с 2018 года до завершения 2024 года. В Сочи сумма сбора составляла 50 руб. за каждые сутки пребывания, тогда как в остальных муниципалитетах она равнялась 30 руб.

После получения городским округом «Сириус» статуса федеральной территории там был введен собственный курортный сбор, размер которого составил 50 руб. за каждые сутки проживания.

Власти Краснодарского края сообщили, что с января по декабрь 2024 года поступления от курортного сбора достигли отметки в 813 млн руб., что оказалось на 10,5% выше показателей предыдущего года за тот же временной отрезок.



Ставропольский край

С 2018 года курортный сбор также применялся в нескольких городах Ставропольского края (Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и Пятигорск), а с 2023 года его ввели и в Минераловодском городском округе. Первоначально ставка сбора составляла 50 руб. за каждый день проживания, однако с 2023 года она была увеличена до 100 руб.

По данным региональных властей, общий объем поступлений от курортного сбора за все время его существования превысил 2,5 млрд руб., а в 2024 году достиг отметки в 771 млн руб. За счет этих средств было выполнено более 93 различных проектов по развитию инфраструктуры в сфере туризма.



Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге введение курортного сбора началось осенью 2023 года, однако первоначально его ставка была установлена на уровне нуля для постепенной адаптации туристической отрасли. Сбор в полном объеме стали взимать лишь с апреля 2024 года, таким образом, он действовал всего девять месяцев, составляя 100 руб. за каждую ночь проживания. Сейчас там действует туристический налог.

По оценкам властей, за рассматриваемый период поступления от курортного сбора составили 776,5 млн руб., часть из которых (465 млн руб.) была инвестирована в туристическую инфраструктуру.





В каких регионах ввели туристический налог

С 2025 года в шести городах и 19 районах Республики Дагестан введен туристический налог. На данный момент налог применяется в Махачкале, Каспийске, Избербаше, Кизилюрте, Дагестанских Огнях, а также в 19 муниципальных образованиях республики. Денежный сбор также взимают в Карелии, Алтае и Камчатском крае. Кроме того, налог был утвержден в отдельных городах России: Архангельске, Владимире, Муроме, Зеленоградске, Калининграде, Светлогорске, Советске, Краснодаре, Сочи, Новосибирске и Омске.





Кто мог не платить курортный сбор

Категории граждан, освобожденных от уплаты курортного сбора, были определены соответствующим законом. К ним относились:

лица младше 18 лет, а также студенты очной формы обучения до 24 лет, проходящие обучение в образовательных учреждениях, расположенных на территориях эксперимента;

работающие на основании трудового договора или контракта на экспериментальных территориях;

владельцы жилья или недвижимости в соответствующих регионах;

Герои СССР и России, полные кавалеры орденов Славы и Трудовой Славы, а также Герои Труда;

участники Великой Отечественной войны, ветераны прочих боевых действий и члены их семей;

жители блокадного Ленинграда, осажденного Севастополя и Сталинграда (ныне Волгоград);

инвалиды войны и семьи погибших инвалидов войны;

пострадавшие в результате облучения из-за аварий на Чернобыльской атомной электростанции и испытательном полигоне в Семипалатинске, а также лица, имеющие схожий статус;

инвалиды I и II групп (в том числе сопровождающие и дети-инвалиды);

малоимущие семьи;

больные туберкулезом;

пациенты, приехавшие на лечение, и сопровождающие несовершеннолетних пациентов;

спортсмены, участвующие в соревнованиях.

Регионы могли расширить список льготников, приняв соответствующие законы или акты.





Кто являлся оператором курортного сбора

Операторы сборов — это компании и индивидуальные предприниматели (ИП), предоставляющие гостиничные услуги, а также сдающие отдельные номера или квартиры во временную аренду для краткосрочного проживания.

Физлица, зарегистрированные как самозанятые, а также те, кто не оформлен как ИП, не считались операторами курортного сбора, даже если предлагали жилую недвижимость в аренду.





Кто уплачивал курортный сбор

Сбор взимался с совершеннолетних гостей, соблюдающих следующие условия:

проживание на территории, где установлен сбор, превышает одни сутки. Если гость находится менее 24 часов, то плата не начисляется.

размещение осуществляется в гостиницах или других объектах, принадлежащих юрлицам либо ИП.

Его платили как отдыхающие, так и посетители в командировках, прибывающих в регион на срок более одного дня.





Какие налоги платились с курортного сбора

Сбор не приносил экономической выгоды оператору, поскольку собранные средства предназначались для передачи в бюджет и не оставались в распоряжении организации. Соответственно, сумма сбора не учитывалась при расчете налоговой базы для исчисления налога на прибыль, УСН или НДФЛ. Он также не облагался НДС.

Санкции за неуплату курортного сбора

Федеральное законодательство не предусматривало санкций за неуплату сбора. Однако они были установлены на региональном уровне законами субъектов.

Так, в Алтайском и Краснодарском краях за подобное нарушение был предусмотрен штраф в размере 500 — 2 тыс. руб., тогда как в Ставропольском крае штраф составлял 3,5 тыс. — 4 тыс. руб. Контроль за соблюдением этих правил осуществлялся региональными ведомствами.

Курортный сбор за границей

Курортный сбор или туристический налог взимается во многих странах, регионах и городах мира. Как правило, власти объясняют это стремлением привлечь дополнительные средства на развитие туристической и рекреационной инфраструктуры, создать комфортные условия для местных жителей, контролировать рост арендных ставок и сохранить экологию региона.

Так, в Соединенных Штатах с приезжих взимается городской налог, величина которого может различаться в зависимости от конкретного города. Этот сбор иногда включается в итоговую цену за проживание в отеле, а если номер был оплачен заранее, то сбор оплачивается при выезде из гостиницы. Например, во всех гостиницах Нью-Йорка существует обязательный сбор на проживание в размере 14,75% и дополнительная фиксированная сумма в $3,50 за каждую ночь.

Начиная с 2024 года для граждан государств, не являющихся частью Европейского союза и приезжающих из-за границ Шенгенской зоны, необходимо заплатить 7 евро для получения разрешения на въезд.

Данный налог применяется и в ряде стран Ближнего Востока и Азии. Например, в Дубае (ОАЭ) взимается сбор в размере от $3 до $15 в местной валюте — дирхамах, причем оплата производится либо при заселении, либо при выезде, в зависимости от правил конкретного отеля. Если номер или апартаменты состоят из нескольких комнат, налог будет начисляться за каждую из них.

В Таиланде вопрос о введении подобного налога активно обсуждается с 2022 года, однако до сих пор консенсус не достигнут. В феврале 2025-го в минтуризма королевства заявили, что сбор в размере 300 батов (около $9) с иностранного туриста может быть введен к началу туристического сезона во второй половине 2025-го.