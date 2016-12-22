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На Алтае от курортного сбора за два месяца получили 4 млн руб.
Общество, 11:56
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На Алтае от курортного сбора за два месяца получили 4 млн руб.

В Алтайском крае в городе Белокуриха курортный сбор, введенный 1 мая в экспериментальном режиме, принес за два месяца более 4 млн руб. Это следует из поступившего в РБК сообщения регионального управления по внешним связям, туризму и курортному делу.

Полученные средства будут направлены на развитие курортной инфраструктуры города Белокуриха. В первую очередь планируется обустроить городские леса, прибрежную зону реки и въезд в город.

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За май сбор выплатили около 6 тыс. человек, несколько человек отказались это делать. В июне отказов зафиксировано не было. Если турист не оплатил курортный сбор, его могут привлечь к административной ответственности и оштрафовать. Юридическое лицо, не выполнившее обязательства по взиманию сбора, также может быть привлечено к ответственности.

До конца 2018 года сбор за сутки составляет 30 руб. с человека, с начала 2019 года и до окончания эксперимента величина сбора вырастет до 50 руб. К началу июля в городе было 32 оператора, взимающих сбор: 10 санаториев и 22 гостиницы.

Белокуриха — город-курорт федерального значения, известный с XIX века, он находится на месте выхода термальных радоновых вод.

С 1 мая 2018 года по 31 декабря 2022 года в России проходит эксперимент по внедрению курортного сбора. Он охватывает Крым, Кубань, Ставрополье и Алтайский край. Величина сбора разнится в зависимости от региона, так, в Крыму она составляет 10 руб. за сутки отдыха. В Краснодарском крае сбор также составит 10 руб, однако взимать его начнут с 16 июля.

Теги: курортный сбор , Алтайский край
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