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В Петербурге начали взимать курортный сбор

В Санкт-Петербурге с 1 апреля начали взимать курортный сбор

С 1 апреля в Санкт-Петербурге начинают взимать курортный сбор в размере 100 руб. с совершеннолетних гостей, проживающих в гостиницах, санаториях и других объектах размещения более суток. Средства пойдут на развитие туристической инфраструктуры города.

Закон приняли в июле 2023 года, он вступил в силу в октябре, но до 31 марта 2024-го действовала нулевая ставка для адаптации отрасли. С 1 апреля оплата сбора стала обязательной. От его уплаты освобождены льготные категории граждан.

Беглов подписал закон о взимании ₽100 в день с туристов в Петербурге
Общество
Фото:Александр Рощин / ТАСС

Курортный сбор действует в ряде туристических регионов России: налог отдыхающие платят за пользование туристской инфраструктурой. Эксперимент по взиманию курортного сбора начался в мае 2018 года. В Краснодарском крае он составляет до 50 руб. в сутки, в Ставропольском — 100 руб., в Алтайском — 50 руб.

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Теги
курортный сбор Санкт-Петербург
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