Бизнес попросил отказаться от минимальной суммы турналога в ₽100

Бизнес предложил отменить минимальную сумму налога, который введут в 2025 году, и оставить только верхнюю границу в виде процента. При сборе от ₽100 в сутки за номер в отеле без звезд придется платить налог, как за пятизвездочный

Фото: Александр Манзюк / ТАСС

Российский союз туриндустрии (РСТ) предложил изменить формулу подсчета туристического налога в части его минимальной суммы, которая сейчас составляет 100 руб. в сутки, чтобы он соответствовал рыночным ценам на проживание в гостиницах. Предложение с расчетами, обосновывающими необходимость изменения, союз в августе направил в Минэкономразвития и Федеральную налоговую службу (ФНС), рассказал РБК источник, знакомый с содержанием писем.

О том, что минимальная сумма туристического налога 100 руб. в сутки в большинстве случаев не соответствует установленному на 2025 год уровню в 1% от стоимости проживания, рассказывал в четверг, 22 августа, на встрече с журналистами президент РСТ Илья Уманский. В пресс-службе РСТ пояснили РБК, что считают целесообразным не снижать минимальную сумму туристического налога, а вовсе отменить нижний порог налога в 100 руб., оставив только верхнюю границу в виде процента. «Потому что нижняя установленная граница зачастую может превышать верхнюю и нагружает бизнес», — добавили в союзе.

Что такое туристический налог В июле президент Владимир Путин подписал закон, который с 2025 года дает право российским регионам вводить туристический налог. По сути новый налог заменит действовавший в ряде субъектов курортный сбор. Налог будет местным: муниципалитеты смогут самостоятельно определять необходимость его введения. Туристический налог в регионах, которые его введут, составит в следующем году 1% от стоимости услуг по проживанию в гостиницах. Ставка будет увеличиваться, прибавляя по одному процентному пункту в год, но с 2029 года и далее она не должна превышать 5%. Ставки налога могут дифференцироваться с учетом сезонности и категории средства размещения, но не могут быть выше или ниже предельных величин, установленных в Налоговом кодексе. При этом в законе прописана минимальная сумма налога — сбор не может быть меньше 100 руб. за сутки проживания. Налог будет включен в стоимость размещения для туристов.

Что не так с механизмом подсчета турналога

В законодательных нормах, по мнению РСТ, содержится противоречие: в установленные границы туристического налога «не ложится целый пласт гостиниц», например отели категории «от нуля до трех звезд» и значительная часть четырехзвездочных отелей. «Не больше 1%, но не меньше 100 руб. — это интересная коллизия. Чтобы 100 руб. было 1%, стоимость [проживания в гостинице] должна быть не меньше 10 тыс. руб. [за ночь]. Мы немного знаем таких гостиниц», — отмечал на встрече с журналистами Уманский.

Установленный минимальный налог 100 руб. за сутки проживания соответствует 1% от стоимости проживания только в отелях категорий «пять звезд» и «пять звезд люкс», следует из направленных в Минэкономразвития и ФНС подсчетов союза, которые приводит источник РБК. В более бюджетных гостиницах туристический налог при минимальной сумме 100 руб. за сутки будет выше 1% от стоимости проживания. Например, в Петербурге стоимость одной ночи в гостинице «без звезд — три звезды» в январе—июне 2024 года, по данным онлайн-платформы для гостиничного бизнеса TravelLine, в разные месяцы в среднем составляла от 3,5 тыс. до 7 тыс. руб. Таким образом, для этих коллективных средств размещения минимальный налог 100 руб. составит уже от 1,5 до 2,8% от стоимости проживания, отмечают эксперты. Для аренды квартир этот показатель будет колебаться в промежутке от 1,5 до 2,7%, а в региональных гостиницах и «частном секторе» с учетом уровня цен указанные показатели будут значительно выше, говорит собеседник РБК.

В пресс-службе РСТ предоставили РБК и другие расчеты, которые подтверждают выводы источника. По данным союза, средняя стоимость ночи в гостиничном номере (учитывались все категории звездности) по всем регионам России за период с января по август 2024 года составила около 8,3 тыс. руб. Исходя из этого, минимальный туристический налог 100 руб. составляет 1,2% от средней стоимости номера за ночь в российских отелях. «Получается, чем дешевле гостиница, тем непропорциональнее налог», — добавили в РСТ.

В РСТ также обращают внимание, что механизм взимания туристического налога не учитывает и некоторые особенности оказания туристических услуг — например, случаи, когда отели предлагают клиентам пакет услуг по системе «все включено», а не только проживание; а также отдых в санаториях. Чем меньше дополнительных услуг окажет туристу средство размещения, тем меньший налог оно заплатит — это снижает мотивацию бизнеса предлагать сложные и комплексные туристические продукты.

«Введенный недавно туристический налог, который к 2029 году может вырасти до 5%, может нанести еще один удар по гостиничной отрасли даже при существующих мерах господдержки. Этот налог платится с услуги размещения, но во многих курортных отелях она, помимо непосредственно проживания, включает также завтрак или даже «все включено». Соответственно, пятипроцентный налог для них окажется просто разорительным», — рассказывал журналистам Уманский.

Какие еще сложности беспокоят турбизнес

В письме ФНС представители туриндустрии указали также на проблему роста фискальной нагрузки на гостиничную отрасль, которая может иметь критические последствия для туристического рынка, говорит собеседник РБК. По его словам, гостиничное строительство сильно зависит от господдержки, а рост инвестиций в проекты, реализуемые вне льготной программы, сократился до минимума на фоне высокой ключевой ставки.

Инвестиции идут чаще не в крупные гостиничные проекты, а в строительство апартаментов, небольших гостиниц и другого аналогичного туристического жилья, рассказал Уманский. Это связано с налоговым неравенством внутри самой туристической отрасли: у крупных гостиниц размер имущественного налога сопоставим с годовыми тратами на оплату труда персонала, приводил пример президент РСТ. При этом апартаменты, которые сейчас предоставляют практически такой же, как и гостиницы, сервис и конкурируют с ними напрямую, имущественного налога не платят.

В письме ФНС союз попросил главу службы Даниила Егорова обратить внимание на проблему и провести обсуждение комплексного пересмотра фискальной политики в отношении гостиничной отрасли, рассказал знакомый с содержанием документа источник. Ситуация с неравенством налогов внутри самой отрасли, по его словам, приводит к дроблению крупного бизнеса и стимулирует отток инвестиций в небольшие гостиничные проекты. А туристический налог, который, по сути, станет для отелей оборотным, дополнительно ограничит доступность классифицированных средств размещения за счет того, что будет включен для граждан в цену проживания.

РБК направил запрос в ФНС и Минэкономразвития.