Власти Таиланда вновь заявили о планах ввести туристический сбор

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Туристический налог в размере 300 батов ($9) для иностранных туристов начнет действовать в Таиланде к концу года. Об этом заявил министр туризма и спорта страны Соравонг Тхентонг, передает газета The Straits Times.

По словам министра, нововведение не должно отпугнуть туристов, так как сбор невелик. «Но если сбор будет сложным, это будет неудобно. Наша цель — сделать процесс максимально простым», — сказал он.

Тхентонг отметил, что туристы, прибывающие в страну самолетом, будут платить 300 батов. Путешественники, которые прибыли в страну по суше или воде, будут платить эту же сумму, но они смогут бесплатно въезжать на территорию Таиланда несколько раз в течение 30–60 дней.

Весной 2023 года власти Таиланда отложили введение туристического сбора для иностранных туристов, а в июне 2024 года бывший тогда премьер-министром страны Сретта Тависин заявил, что его правительство откажется от предложения предыдущей администрации ввести туристический сбор для иностранцев в размере 300 батов.

По его словам, тогда инициативу не поддержали представители частного сектора. По мнению премьера, взимание сбора «может принести краткосрочный доход». Однако он предположил, что в долгосрочной перспективе без этой меры страну посетят больше туристов, а их траты на покупки и досуг сильнее простимулируют экономику, чем введение сбора.