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Аксенов выступил против курортного сбора в Крыму до конца спецоперации

Глава Крыма Аксенов: курортный сбор в Крыму неактуален до окончания спецоперации
Фото: Алексей Павлишак / Shutterstock
Фото: Алексей Павлишак / Shutterstock

Курортный сбор, который ввели в ряде субъектов, показал низкую результативность, а в Крыму его не следует вводить до окончания спецоперации на Украине, заявил глава региона Сергей Аксенов.

«До тех пор пока специальная военная операция не завершится, вопрос введения курортного сбора на территории Республики Крым не актуален», — написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Глава Крыма также предложил оценить опыт регионов, которые уже ввели курортный сбор.

«Предварительные данные показывают не самую высокую результативность, учитывая затраты на администрирование и так далее», — добавил он.

После окончания курортного сезона власти Крым проанализируют ситуацию и, возможно, выработают дополнительные меры поддержки для компаний и предприятий, принимающих отдыхающих, добавил Аксенов.

Эксперимент по введению курортного сбора начался в России в мае 2018 года и продолжится до 1 января 2025-го. Сейчас он действует в четырех туристических регионах России — Краснодарском (до 50 руб. в сутки), Ставропольском (100 руб. в сутки), Алтайском (50 руб. в сутки) краях и Санкт-Петербурге (100 руб. в сутки).

Налог отдыхающие платят за пользование туристской инфраструктурой. Поступившие средства муниципальные власти направляют на восстановление и развитие курортов.

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Накануне президент России Владимир Путин поручил правительству до середины декабря дать право регионам взимать курортный сбор. Но Крым отказался от такой возможности, посчитав, что это станет дополнительной нагрузкой для отрасли.

Теги
Крым Сергей Аксенов курорты России курортный сбор
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