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Технологии и медиа ,  
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Компания назвала имена полетящих на корабле Маска к МКС туристов

На станцию отправятся инвесторы из США и Канады Ларри Коннор и Марк Пати, а также бизнесмен из Израиля Эйтан Стиббе. Командир экипажа — экс-астронавт NASA Майкл Лопес-Алегрия. Они проведут на станции восемь дней
SpaceX Axiom Space-1 
SpaceX Axiom Space-1  (Фото: NASA / SpaceX / Wikimedia Commons)

Компания Axiom Space назвала имена туристов, которые планируют в этом году отправиться на космическом корабле Crew Dragon американской компании SpaceX на Международную космическую станцию (МКС).

На станцию отправятся инвестор и предприниматель из США Ларри Коннор, канадский инвестор и филантроп Марк Пати и израильский бизнесмен Эйтан Стиббе. Командир экипажа — бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегрия, ныне вице-президент Axiom Space.

Майкл Лопес-Алегрия Ларри Коннор Марк Пати Эйтан Стиббе
(Фото: axiomspace.com)

Axiom Space в марте 2020 года договорилась со SpaceX о доставке трех космических туристов на МКС. Согласно плану, полет состоится до конца текущего года, они проведут восемь дней на станции, передает NewsWire.

Как сообщал Business Insider, миссия под названием Ax-1 может быть запущена уже в октябре. Предполагалось, что в составе экипажа, помимо Стиббе, будут актер Том Круз и кинорежиссер Дуг Лайман, хотя официально об этом не объявлялось. Variety сообщал со ссылкой на источники, что компания Universal Pictures ведет переговоры о производстве первого художественного фильма в космосе стоимостью $200 млн.

SpaceX запланировала отправить первых космических туристов в 2021 году
Технологии и медиа
Фото:Paul Hennessy / Keystone Press Agency / Global Look Press

О планах компании Илона Маска SpaceX совместно с NASA отправить Круза в космос на съемки фильма еще в мае 2020-го писал Deadline.

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«Я действительно хочу, чтобы этот экипаж, который установит планку для частных полетов в космос, был настолько хорош, насколько это возможно», — говорил Лопес-Алегрия в январе в интервью Business Unsider. По его словам, из-за пандемии он лично встречался только с одним из будущих туристов, но «чувствовал, будто давно знает» членов экипажа.

В 2019 году финансовый директор NASA Джефф Девит заявлял, что полет для космического туриста обойдется в $59 млн. В такую сумму он оценил сам полет на Boeing CST-100 Starliner и SpaceX Crew Dragon, а также пребывание на МКС.

Crew Dragon (Dragon 2) — разработанный SpaceX пилотируемый космический корабль многоразового использования. Его разработку заказало NASA в 2014 году для доставки к МКС грузов и экипажей до четырех человек, а также для возвращения их на Землю.

О планах снять первый художественный фильм в космосе также сообщал «Роскосмос». По плану, съемки должны пройти на борту МКС осенью текущего года.

Автор
Наталия Анисимова
космический туризм SpaceX Dragon МКС
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