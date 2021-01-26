Компания назвала имена полетящих на корабле Маска к МКС туристов

На станцию отправятся инвесторы из США и Канады Ларри Коннор и Марк Пати, а также бизнесмен из Израиля Эйтан Стиббе. Командир экипажа — экс-астронавт NASA Майкл Лопес-Алегрия. Они проведут на станции восемь дней

SpaceX Axiom Space-1 (Фото: NASA / SpaceX / Wikimedia Commons)

Компания Axiom Space назвала имена туристов, которые планируют в этом году отправиться на космическом корабле Crew Dragon американской компании SpaceX на Международную космическую станцию (МКС).

На станцию отправятся инвестор и предприниматель из США Ларри Коннор, канадский инвестор и филантроп Марк Пати и израильский бизнесмен Эйтан Стиббе. Командир экипажа — бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегрия, ныне вице-президент Axiom Space.

Axiom Space в марте 2020 года договорилась со SpaceX о доставке трех космических туристов на МКС. Согласно плану, полет состоится до конца текущего года, они проведут восемь дней на станции, передает NewsWire.

Как сообщал Business Insider, миссия под названием Ax-1 может быть запущена уже в октябре. Предполагалось, что в составе экипажа, помимо Стиббе, будут актер Том Круз и кинорежиссер Дуг Лайман, хотя официально об этом не объявлялось. Variety сообщал со ссылкой на источники, что компания Universal Pictures ведет переговоры о производстве первого художественного фильма в космосе стоимостью $200 млн.