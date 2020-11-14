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Технологии и медиа ,  
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NASA отложило запуск корабля Crew Dragon с экипажем для МКС

В США из-за непогоды перенесли запуск космического корабля Crew Dragon компании SpaceX, который должен был доставить четырех астронавтов на Международную космическую станцию (МКС). Об этом написал в Twitter глава NASA Джеймс Брайденстайн.

По его словам, причиной стали береговые ветра и восстановительные работы. Запуск перенесли с 14 на 15 ноября, он состоится в Космическом центре Кеннеди во Флориде.

Это первая оперативная миссия Crew Dragon. Ранее он совершил два демонстрационных полета, после чего NASA сертифицировало SpaceX для организации оперативной доставки космонавтов на МКС и обратно.

Отправляющиеся на МКС на корабле Crew Dragon туристы заключили контракт
Технологии и медиа
Фото:SpaceX / Getty Images

Гендиректор SpaceX Илон Маск назвал предстоящую миссию первым «боевым полетом» корабля. С помощью ракеты-носитель Falcon 9 он доставит на МКС трех американских астронавтов: Майка Хопкинса, Виктора Гловера и Шеннона Уокера. Кроме того, с ними на станцию полетит японский астронавт Соичи Ногучи.

Всего в течение 2020 и 2021 годов SpaceX планирует провести с помощью Crew Dragon три рейса.

С 2011 по 2020 год у США не было возможности доставлять астронавтов на МКС с помощью собственных кораблей. После закрытия программы Space Shuttle американцы использовали российские «Союзы». Ситуация изменилась после первого запуска экипажа на МКС на борту Crew Dragon, который успешно стартовал из США весной этого года. Этот пуск также стал первым в истории пилотируемым запуском, который осуществила частная компания.

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