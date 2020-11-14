NASA отложило запуск корабля Crew Dragon с экипажем для МКС

В США из-за непогоды перенесли запуск космического корабля Crew Dragon компании SpaceX, который должен был доставить четырех астронавтов на Международную космическую станцию (МКС). Об этом написал в Twitter глава NASA Джеймс Брайденстайн.

По его словам, причиной стали береговые ветра и восстановительные работы. Запуск перенесли с 14 на 15 ноября, он состоится в Космическом центре Кеннеди во Флориде.

Это первая оперативная миссия Crew Dragon. Ранее он совершил два демонстрационных полета, после чего NASA сертифицировало SpaceX для организации оперативной доставки космонавтов на МКС и обратно.

Гендиректор SpaceX Илон Маск назвал предстоящую миссию первым «боевым полетом» корабля. С помощью ракеты-носитель Falcon 9 он доставит на МКС трех американских астронавтов: Майка Хопкинса, Виктора Гловера и Шеннона Уокера. Кроме того, с ними на станцию полетит японский астронавт Соичи Ногучи.