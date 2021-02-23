SpaceX назвала имя второго члена экипажа гражданского полета Crew Dragon

Полностью гражданский полет в космос оплатил бизнесмен Джаред Айзекман. С помощью него он планирует собрать $200 млн для больницы, в которой лечат рак у детей. Вторым членом экипажа стала одна из ее бывших пациенток

Хейли Арсенокс (Фото: stjude.org)

Компания SpaceX раскрыла имя второго члена экипажа первого гражданского полета в космос корабля Crew Dragon, им станет 29-летняя Хейли Арсенокс, которая перенесла в детстве рак костей, сообщила компания в Twitter.

29-летняя Арсенокс станет самой молодой американкой, побывавшей в космосе, пишет AP. Ее допустили к полету, несмотря на наличие протеза. Когда Арсенокс было десять лет, ей провели операцию на колене и вставили титановый стержень в левую бедренную кость. Девушка по-прежнему хромает и страдает от болей в ногах, отметило AP.

Арсенокс — бывшая пациентка детской больницы Сент-Джуд, расположенной в Мемфисе (штат Теннесси), которая специализируется на лечении детских заболеваний, в том числе лейкемии и других видов рака. Сейчас девушка работает в ней помощником врача. В экипаже она займет одно из четырех мест, которое назвали «Надежда».

О подготовке к первому полностью гражданскому полету в космос компания SpaceX сообщила 1 февраля. Полет полностью оплатил 37-летний миллиардер и основатель компании Shift4 Payments Джаред Айзекман. По информации AP, бизнесмен намерен самостоятельно управлять космическим кораблем.