В «Хезболле» выбрали нового лидера

«Хезболлу» возглавил двоюродный брат бывшего лидера Хашем Сафи ад-Дин, который был сооснователем группировки. Они сильно похожи внешностью и манерой речи

Хашем Сафи ад-Дин (Фото: Francesca Volpi / Getty Images)

Совет шуры (главный руководящий орган) ливанской группировки «Хезболла» выбрал новым генеральным секретарем организации Хашема Сафи ад-Дина, передают El Balad, Al Arabiya и Al Hadath.

Сафи ад-Дин занимал должность главы исполнительного комитета, он приходится двоюродным братом бывшему лидеру группировки Хасану Насралле, который погиб при израильском авиаударе, и зятем бывшего командующего иранскими силами «Кудс» Касема Сулеймани, который погиб при американском авиаударе.

Al Ghad отмечает, что сходство бывшего и нового лидеров поразительное: они похожи фигурой, внешностью, легкой шепелявостью.

Хашем Сафи ад-Дин родился в 1964 году в городе Дейр-Канун ан-Нахр на юге Ливана. Он обучался вместе с Насраллой в Наджафе и Куме, и стал сооснователем «Хезболлы» в 1982-м. В 1994 году Сафи ад-Дин стал главой исполнительного комитета, сменив Насраллу, который к тому времени возглавил всю группировку. Появлялись сведения, пишет Al Ghad, что Насралла рекомендовал двоюродного брата в качестве преемника еще в 2008 году в случае своей гибели.

Al Arabiya пишет, что Сафи ад-Дин в течение трех десятилетий занимался конфиденциальными делами группировки, оставив Насралле выработку общей стратегии. Как уточняет BBC Arabic, он занимался надзором за политической, социальной, культурной и образовательной деятельностью «Хезболлы». В мае 2017 года США и Саудовская Аравия добавили Сафи ад-Дина в список террористов.

Несмотря на свой непубличный статус, из-за ограниченной публичности его брата в связи с требованиями безопасности, Сафи ад-Дин чаще появлялся на публике.

Насралла погиб 28 сентября при авиаударе Израиля по подземному штабу в Бейруте. Руководство движения заверило, что «продолжит джихад перед лицом врага в поддержку Газы и Палестины», а также Ливана.