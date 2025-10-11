ЦАХАЛ сообщила об уничтожении инфраструктуры «Хезболлы» на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об уничтожении ударом инфраструктуры шиитской группировки «Хезболлы» на юге Ливана, сообщает пресс-служба оборонного ведомства в своем телеграм-канале.

В сообщении говорится, что «некоторое время назад Армия обороны Израиля нанесла удар и уничтожила террористическую инфраструктуру «Хезболлы» на юге Ливана, где инженерная техника использовалась для восстановления террористической инфраструктуры в районе ее расположения».

Наличие техники и деятельность Хезболлы в этом районе нарушает договоренности между Израилем и Ливаном, отметили израильские военные.

«Хезболла» («Хезболлах», араб. حزب الله, буквально — «партия Бога») — шиитское движение и военно-политическая организация в Ливане. Важнейший союзник Ирана в Ближневосточном регионе. Признана террористической организацией в Израиле, США, Великобритании, Канаде. В некоторых странах, включая государства ЕС, Австралию и Новую Зеландию, считают террористическим только боевое крыло движения.

Телеканал Al-Mayadeen сообщил о серии авиаударов по району между городами Мусайлих и Наджария на юге Ливана, один человек погиб, несколько ранены.