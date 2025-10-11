 Перейти к основному контенту
Палестино-израильский конфликт⁠,
0

ЦАХАЛ сообщила об уничтожении инфраструктуры «Хезболлы» на юге Ливана

Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об уничтожении ударом инфраструктуры шиитской группировки «Хезболлы» на юге Ливана, сообщает пресс-служба оборонного ведомства в своем телеграм-канале.

В сообщении говорится, что «некоторое время назад Армия обороны Израиля нанесла удар и уничтожила террористическую инфраструктуру «Хезболлы» на юге Ливана, где инженерная техника использовалась для восстановления террористической инфраструктуры в районе ее расположения».

Наличие техники и деятельность Хезболлы в этом районе нарушает договоренности между Израилем и Ливаном, отметили израильские военные.

Израиль сообщил об ударе по складу с ракетами «Хезболлы» в Бейруте
Политика
Фото:Mohamed Azakir / Reuters

«Хезболла» («Хезболлах», араб. حزب الله, буквально — «партия Бога») — шиитское движение и военно-политическая организация в Ливане. Важнейший союзник Ирана в Ближневосточном регионе. Признана террористической организацией в Израиле, США, Великобритании, Канаде. В некоторых странах, включая государства ЕС, Австралию и Новую Зеландию, считают террористическим только боевое крыло движения.

Телеканал Al-Mayadeen сообщил о серии авиаударов по району между городами Мусайлих и Наджария на юге Ливана, один человек погиб, несколько ранены.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Хезболла ЦАХАЛ Ливан
