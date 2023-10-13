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Палестино-израильский конфликт ,  
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Арабо-израильский конфликт. Что важно знать

Нынешняя война между Израилем и ХАМАС стала крупнейшим столкновением за последние 50 лет
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
В войне между ХАМАС и Израилем уже погибли почти 3 тыс. человек — 1,2 тыс. в Израиле и 1,5 тыс. в секторе Газа. Это крупнейшее столкновение в регионе за полвека. Подробнее об истории конфликта и его участниках — в материале РБК
Ашкелон, Израиль
Ашкелон, Израиль (Фото: Amir Cohen / Reuters)

Где происходят боевые действия и что представляет собой руководство Палестины

7 октября ХАМАС совершил нападение на Израиль из сектора Газа. Это территория на берегу Средиземного моря площадью около 360 кв. км с центром в городе Газа. Она входит в состав частично признанного государства Палестина и представляет собой эксклав; другая часть Палестины — регион Западного берега реки Иордан площадью около 5,8 тыс. кв. км со столицей в городе Рамалла. Между двумя частями Палестины находится территория Израиля.

Западный берег контролируется Организацией освобождения Палестины (ООП), созданной в 1964 году решением Лиги арабских государств (ЛАГ) с целью «освобождения Палестины». 35 лет ее возглавлял Ясир Арафат, после его смерти в 2004 году лидером ООП стал Махмуд Аббас. До 2013 года главным органом управления в секторе Газа и на Западном берегу Иордана была Палестинская национальная администрация (ПНА). В 2013-м Аббас издал указ, согласно которому вместо ПНА должна использоваться формулировка «Государство Палестина», и стал первым президентом этого государства.

Одно из ключевых подразделений ООП — ФАТХ (аббревиатура арабского названия «Харакат ат-Тахрир аль-Филястыний» — Движение за национальное освобождение Палестины), военизированная организация и главная политическая партия на Западном берегу.

Движение ХАМАС (аббревиатура арабского названия «Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия» — Исламское движение сопротивления) было основано в 1987 году, оно возникло из палестинского отделения египетской исламистской организации «Братья-мусульмане» (признана террористической и запрещена в России). В основе идеологии ХАМАС — принятая в 1988 году «Исламская хартия», которая не признает право Израиля на существование и ставит цель создания палестинского государства на всей территории, которую подмандатная Палестина занимала до образования Израиля в 1948 году. ХАМАС не приемлет политику ООП в регионе и находится с ней в противостоянии.

К власти в секторе Газа ХАМАС пришел в 2007 году, после вооруженного столкновения с ФАТХ. Оно произошло после того, как в 2006 году на выборах в законодательный совет Палестины (однопалатный парламент, располагается в Рамалле) ХАМАС получил больше мест, чем ФАТХ. Последний результаты выборов не признал, создать правительство национального единства с ведущей ролью ФАТХ также не удалось. В результате боев ХАМАС вытеснил ФАТХ из сектора Газа.

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В отличие от подразделения ООП ХАМАС признан террористической организацией в Австралии, Великобритании, Евросоюзе, Египте, Канаде, США, Японии.

Какие еще игроки влияют на ход событий и задействованы В конфликте

Вместе с ХАМАС в текущей войне участвует организация «Исламский джихад». Она действует с начала 1980-х — сначала находилась в Египте, потом переместилась в сектор Газа. Ее цель — создание Палестинского исламского государства и уничтожение Израиля. В отличие от ХАМАС «Исламский джихад» — это исключительно военизированная организация. Как и ХАМАС, она признана террористической в большинстве западных стран.

С начала нынешних боевых действий также встал вопрос о том, подключится ли к ним на стороне сектора Газа «Хезболла» (по состоянию на 12 октября она в войне не участвует). Это ливанское движение, которое выступает за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана — в основе его идеологии лежат идеи иранской исламской революции 1979 года. Оно было создано в 1982 году при содействии иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) для борьбы с израильским военным присутствием в Южном Ливане. Признана террористической в нескольких западных странах, Лигой арабских государств и государствами Персидского залива.

В 2000 году, после вывода из Ливана израильских войск, контроль над его югом должен был перейти к ливанской армии, однако по факту перешел к «Хезболле». По итогам парламентских выборов 2022 года в Ливане коалиция во главе с «Хезболлой» получила 61 место из 128 — на десять меньше, чем на предыдущем голосовании.

Руководство Ирана в нынешнем конфликте находится на стороне сектора Газа. На следующий день после начала войны президент Исламской республики Эбрахим Раиси заявил, что Израиль «несет ответственность за угрозу безопасности стран региона и должен быть привлечен к ответственности» и что Иран «поддерживает законное право палестинского народа на защиту». В СМИ звучали предположения, что Тегеран помогал ХАМАС готовить нынешнюю операцию. Однако западные страны, в первую очередь США, заявили, что доказательств у них нет. Но в Вашингтоне называют Тегеран соучастником происходящего. «Они обеспечили львиную долю финансирования военного крыла ХАМАС. Они проводят обучение, они предоставляют возможности, они оказывают поддержку, и они поддерживали контакты с ХАМАС на протяжении многих лет», — сказал журналистам советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 10 октября.

При чем здесь война Судного дня 1973 года

Нынешние атаки случились практически в 50-летнюю годовщину одной из арабо-израильских войн. В Израиле ее называют войной Судного дня, в арабских странах — Октябрьской войной. Параллель обусловлена не только датой, но и тем, что, как и 50 лет назад, Израиль к нападению не был готов.

6 октября 1973 года в стране проходил Йом-Кипур (с иврита — Судный день) — в иудаизме это один из самых важных праздников, день поста и отпущения грехов. Это единственный день в году, когда в Израиле не идут радио- и телепередачи, закрываются магазины, не работает транспорт. В ночь на 6 октября служба внешней разведки «Моссад» сообщила премьер-министру Голде Меир, что вечером Египет и Сирия собираются нанести по Израилю совместный удар. Но это случилось на несколько часов раньше — около 14:00.

Египет начал наступать с юга, Сирия — с севера. К ним также присоединились военные из Ирака и Иордании. Их целью было вернуть земли, утраченные во время Шестидневной войны 1967 года. Общая численность египетской и сирийской армий составляла около 750 тыс. человек (с участием союзников — более 1,1 млн); у Израиля в начале кампании было 375 тыс., после всеобщей мобилизации — 415 тыс. У арабов был перевес и по части военной техники — 860 самолетов против 480 у Израиля; 3,2 тыс. арабских танков против 1,7 тыс. израильских. Сверхдержавы поддерживали разные стороны: СССР — арабов, США — Израиль.

В первые сутки египетские силы перешли на другую сторону Суэцкого канала, а Сирия успешно атаковала Голанские высоты, откуда смогла обстреливать территорию Израиля. Однако через несколько дней израильские войска перешли в контрнаступление — и в итоге его военные оказались в 100 км от Каира и 40 км от Дамаска.

22 октября Совет Безопасности ООН по инициативе СССР и США принял резолюцию с призывом прекратить военные действия, остановив войска на занимаемых позициях. Спустя три дня боевые действия прекратились. За три недели, что они длились, погибли от 2,5 тыс. до 3 тыс. израильских военных, от 7 тыс. до 9 тыс. были ранены. Арабские потери варьируются от 9 тыс. до 18 тыс. погибших и от 19 тыс. до 50 тыс. раненых.

В январе 1974 года Израиль и Египет подписали соглашение о разъединении войск, в мае такой же договор был подписан с Сирией. Между позициями сторон разместились силы ООН. После этого Египет пошел на нормализацию отношений с Израилем: в 1977 году его лидер Анвар Садат впервые посетил Израиль, а через два года подписал мирное соглашение. За это Египет на десять лет исключили из Лиги арабских государств, а в 1981 году на параде в годовщину войны Анвара Садата убили исламисты. Мирное соглашение с Сирией достигнуто так и не было.

Как пытались урегулировать конфликт Израиля и Палестины

Традиционно началом мирного процесса между Израилем и Палестиной считаются секретные переговоры в Осло 1993 года. ООП во главе с Арафатом тогда согласилась признать государство Израиль, его право на существование в мире и безопасности и отказаться от терроризма. В ответ Израиль согласился считать ООП стороной переговоров, которая представляет палестинский народ. Спустя несколько дней в Вашингтоне премьер-министр Израиля Ицхак Рабин и Ясир Арафат подписали совместную Декларацию о принципах. В результате Израиль вывел войска из сектора Газа и с Западного берега реки Иордан. Контроль над Газой был передан Палестинской национальной администрации, которую возглавил Арафат.

Соглашения не затрагивали ряд важных вопросов — от статуса Иерусалима до проблемы беженцев, но должны были помочь сторонам установить доверие и обеспечить автономию палестинцам. Также они предусматривали выполнение сторонами резолюции Совбеза ООН № 242, которая закрепляла принцип возвращения к границам 1967 года, то есть до начала Шестидневной войны. Переходный период должен был завершиться к 1999 году, но на фоне убийства Рабина в 1995 году и продолжающихся терактов со стороны палестинских группировок, в том числе и ХАМАС, и строительства израильских поселений на Западном берегу реки Иордан (ООН признает их незаконными) процесс был заморожен. В 2000 году случилась вторая интифада.

Новый виток урегулированию был дан в 2002 году, когда был создан международный квартет посредников, куда вошли Россия, США, ЕС и ООН. «Четверка» продвигала «дорожную карту», предполагавшую мирное сосуществование двух независимых государств. Урегулирование состояло из трех этапов: прекращение насилия сторонами и проведение реформ в палестинской автономии; создание независимого государства Палестина; решение вопроса о статусе Иерусалима, возвращение палестинских беженцев и окончательное закрепление госграниц.

Завершить реализацию «дорожной карты» планировалось к 2005 году, но этого не произошло. Тем не менее Израиль вывел свои войска из сектора Газа и с части других территорий. В 2007 году, когда ХАМАС установил контроль над сектором Газа, в Палестине фактически сложилась ситуация двоевластия. В 2010 году прошли несколько встреч между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и Аббасом — они завершились безрезультатно.

В 2016 году президент США Дональд Трамп выступил с инициативой «Сделки века». Подготовленный его администрацией 181-страничный документ содержал политическую и экономическую части. Как и предыдущие предложения, он закреплял принцип двух государств, но признавал Иерусалим неделимой столицей Израиля; Палестине для создания столицы в Восточном Иерусалиме были отведены его пригороды. Также план предполагал масштабные инвестиции не только в Палестину, но и в другие страны Ближнего Востока (кроме Сирии), где находятся палестинские беженцы. Также устанавливался демилитаризованный статус Палестины. Аббас отверг американские предложения, раскритиковав идею о статусе Иерусалима.

Какую позицию занимает Россия

Россия как член квартета международных посредников поддерживает инициативу о создании независимого палестинского государства в границах 1967 года с идеей двух столиц — в Западном и Восточном Иерусалиме, но определение параметров раздела города оставляет за сторонами. В 2009 году Россия пыталась провести в Москве международную конференцию по палестино-израильскому урегулированию, но она так и не состоялась.

В отличие от США и ряда других западных государств Россия не признает ХАМАС террористической организацией и установила с движением контакты. В Москве не раз предпринимали попытки объединить палестинские силы для создания единого правительства — межпалестинские встречи проводились в Москве в 2017 и 2019 годах. В Палестине несколько раз создавалось правительство национального единства, но реальных подвижек в преодолении раскола и системы двоевластия не произошло.

С 2016 года президент России Владимир Путин неоднократно предлагал посредничество в организации прямых переговоров между Нетаньяху и Аббасом.

Выступая на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя» 11 октября 2023 года, Путин заявил, что позиция России по палестино-израильскому конфликту не изменилась. «Мы всегда выступали за исполнение решений Совета Безопасности ООН, имея в виду прежде всего создание независимого суверенного палестинского государства», — сказал он, отметив, что сначала речь шла о создании двух независимых и суверенных государств. «Израиль, как известно, создан, а Палестина как самостоятельное и суверенное государство так и не создана», — подчеркнул российский лидер.

Кто предлагает посредничество в текущем конфликте

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду провел переговоры с ХАМАС об освобождении заложников, сообщал телеканал Habertürk. За два дня до этого турецкий лидер официально заявил, что готов выступить посредником в этом вопросе.

Катар также ведет переговоры с ХАМАС об освобождении заложников. «Наши приоритеты — положить конец кровопролитию, освободить заключенных и обеспечить сдерживание конфликта без последствий для региона», — заявил Reuters представитель Министерства иностранных дел Маджед аль-Ансари.

О намерении подключиться к урегулированию заявил Египет. 10 октября президент республики Абдель Фаттах ас-Сиси в обращении к народу заявил, что Каир «активизирует контакты на всех уровнях, <...> чтобы сберечь кровь палестинского народа и защитить гражданское население как с палестинской, так и с израильской стороны». Он подчеркнул, что Египет «не отказывается от своих обязательств» по палестинской проблеме и считает решение по формуле «двух государств» единственным способом обеспечить безопасность. По данным СМИ, Каир будет договариваться с ХАМАС об освобождении иностранных заложников и лиц с двойным гражданством.

По словам ас-Сиси, приоритет Египта, граничащего с сектором Газа, — его собственная безопасность. С этим, видимо, связаны разногласия по поводу гуманитарного коридора для беженцев из сектора Газа. СМИ сообщали, что израильские военные посоветовали палестинцам покинуть сектор и уйти в Египет, позже ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) пояснила, что не призывала к этому, но лишь обозначила отдельные зоны, которые надо покинуть. По словам собеседников агентства Reuters, тема коридоров для беженцев обсуждалась на переговорах Египта с представителями США и других стран и Каир идею коридоров отверг. Переговоры о безопасных поставках помощи со стороны Египта также проводит ООН.

Россия также находится в контакте с ХАМАС для освобождения заложников с российскими паспортами. Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль сообщил РБК о достигнутой договоренности о визите Аббаса в Москву. 12 октября госсекретарь США Энтони Блинкен направился с визитом в Израиль, на следующий день запланированы его переговоры с главой ПНА Аббасом.

Какие отношения у Израиля с другими странами региона

В последние годы на повестку вышла нормализация отношений между Израилем и арабскими странами. До 2020 года дипломатические отношения у Израиля были только с Египтом (установлены в 1980 году) и Иорданией (с 1994 года).

В сентябре 2020 года в Вашингтоне при посредничестве США были подписаны документы о нормализации с Бахрейном и ОАЭ. Эта сделка получила на Западе название «Авраамовых соглашений» (отсылка к патриарху Аврааму, который присутствует во всех авраамических религиях — исламе, иудаизме и христианстве). Тогда же о нормализации отношений с еврейским государством сообщило Марокко, также этот процесс начал Судан, но из-за политической нестабильности в республике он завершен не был.

Следующей страной должна была стать Саудовская Аравия. В 2005 году после вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО) Эр-Рияд отменил экономический бойкот Израиля. В 2020 году, после заключения «Авраамовых соглашений», королевство разрешило израильским самолетам пролетать в Эмираты по специальному воздушному коридору. В 2023-м американские СМИ сообщили, что в Вашингтоне считают возможным достичь прорыва в нормализации между Израилем и Саудовской Аравией до конца года. Однако, по оценке экспертов, война Израиля с ХАМАС может этот процесс затормозить.

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Израиль Палестина ХАМАС Россия США Египет Сирия
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