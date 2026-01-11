ЦАХАЛ нанесла удар по позициям «Хезболлы» на юге Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по шахтам, используемым «Хезболлой» для хранения оружия на юге Ливана. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
Новый удар ЦАХАЛ по объектам в Ливане стал вторым за 2026 год. Израиль 9 января нанес удары по нескольким районам Ливана, где, согласно утверждению ЦАХАЛ, находились склады с оружием и военные объекты «Хезболлы».
Кроме военных объектов под удар попали несколько стартовых площадок и ракетные установки. ЦАХАЛ считает, что пораженные объекты использовались для подготовки атак на Израиль.
В сентябре 2024 года израильская армия начала «упреждающую наступательную операцию» на территории Ливана. В ходе операции были нанесены удары по объектам «Хезболлы».
