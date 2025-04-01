Регионы России: сколько областей, республик и автономных округов в стране

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Что такое регион

Регионы — это административно-территориальные единицы, на которые делится Россия как федеративное государство. Среди них — республики, края, области, города федерального значения, автономные округа и автономная область. С 1992 года в соответствии с Федеративным договором в официальных документах они называются субъектами Российской Федерации. Регионы России обладают различными правами и полномочиями, которые определяются Конституцией, федеральными законами и региональными уставами.

Регионы России и их особенности

Согласно Конституции, в стране 89 регионов, в том числе 48 областей, 24 республики, девять краев, четыре автономных округа, три города федерального значения и одна автономная область. Три из четырех автономных округов, в свою очередь, входят в состав областей: Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский — часть Тюменской области, а Ненецкий — Архангельской. В советское время все автономные округа существовали в составе более крупных регионов, но Чукотский в 1992 году вышел из Магаданской области. Поправка к Конституции 2020 года предусматривает создание федеральных территорий — особых публично-правовых образований, не входящих ни в один из 89 регионов. Первым такой статус получил поселок Сириус в Краснодарском крае.

Все 89 регионов России относятся к более крупным территориальным объединениям — федеральным округам, которые существуют с 2000 года. В отличие от других федераций (США, Бразилия, Австралия, Нигерия), где федеральными округами обычно признаются столицы с прилегающими территориями, в России это макрорегионы, которые управляются полпредами президента. Их создание не предусмотрено Конституцией. Их насчитывается восемь:

Центральный (крупнейший город — Москва, население на 2024 год — 40,2 млн человек);

Северо-Кавказский (Махачкала; 10,3 млн);

Северо-Западный (Санкт-Петербург; 13,8 млн);

Южный (Ростов-на-Дону; 16,6 млн);

Приволжский (Казань; 28,5 млн);

Уральский (Екатеринбург; 12,3 млн);

Сибирский (Новосибирск; 16,6 млн);

Дальневосточный (Хабаровск; 7,9 млн).

Самый густонаселенный из федеральных округов — Центральный, а самый крупный по площади, но наименее населенный — Дальневосточный. Независимо от этого деления существует пять военных округов: Московский, Ленинградский, Южный, Центральный и Восточный. В их подчинение не входят флот и Военно-космические силы. Военный округ объединяет соединения, части и другие подразделения войск, которые располагаются на определенной территории. Каждый из них отвечает за безопасность собственной территории — такая децентрализация помогает более эффективно организовать оборону в каждом из округов.

Кроме того, территория страны делится на 12 экономических районов (Центрально-Черноземный, Центральный, Восточно-Сибирский, Западно-Сибирский, Уральский, Дальневосточный, Волго-Вятский, Калининградский, Поволжский, Северо-Западный, Северо-Кавказский и Северный) и восемь природных (Кавказ, Русская равнина, Урал, Западная Сибирь, Средняя Сибирь, Северо-Восточная Сибирь, горы Южной Сибири и Дальний Восток).

Они не имеют отношения к административно-территориальному делению России, поскольку это деление не связано с управлением: у таких районов нет общих органов власти или местного самоуправления. Экономические районы выделяются на основе существующих между разными регионами экономических отношений или общей специализации: например, в Западно-Сибирском экономическом районе развита топливная промышленность, в Северо-Западном — обработка дерева и машиностроение. Природное районирование основано на физико-географических особенностях разных территорий, к примеру на рельефе и климате.

Каждому российскому региону присвоены коды в разных классификаторах. Самые общеупотребимые из них в быту — коды ГАИ, которые указываются на автомобильных номерах. У одного региона может быть несколько кодов в этой системе — например, у Москвы их десять. А вот код ОКТМО у каждого субъекта один — его Росстат присваивает компаниям в зависимости от того региона, где они зарегистрированы и платят налоги.





Международно непризнанные регионы России

Шесть регионов России международно не признаны — это Республика Крым и находящийся на территории этого же полуострова город федерального значения Севастополь, а также ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.

Крым и Севастополь были присоединены к России в 2014 году. На тот момент в республике жили 1,89 млн человек, в Севастополе — 390 тыс. К 2024 году, согласно оценке, число жителей Крыма увеличилось до 1,9 млн, Севастополя — до 561 тыс.

Севастополь и до 2014 года, в составе Украины, был городом со специальным статусом наряду с Киевом. При включении в состав России он сразу позиционировался как город федерального значения, а не город в составе Республики Крым. Такой статус есть еще у двух российских городов — Москвы и Санкт-Петербурга.

Остальные четыре региона Россия присоединила в 2022-м в ходе военной операции на Украине. Они были включены в состав России в границах, которые «существовали на день их образования и принятия в РФ». Фактически Россия контролирует эти территории лишь частично: к концу 2024 года под контролем российских войск находились 98,6% ЛНР, 71,9% — Запорожской области, 69,3% — Херсонской и 62,6% — ДНР.

Во всех этих регионах перед присоединением прошли референдумы. По данным ЦИК, за присоединение к России высказалось 87,05% жителей Херсонской области, 93,1% — Запорожской, 98,42% — ЛНР и 99,23% — ДНР. Украина, США, Великобритания, ЕС и большинство других стран итоги голосований не признали, с осуждением референдумов выступила Генассамблея ООН.



В 2023 году Федеральный фонд обязательного медицинского страхования оценил численность населения в четырех новых регионах в 3,2 млн человек.





Как на территории России образуются новые регионы

Правила объединения регионов и вообще образования на территории России новых субъектов регулируются федеральным законом «О порядке принятия в РФ и образования в ее составе нового субъекта РФ». Он был принят в 2001 году. До этого в Конституции существовало уточнение, что в составе России может быть образован новый регион «в порядке, установленном федеральным конституционным законом», но самого закона не было.

Согласно закону 2001 года, с предложением образовать новый регион могут выступить субъекты, на чьей территории планируются такие преобразования. Эту инициативу они направляют президенту, а тот назначает референдумы во всех заинтересованных регионах. Если на референдумах жители идею поддерживают, президент вносит в Госдуму проект закона о создании нового региона. Если население хотя бы одного из опрошенных регионов оказывается против, то ничего не происходит, а новый референдум после этого можно провести только через год.

В соответствии со статьей 4 того же закона принять в состав России часть другого государства или все государство целиком можно лишь по взаимному согласию с этой страной. При присоединении Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей президент России Владимир Путин подписывал международные договоры с руководителями этих регионов, но не с Киевом. Однако Конституционный суд России признал эти договоры, сославшись на Устав ООН, который поддерживает право народов на самоопределение.





Структура органов власти в регионах России

Исполнительная власть: глава и правительство региона

Глава региона представляет его интересы на встречах с президентом России, подписывает региональные законы, формирует и распускает региональное правительство, может досрочно прекратить полномочия регионального парламента или уволить мэра города внутри своего региона. Претендовать на пост главы региона может любой россиянин старше 30 лет без гражданства или ВНЖ других стран.

Раньше главы некоторых республик России назывались президентами, но в 2021 году Владимир Путин подписал закон, запрещающий использовать для обозначения руководителя республики слово «президент». К тому моменту все регионы, кроме Татарстана, отказались от этого звания. В парламенте Татарстана документ еще на стадии рассмотрения вызвал недовольство: там посчитали, что нововведение противоречит конституционному строю. Однако в декабре 2023-го парламент региона принял поправки к Конституции Татарстана, по которым должность главы республики будет называться не «президент», а «раис» (тат. рәисе, от араб. «начальник»). При этом действующий президент Татарстана Рустам Минниханов сохранит наименование своей должности вплоть до очередных выборов руководителя республики, запланированных на 2025 год.

Человек, который руководит всеми остальными типами регионов, называется губернатором. Исключение — Москва, ее возглавляет мэр.

У регионов есть отдельные правительства. Они составляют региональный бюджет и контролируют его соблюдение, координируют вопросы здравоохранения и социальной защиты, занимаются предотвращением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций, следят за работой ЖКХ и обеспечивают общественный порядок. Региональным правительством в некоторых субъектах руководит глава региона, в других — отдельный чиновник (глава правительства), который подчиняется главе региона.

В составе правительств регионов работают профильные министерства и департаменты. Они отвечают за конкретные сферы жизни: здравоохранение, транспорт, образование и другие. Чаще всего они дублируют функции аналогичных федеральных ведомств, но отвечают только за свой регион. В то же время региональные управления силовых ведомств (МВД, ФСБ, Росгвардия, МЧС) находятся в федеральном подчинении, а их руководителей назначает президент.

Законодательная власть

Законодательная власть в регионах представлена парламентами, которые избираются на пять лет. Они везде называются по-разному: где-то это законодательное собрание, где-то — областная дума, в нескольких республиках — хурал (от монг. «собрание»), в Татарстане — Госсовет, в Чечне, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии — парламент, но полномочия у них одинаковые. Их депутаты принимают законы, которые действуют только на территории этого региона, но при этом не должны противоречить федеральным. Например, регион может сам ограничить продажу алкоголя или запретить шуметь в определенные часы.

Помимо принятия региональных законов, у парламентов субъектов есть и другие полномочия, например одобрять бюджет и утверждать основной закон региона и (при необходимости) поправки в него. Кроме того, региональные депутаты могут сотрудничать с Госдумой и Совфедом и разрабатывать федеральные законы. По одному представителю от каждого регионального парламента входит в Совет Федерации — верхнюю палату федерального парламента.

Судебная власть

В регионах работают федеральные суды и суды субъектов. Федеральные суды — часть федеральной структуры. Это значит, что судей в них назначают не региональные власти, а президент России своим указом. К федеральным судам в регионах относятся, например, верховные суды республик, краевые, областные и районные суды. Военные суды тоже федеральные.

Раньше в число судов субъектов входили их конституционные (уставные) суды. Они не занимались общеуголовными или гражданскими процессами — их функция заключалась в том, чтобы рассматривать принятые в регионе законы на предмет соответствия его Конституции или уставу. К 2023 году их упразднили во всех регионах.

Сейчас на уровне субъектов — региональным парламентом — назначаются только мировые судьи общей юрисдикции. Это самый низкий уровень судебной системы: они рассматривают дела только в первой инстанции, а в сферу их компетенции входят некоторые административные правонарушения, гражданские дела по имущественным спорам с максимальной суммой иска 100 тыс. руб. и уголовные — по статьям с максимальным наказанием три года лишения свободы (кроме некоторых отдельных статей УК).

По более серьезным делам решение принимают федеральные суды. Их иерархия: районные — суды субъектов (областные, краевые, верховные) — кассационные суды общей юрисдикции. Они выносят решения в первой инстанции по серьезным уголовным преступлениям, административным правонарушениям и гражданским делам, связанным с крупными суммами. Кроме того, каждый из этих судов рассматривает жалобы на решение предыдущего в иерархии, а районный суд — апелляции на решения мировых судей.





История территориального деления России

В советских Конституциях термин «субъект Федерации» не употреблялся, но Конституция РСФСР 1937 года уже предполагала деление республики на области, края, автономные республики и автономные области, а в Конституции 1978 года появились еще и понятия «города республиканского подчинения» и «автономные округа». В современном виде система административно-территориального деления России в основном сложилась к концу 1950-х годов.

В Конституции России 1993 года были закреплены существующие сейчас шесть типов субъектов. Состав регионов с тех пор несколько раз менялся:

2005 год: в результате объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа появился Пермский край . За их объединение на референдуме высказались более 80% жителей упраздненных регионов.

. За их объединение на референдуме высказались более 80% жителей упраздненных регионов. 2007: Таймырский и Эвенкийский автономные округа перестали существовать как отдельные регионы и стали частью Красноярского края. На Таймыре за присоединение высказалось 69,25% населения, в Эвенкии — 79,92%, а в Красноярском крае — 92,44%. В том же году были упразднены Камчатская область и Корякский автономный округ, на их месте образовался Камчатский край . Соответствующие референдумы в регионах прошли в октябре 2005-го. В Камчатской области за слияние высказались 84,99%, а в Коряки — 89,04%.

. Соответствующие референдумы в регионах прошли в октябре 2005-го. В Камчатской области за слияние высказались 84,99%, а в Коряки — 89,04%. 2008: в состав Иркутской области включили Усть-Ордынский Бурятский автономный округ (89,75% и 97,31% голосов на референдуме в регионах соответственно), а Читинская область и Агинский Бурятский автономный округ были объединены в Забайкальский край (в обоих объединенных регионах — более 90% голосов «за»).

(в обоих объединенных регионах — более 90% голосов «за»). 2014: список субъектов в Конституции пополнили Республика Крым и город Севастополь . Украина не признала их присоединение к России, а Евросоюз и США ввели против Москвы санкции.

и город . Украина не признала их присоединение к России, а Евросоюз и США ввели против Москвы санкции. 2022: Конституция закрепляет включение в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области. Украина, ЕС, США, Великобритания и большинство других стран не признали итоги референдумов на этих территориях и считают их частью Украины.

Чем разные виды регионов отличаются друг от друга

Республика в составе России отличается от других типов субъектов несколько большей самостоятельностью. К примеру, она может установить другие государственные языки, которые на ее территории будут использоваться наравне с русским. Республики образованы по национальному признаку. Их власти уделяют много внимания развитию национальных культур. Принцип создания областей и краев — территориальный. Еще одно различие состоит в том, что основной закон республики называется Конституцией, а области и края пользуются уставами, но по сути это разные названия для одного и того же документа.

При первом президенте России Борисе Ельцине получила распространение практика подписания договоров о разграничении полномочий между федеральным центром и регионами. К 1998 году Кремль заключил такие договоры с 46 регионами. После того как президентом стал Владимир Путин, эта практика постепенно сошла на нет. 4 июля 2003 года был принят закон «Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ», постановивший, что такой договор может быть заключен «только в случае, если это обусловлено экономическими, географическими и иными особенностями» региона.

Долгое время особое положение занимала республика Татарстан, чьи отношения с федеральным центром продолжали регулироваться договором о разграничении полномочий, впервые подписанным в 1994 году. Последняя редакция документа вступила в силу 24 июля 2007 года и действовала десять лет — до 24 июля 2017 года. В ней властям республики предоставлялось право выдавать паспорта с вкладышем «на государственном языке Республики Татарстан (татарском) и с изображением государственного герба Республики Татарстан». При этом в п. 1 ст. 2 документа говорится, что в соответствии с Конституцией России и Конституцией республики «Татарстан (государство) — субъект Российской Федерации — обладает всей полнотой государственной власти вне пределов ведения» и полномочий России «по предметам совместного ведения». После истечения договора в Кремле отказались сохранять особый договор с Татарстаном.

Разница между краем и областью существовала раньше и была прописана в Конституции СССР 1977 года: автономная область могла быть частью союзной республики или края, а входить в состав области не могла. Сейчас этого различия уже не существует, и края называются так просто по традиции. Автономная область и автономный округ теперь тоже функционально почти не отличаются ни друг от друга, ни от областей. Они носят свои названия в силу традиции.



Автономный округ и автономная область, в отличие от области и края, исторически были образованы не по территориальному, а по национально-территориальному признаку: советские власти создавали их на территориях компактного проживания определенного народа. Ныне в России только один такой регион — Еврейская автономная область, однако евреи сейчас составляют там лишь около 1% населения.

От республик, при образовании которых тоже учитывалась этнический состав населения, эти два типа субъекта отличаются меньшей степенью самостоятельности. Разница между автономным округом и автономной областью состоит в том, что округ может по договоренности с более крупным регионом войти в его состав.

Особый статус у городов федерального значения — это отдельные субъекты, которые не входят в состав других регионов. Они подчиняются напрямую федеральным органам власти и обладают теми же полномочиями, что и область.



В отличие от обычного города, в городе федерального значения нет единой муниципальной власти, которая занимается местными вопросами, потому что местное правительство, мэр или губернатор как органы власти региона представляют государственную власть. Согласно Конституции, органы местного самоуправления не могут входить в систему государственной власти. Поэтому такие города делятся на муниципальные районы и городские округа, и уже на этих уровнях действует местное самоуправление.



Согласно Конституции России, все регионы равноправны в отношениях с федеральной властью. Ни один из них не может по собственному решению выйти из состава страны. В остальном регионы сильно отличаются из-за разрыва в уровне социально-экономического развития и в размере подушевого ВРП, а также разных финансовых возможностей.