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Политика ,  
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Путин одобрил идею наделить Сириус статусом федеральной территории

Фото:Артур Лебедев / РИА Новости
Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин на заседании попечительского совета образовательного фонда «Талант и успех» поддержал инициативу предоставить статус федеральной территории поселку Сириус в Большом Сочи, где находится одноименный образовательный центр для одаренных детей. Слова главы государства приведены на сайте Кремля.

«Считаю правильным впервые здесь, на этой территории, воспользоваться новом положением Конституции России и предоставить Сириусу статус федеральной территории, что предполагает экономическую самостоятельность Сириуса и механизм прямой коммуникации и с президентом, и с правительством», — заявил президент.

Также Путин дал правительству поручение своевременно подготовить все необходимые правовые акты для функционирования поселка в новом статусе, а также обеспечить экономическую основу его деятельности.

Президент указал, что все решения должны вступить в силу с 2021 года.

Арена для вундеркиндов: зачем «Сириусу» статус «научной долины»
Общество
Владимир Путин во время посещения образовательного центра &laquo;Сириус&raquo;

9 ноября депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект о создании федеральной территории «Сириус».

В соответствии с документом федеральная территория будет новым видом публично-правового образования — экономически самостоятельным. Она будет иметь собственный бюджет, имущество и имущественные права, которые ей передадут в том числе Россия, Краснодарский край и муниципальное образование «городской округ город-курорт Сочи». Расходы по содержанию олимпийских объектов, за которые сейчас отвечают власти Краснодарского края, на себя возьмет руководство поселка.

«Сириус» — одноименный образовательный центр, созданный в Имеретинской долине в 2014 году фондом «Талант и успех». Цель работы центра — раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, научных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве.

Крашенинников анонсировал появление депутата Госдумы от Сириуса
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Павел Крашенинников

Поселок Сириус был образован в 2020 году путем выделения территории Имеретинской низменности из состава Адлерского района Сочи. В рамках муниципального устройства образует самостоятельный городской округ. До принятия нового устава города Сириус временно относился к Сочи.

«Сириус» Владимир Путин поселок Сочи Краснодарский край
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