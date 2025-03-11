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Житель Вологодской области поджег магазин из-за запрета на алкоголь

Фото: inforegion35 / VK
Фото: inforegion35 / VK

Житель села Куркино Вологодской области бросил «коктейль Молотова» в здание продуктового магазина после отказа продавать ему алкоголь, сообщает портал Vologda-poisk со ссылкой на управление МВД по региону и очевидцев.

Нетрезвый мужчина зашел в магазин по адресу улица Школьная после 18:00 мск. Сотрудницы продуктового отказали ему в продаже алкоголя — в это время в регионе запрещена продажа алкогольных напитков.

Посетитель бросил в помещение бутылку с горючей жидкостью и пригрозил взорвать гранату. В магазине начался пожар, продавцы вызвали полицию.

Мужчину задержали. РБК обратился за комментарием в МВД региона.

В Вологодской области утвердили закон о продаже алкоголя по 2 часа в день
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

В конце ноября заксобрание Вологодской области утвердило законопроект об ограничении продажи алкоголя в будние дни. Алкогольные напитки в розничных точках продажи разрешено реализовывать в будние дни только с 12:00 до 14:00.

Ограничение не затрагивает работу ресторанов, баров и кафе. Запрет также не действует в выходные и праздничные дни. Особые меры вступили в силу 1 марта 2025 года.

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Теги
Вологодская область алкоголь запрет на продажу алкоголя
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