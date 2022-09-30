Евросовет назвал присоединение регионов к России не имеющим законной силы

ЕС усилит санкции против России в ответ на «аннексию» утраченных Украиной территорий, заявили в Евросовете. Путин подчеркнул, что жители этих территорий сделали «однозначный выбор» и Москва его «обсуждать не будет»

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Решение России о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Украины является недействительным и не может иметь никакой юридической силы, говорится в заявлении Евросовета.

Прошедшие референдумы там назвали «насильственной аннексией». «Умышленно подрывая основанный на правилах международный порядок и грубо нарушая основополагающие права Украины на независимость, суверенитет и территориальную целостность, основные принципы, закрепленные в Уставе ООН и международном праве, Россия ставит под угрозу глобальную безопасность», — заявили в Евросовете.

Там добавили, что Евросоюз «решительно поддерживает Украину и ее народ» и продолжит оказывать стране «серьезную экономическую, военную, социальную и финансовую поддержку столько, сколько потребуется». «Мы усилим наши ограничительные меры, противодействующие незаконным действиям России. Они еще больше усилят давление на нее», — указано в заявлении.

Ранее 30 сентября президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР и военно-гражданских администраций Херсонской и Запорожской областей Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий подписали договоры о вхождении этих территорий в состав России в качестве новых регионов. Теперь документы должен проверить Конституционный суд, затем их должны одобрить Госдума и Совет Федерации, после чего они отправятся на подпись президенту, будут опубликованы и вступят в силу.

Договоры были подписаны после того, как на указанных территориях прошли референдумы о вхождении в состав России и Москва признала независимость Запорожской и Херсонской областей в административных границах. Путин заявил, что жители указанных территорий «сделали свой однозначный выбор» и Россия этот выбор «обсуждать не будет». «И сегодняшние киевские власти должны относиться к этому свободному волеизъявлению с уважением и никак иначе. Только таким может быть путь к миру», — сказал президент.

Украина прошедшие референдумы считает незаконными. После того как в Москве были подписаны договоры, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна подаст заявку на ускоренное вступление в НАТО. Пресс-служба НАТО анонсировала внеочередную пресс-конференцию генерального секретаря Йенса Столтенберга на 19:00 мск.