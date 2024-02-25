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Военная операция на Украине ,  
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Путин назвал Крым и Севастополь неотъемлемой частью России

Путин: Крым и Севастополь — неотъемлемая часть России
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью России, заявил президент Владимир Путин в обращении к читателям книги «Крым. Страницы истории с древнейших времен до наших дней», текст которого опубликовал Кремль.

«Поистине судьбоносной вехой для севастопольцев и крымчан стал день 16 марта 2014 года, когда они сделали твердый, однозначный выбор — навеки быть с Россией. Сегодня Крым и Севастополь — ее неотъемлемая часть», — сказал президент.

Путин отметил, что история полуострова неотделима от истории России. По словам президента, присоединенные в 2014 году регионы укрепляют единство и безопасность страны.

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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

16 марта 2014 года в Крыму и Севастополе начался референдум, по итогам которого 95% пришедших на участки проголосовали за вхождение в состав России. 18 марта Путин подписал с представителями властей Крыма договор. Севастополь получил статус города федерального значения наравне с Москвой и Санкт-Петербургом.

Власти Украины и страны Запада считают случившееся аннексией и не признают результатов голосования. Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма исторически закрыт.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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