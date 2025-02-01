Что такое Национальная система платежных карт

Фото: Андрей Махонин / ТАСС

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Что такое НСПК

Национальная система платежных карт (НСПК) — это компания, обеспечивающая проведение безналичных платежей внутри России. Она является оператором платежной системы «Мир», а также операционным и платежным клиринговым центром Системы быстрых платежей (СБП). Акции организации в полном объеме принадлежат Центральному банку (ЦБ) России.

История создания

В марте 2014 года международные платежные системы (МПС) Visa и Mastercard прекратили обслуживание карт ряда российских банков, попавших под санкции со стороны западных государств из-за присоединения Крыма, а с декабря того же года перестали обслуживать операции на территории полуострова.

Российские власти приняли решение о необходимости замыкания процесса осуществления денежных переводов внутри страны на случай отключения МПС. Для этого были подготовлены соответствующие поправки в законодательство о национальной платежной системе, в том числе касающиеся работы НСПК. В итоге система была создана 23 июля 2014 года. Название и логотип бренда национальной платежной системы были определены весной следующего года по итогам всероссийского конкурса.

Деятельность и выручка НСПК

Главная цель НСПК заключается в обеспечении бесперебойного функционирования операций с МПС на территории России, развитии национальной системы «Мир», а также предоставлении сервисов оплаты и переводов через СБП, по QR-кодам и технологии биоэквайринга.

В 2023 году прибыль компании по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) составила 35,1 млрд руб., что в 1,4 раза больше, чем в 2022 году (25,3 млрд руб.). Также выросла и выручка компании, которая за отчетный год составила 71,9 млрд руб. по сравнению с 50,3 млрд руб. в 2022 году (рост в 1,4 раза). Прибыль от продаж в 2023 году выросла в 1,5 раза по сравнению с 2022 годом (42,1 млрд руб. против 28,7 млрд руб. соответственно).

Взаимодействие с международными платежными системами

В мае 2014 года президент России Владимир Путин одобрил поправки в законодательство, регулирующее платежные системы. Согласно закону, операторы этих систем, не относящиеся к категории национально значимых, должны были разместить обеспечительный взнос на специальном счете в Банке России. Позже российские власти предложили освободить их от обязанности внесения данного взноса при условии, что зарубежные операторы будут осуществлять свои операции через НСПК.

Соответствующие договоры между МПС и НСПК были подписаны в период с декабря 2014 года по февраль 2015 года. В соответствии с ними, начиная с 1 апреля 2015 года, МПС обязывались обрабатывать операции через процессинговую инфраструктуру НСПК. Mastercard выполнил данное требование в установленный срок, тогда как Visa полностью перенесла внутрироссийские операции в НСПК в июне 2015 года.

Visa и Mastercard временно прекратили обработку всех своих операций на территории России в марте 2022 года. В результате транзакции по картам этих платежных систем за границей стали невозможны, а карты, выданные в других странах, перестали работать в России. Тем не менее карты Visa и Mastercard продолжали функционировать на территории России, поскольку их обслуживание осуществлялось через НСПК, что означало работу в пределах российской финансовой системы.

Платежная система «Мир»

«Мир» — это российская платежная система, предлагающая услуги по осуществлению безналичных расчетов и выпуск одноименных банковских карт. Выпуск карт «Мир» стартовал 15 декабря 2015 года, а массовым он стал в 2017 году. В мае того же года российскими властями было принято решение об обязательном переводе зарплат работников бюджетной сферы, а также пенсий и социальных выплат на карты «Мир».

Картам «Мир» удалось охватить более половины российского рынка в 2023 году, заняв 52,5% от общего объема операций по картам в России и 51,6% от всех выпущенных карт. ЦБ изначально прогнозировал увеличение доли карт «Мир» в обороте до 30% к концу 2023 года. Однако их популярность значительно возросла в 2022 году на фоне ухода МПС из-за начала военной операции на Украине.

Карты «Мир» принимаются в ряде зарубежных стран, хотя обычно режим их использования ограничен снятием наличных в банкомат. Они также могут работать в некоторых магазинах. Так, «Мир» повсеместно работает в Белоруссии, Абхазии и на Кубе, а в некоторых странах, например, Армении, Вьетнаме, Венесуэле и других, с этими российскими картами работают только отдельные банки. В апреле 2024 года карты «Мир» отключили в Киргизии. С конца 2024 года власти России и Никарагуа ведут работу по созданию на территории центральноамериканской страны сети банкоматов, принимающих «Мир».

Мобильный сервис Mir Pay

В марте 2019 года обладателям карт «Мир» стал доступен аналог Apple Pay и Google Pay — сервис Mir Pay. Им могут пользоваться владельцы смартфонов на базе Android (начиная с версии 7.0 и выше), оснащенных технологией Near Field Communication (NFC). Она позволяет пересылать данные между устройствами на расстоянии около 10 см. Сегодня для пользования сервисом в приложение можно добавить карты «Мир» от более 170 банков.

До января 2022 года на платежи через Mir Pay и QR-коды, предлагаемые Сбербанком и СБП, приходилось менее 1% от общего объема оплат. К июню 2024 года этот показатель увеличился до 5%. Для сравнения, доля сервиса мгновенной оплаты T-Pay для устройств на Android и платежных стикеров от Т-банка составила 8%.

Система быстрых платежей (СБП)

СБП — это сервис ЦБ, позволяющий осуществлять денежные переводы по номеру телефона, а также производить оплаты с использованием QR-кодов. Функционирование системы обеспечивается НСПК. Запуск сервиса состоялся в начале 2019 года.

В мае 2024 года был увеличен лимит на переводы без комиссии через СБП между собственными счетами в разных банках, который теперь составляет 30 млн руб. В случае переводов между разными пользователями комиссия в 0,5% взимается, если сумма превышает бесплатный порог в 100 тыс. руб. При этом сумма не может превышать 1,5 тыс. рублей.

Начиная с ноября того же года банки отменили комиссию для граждан при осуществлении платежей государственным структурам через СБП. Это касается, в частности, налогов и сборов, штрафов, оплаты некоторых услуг в сфере образования и прочих подобных транзакций.

По состоянию на январь 2025-го по СБП также можно совершать переводы в девять стран: Белоруссию, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Киргизию, Абхазию, Армению, Молдавию и Лаос.

Что такое «Волна»

В октябре 2024 года глава НСПК Дмитрий Дубынин поделился планами компании разработать новое решение, позволяющее совершать платежи с использованием смартфонов на базе Android и iOS. В пресс-службе НСПК отметили, что данная технология будет называться «Волна».

В отличие от недоступных в России сервисов Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay, новое решение будет основано на технологии Bluetooth Low Energy (BLE), а не NFC. Это даст возможность использовать новую технологию на любых мобильных операционных системах. Однако для платежей будут необходимы специальные терминалы, которые умеют работать с BLE. Для их масштабного внедрения потребуется время.

В декабре 2024-го Дубынин сообщил, что НСПК планирует протестировать технологию в течение двух кварталов 2025 года. По его словам, компания намерена раздать банкам, которые заявили о готовности участвовать в пилотном проекте, приглашения и техническую информацию для оценки системы.