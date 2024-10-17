Оператор карт «Мир» запустит оплату через iPhone без Apple Pay

Оператор карт «Мир» разработал технологию оплаты через iPhone даже при неработающем в России Apple Pay. Решение будет работать через Bluetooth, его уже хотят протестировать около 20 банков

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Национальная система платежных карт (оператор карт «Мир» и Системы быстрых платежей) разработала решение, которое позволяет оплачивать покупки с помощью смартфонов на Android и iOS, рассказал в кулуарах форума «Финополис» гендиректор НСПК Дмитрий Дубынин, отвечая на вопрос РБК.

«Это действительно прототип решения, который мы разработали. Мы впервые его представили только вчера, про него никто не знал. Решение действительно реализовано на технологии Bluetooth, есть такая технология Bluetooth Low Energy», — сказал он.

«Наше решение заключается в том, что мы обеспечиваем бесконтактную оплату по данной технологии в малом радиусе действия относительно терминала оплаты. По сути, это способ идентификации платежа, который нам более недоступен. На айфонах, к примеру. Мы планируем в будущем с банками [запустить такой сервис] — к нам уже приходят коллеги, которые готовы включаться в пилотирование технологии, им это интересно. Могу сказать, что уже два десятка банков пришло, которые готовы посмотреть у себя на эту технологию. Мы в будущем точно планируем эту технологию после тестирования передавать банкам для того, чтобы они могли у себя в свои мобильные приложения ее встраивать и предлагать гражданам этот способ оплаты», — рассказал гендиректор НСПК.

Пресс-служба НСПК уточнила, что новое решение получит название «Волна». Сервис будет работать как онлайн, так и без интернета. Для работы этой технологии понадобятся специальные платежные терминалы нового вида, которые ее поддерживают. «В отличие от NFC, «Волной» можно оплачивать на чуть большем расстоянии от терминала, не заботясь о положении смартфона», — добавили в НСПК.

Россияне потеряли возможность платить с помощью Apple Pay после начала военной операции на Украине и ввода санкций — компания Apple убрала такой функционал в России. Хотя Google Pay также прекратил работу, некоторое время у владельцев смартфонов на Android еще сохранялась возможность расплачиваться через NFC с помощью приложений Samsung Pay и Mir Pay, однако первое уже также прекратило работу, а Mir Pay удалили из официального магазина приложений после ввода санкций против НСПК. Платить смартфоном по-прежнему можно через QR-коды в приложениях банков.