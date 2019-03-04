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Система «Мир» запустила национальный аналог Apple Pay

Для владельцев карт «Мир» запустили аналог Apple Pay — Mir Pay, говорится в сообщении пресс-службы Национальной системы платежных карт (НСПК), поступившем в РБК.

«Первыми оценить возможности Mir Pay смогут клиенты Россельхозбанка, банков РНКБ, «Центр-инвест», СМП Банка, «Россия», УБРиР, Московского кредитного банка, Промсвязьбанка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что воспользоваться платежным сервисом могут владельцы смартфонов на базе Android, для этого необходимо скачать в Play Market приложение Mir Pay. Расплатиться с помощью нового платежного сервиса можно в любом терминале, где принимают бесконтактные карты «Мир». В НСПК отметили, что защита платежных операций в Mir Pay будет обеспечиваться в соответствии с международными стандартами безопасности.

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Сбербанк, крупнейший эмитент карт «Мир», выпустивший больше половины от их количества, отказался комментировать РБК свои планы по использованию нового приложения.

Старший вице-президент, замруководителя департамента розничных продуктов ВТБ Юлия Деменюк сообщила РБК, что банк (эмитировал более 9,2 млн карт «Мир») планирует предоставить клиентам платежное приложение Mir Pay в первом полугодии 2019 года.

Почта Банк (более 6,4 млн карт) в течение первых двух кварталов следующего года проведет работы по тестированию сервиса Mir Pay, после чего рассчитывает масштабировать его на всех клиентов, рассказала член правления, директор по развитию электронного бизнеса Почта Банка Анастасия Масленникова.

В декабре 2018 года система «Мир» после неудачных попыток подключиться к Google Pay и Apple сообщила, что разработала мобильное приложение для бесконтактной оплаты, доступное только на ОС Android. Глава НСПК Владимир Комлев рассказал, что первые четыре банка смогут предоставить этот сервис клиентам в начале 2019 года, на втором этапе он станет доступен клиентам еще трех банков, а позднее всем остальным.

Теги: карта «Мир», Apple Pay, Samsung Pay
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