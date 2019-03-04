Система «Мир» запустила национальный аналог Apple Pay

Для владельцев карт «Мир» запустили аналог Apple Pay — Mir Pay, говорится в сообщении пресс-службы Национальной системы платежных карт (НСПК), поступившем в РБК.

«Первыми оценить возможности Mir Pay смогут клиенты Россельхозбанка, банков РНКБ, «Центр-инвест», СМП Банка, «Россия», УБРиР, Московского кредитного банка, Промсвязьбанка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что воспользоваться платежным сервисом могут владельцы смартфонов на базе Android, для этого необходимо скачать в Play Market приложение Mir Pay. Расплатиться с помощью нового платежного сервиса можно в любом терминале, где принимают бесконтактные карты «Мир». В НСПК отметили, что защита платежных операций в Mir Pay будет обеспечиваться в соответствии с международными стандартами безопасности.

Сбербанк, крупнейший эмитент карт «Мир», выпустивший больше половины от их количества, отказался комментировать РБК свои планы по использованию нового приложения.