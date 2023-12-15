 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Война санкций ,  
0 

Карты «Мир» впервые заняли более половины платежного рынка России

ЦБ: на карты «Мир» приходится 52,5% от всех операций по картам в России
Сюжет
Война санкций
Доля карт «Мир» составила 52,5% от объема всех операций по картам и 51,6% в общем числе выпущенных карт. До ухода из России Visa и Mastercard ЦБ рассчитывал увеличить долю карт «Мир» в обороте лишь до 30% к концу 2023 года
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Карты национальной платежной системы «Мир» впервые смогли занять более половины карточного рынка России в третьем квартале 2023 года, следует из информации, опубликованной Центробанком.

По итогам девяти месяцев 2023 года на «Мир» приходится 52,5% объема всех операций по картам в России и 51,6% от всех выпущенных карт. В конце первого полугодия 2023 года эти показатели составляли 49,4 и 48,2% соответственно. Всего банки выпустили 256 млн карт «Мир».

Согласно данным ЦБ, российскими банками по итогам третьего квартала текущего года в целом было выпущено 424,9 млн карт для физических лиц. Объем операций по ним составил 44,3 млрд руб., из которых 14,4 млрд руб. приходится на оплату товаров и услуг, 21 млрд руб. — на денежные переводы, оставшиеся 8,8 млрд руб. — на снятие наличных с карт.

Оператор карт «Мир» одобрил прием платежей российскими банками за рубежом
Финансы
Фото:Alex Pantling / Getty Images

Доля карт «Мир» начала резко расти на фоне ухода из России в марте 2022 года международных платежных системы (МПС) Visa и Mastercard, которые занимали основную долю рынка. Их карты, выпущенные российскими банками, перестали работать за рубежом, но продолжили функционировать в России, так как все операции по ним обрабатываются через Национальную систему платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир»). Тогда же, в марте прошлого года, банки зафиксировали резкий рост спроса на карты «Мир».

До марта 2022 года основную долю на рынке занимали карты МПС. Для сравнения: по итогам 2021 года на карты «Мир» приходилось 25,7% в общем объеме карточных операций и 32,5% в числе эмитированных карт. Банк России в своей стратегии развития Национальной платежной системы, которая была принята в 2021 году еще до ввода масштабных санкций, ставил цель к концу 2023 года увеличить долю карт «Мир» в общем обороте до 27–30%. По прогнозам главы НСПК Владимира Комлева, к концу 2024 года доля карт «Мир» в общем объеме карточных операций составит 70%, а в 2025 году карты Visa и Mastercard могут вовсе выйти из оборота (об этом он рассказал в интервью Frank Media).

Глава НСПК рассказал о приеме карт «Мир» в Турции через финтехсервисы
Финансы
Фото:Онур Озовали / РИА Новости

Программа развития РБК Pro Публичные выступления: как чувствовать себя уверенно

Первые карты «Мир» были выпущены в России в 2015 году. НСПК была создана в 2014 году после санкций из-за присоединения Россией Крыма, на случай отключения карт международных платежных систем. Впоследствии «Мир» стали обязательными для перечисления зарплат бюджетникам, а также пенсий и пособий. Кроме России карты «Мир» работают в десяти странах. В этот перечень входят Казахстан, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Венесуэла, Куба и т.д. Однако число точек приема российских карт может быть ограниченным. Также прием карт «Мир» за рубежом могут организовывать специальные финтех-сервисы, например в Турции, либо сами российские банки путем установки своих POS-терминалов.

«Займи слот»
СберПро Медиа Подкаст

«Займи слот»: подкаст для тех, кто хочет развить лидерские качества и ценит своё время

СберПро Медиа Лидерство

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

СберПро Медиа Коучинг

Пятёрка по лидерству: зачем руководителям коучинг

СберПро Медиа Переговоры

Соперничество
или созидание? Как проводить эффективные переговоры

СберПро Медиа Эффективность

Какие знания о мозге помогут лидеру
и его команде быть эффективнее

СберПро Медиа Карьера

В чём сила? Какие особенности личности помогут лидеру добиться успеха
в карьере

СберПро Медиа Метанавыки

Суперсилы лидера. Что такое метанавыки и для чего они нужны руководителю

СберПро Медиа Креативность

Идти от проблемы. Как развивать креативность в себе
и в команде

СберПро Медиа Лидерство

Человечность и «со-созидание»: на что опираются лидеры нового времени

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Евгения Чернышова Евгения Чернышова
«Мир» НСПК Visa Mastercard

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Материалы по теме
Глава НСПК рассказал о приеме карт «Мир» в Турции через финтехсервисы
Финансы
Глава НСПК ответил на идею Грефа создать конкурента картам «Мир»
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 15 декабря
EUR ЦБ: 97,74 (+0,79) Инвестиции, 14 дек, 16:25 Курс доллара на 15 декабря
USD ЦБ: 89,67 (-0,22) Инвестиции, 14 дек, 16:25
Великобритания запретила импорт металлов из России Политика, 00:30
Пентагон заявил о выборе между своей боеготовностью и помощью Украине Политика, 00:14
Карты «Мир» впервые заняли более половины платежного рынка России Финансы, 00:00
Йеменские хуситы заявили, что атаковали контейнеровоз датской Maersk Политика, 14 дек, 23:50
Британия назвала условие для введения санкций против компаний из ЕС Политика, 14 дек, 23:33
NYT узнала о просьбе США к Израилю закончить операцию в Газе к концу года Политика, 14 дек, 23:18
Пропустивший голосование лидеров ЕС Орбан раскритиковал решение по Киеву Политика, 14 дек, 23:04
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Госдеп предложил России способ восстановить диалог Политика, 14 дек, 22:50
Перевозчики вновь отменили рейсы из Хельсинки в Петербург Политика, 14 дек, 22:43
Главные заявления Путина на прямой линии. Видео Политика, 14 дек, 22:16
Кэмерон рассказал, что приютил семью украинских беженцев Политика, 14 дек, 22:08
Женщину впервые назначили главным арбитром матча Английской премьер-лиги Спорт, 14 дек, 21:57
Британия запретит импорт алмазов из России с 2024 года Политика, 14 дек, 21:33
Протесты таксистов из-за запрета проезда в дни Олимпиады в Париже. Видео Общество, 14 дек, 21:29