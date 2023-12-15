Карты «Мир» впервые заняли более половины платежного рынка России

ЦБ: на карты «Мир» приходится 52,5% от всех операций по картам в России

Доля карт «Мир» составила 52,5% от объема всех операций по картам и 51,6% в общем числе выпущенных карт. До ухода из России Visa и Mastercard ЦБ рассчитывал увеличить долю карт «Мир» в обороте лишь до 30% к концу 2023 года

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Карты национальной платежной системы «Мир» впервые смогли занять более половины карточного рынка России в третьем квартале 2023 года, следует из информации, опубликованной Центробанком.

По итогам девяти месяцев 2023 года на «Мир» приходится 52,5% объема всех операций по картам в России и 51,6% от всех выпущенных карт. В конце первого полугодия 2023 года эти показатели составляли 49,4 и 48,2% соответственно. Всего банки выпустили 256 млн карт «Мир».

Согласно данным ЦБ, российскими банками по итогам третьего квартала текущего года в целом было выпущено 424,9 млн карт для физических лиц. Объем операций по ним составил 44,3 млрд руб., из которых 14,4 млрд руб. приходится на оплату товаров и услуг, 21 млрд руб. — на денежные переводы, оставшиеся 8,8 млрд руб. — на снятие наличных с карт.

Доля карт «Мир» начала резко расти на фоне ухода из России в марте 2022 года международных платежных системы (МПС) Visa и Mastercard, которые занимали основную долю рынка. Их карты, выпущенные российскими банками, перестали работать за рубежом, но продолжили функционировать в России, так как все операции по ним обрабатываются через Национальную систему платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир»). Тогда же, в марте прошлого года, банки зафиксировали резкий рост спроса на карты «Мир».

До марта 2022 года основную долю на рынке занимали карты МПС. Для сравнения: по итогам 2021 года на карты «Мир» приходилось 25,7% в общем объеме карточных операций и 32,5% в числе эмитированных карт. Банк России в своей стратегии развития Национальной платежной системы, которая была принята в 2021 году еще до ввода масштабных санкций, ставил цель к концу 2023 года увеличить долю карт «Мир» в общем обороте до 27–30%. По прогнозам главы НСПК Владимира Комлева, к концу 2024 года доля карт «Мир» в общем объеме карточных операций составит 70%, а в 2025 году карты Visa и Mastercard могут вовсе выйти из оборота (об этом он рассказал в интервью Frank Media).

Первые карты «Мир» были выпущены в России в 2015 году. НСПК была создана в 2014 году после санкций из-за присоединения Россией Крыма, на случай отключения карт международных платежных систем. Впоследствии «Мир» стали обязательными для перечисления зарплат бюджетникам, а также пенсий и пособий. Кроме России карты «Мир» работают в десяти странах. В этот перечень входят Казахстан, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Венесуэла, Куба и т.д. Однако число точек приема российских карт может быть ограниченным. Также прием карт «Мир» за рубежом могут организовывать специальные финтех-сервисы, например в Турции, либо сами российские банки путем установки своих POS-терминалов.