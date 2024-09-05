Банки оценили популярность российских альтернатив Apple и Google Pay

Отечественные платежные сервисы пока не смогли в полной мере заменить ушедшие Apple Pay и Google Pay. Доля платежей картами остается высокой с начала 2022 года, ситуацию может изменить развитие биоэквайринга, считают эксперты

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Банковские карты остаются доминирующим способом оплаты товаров в России после ухода Apple Pay и Google Pay, показало исследование сервиса приема онлайн-платежей и переводов «Т-Касса» (входит в Т-банк), с которым ознакомился РБК.

В январе 2022 года у клиентов банка Apple Pay и Google Pay занимали 46% от всех безналичных платежей в офлайне и онлайне, на карты приходился 51% оплаченных покупок. В июне 2024 года доля карт составила 78% от всех покупок: это существенно ниже значений апреля 2022-го (94%), когда иностранные сервисы резко ушли из страны, но все еще больше, чем доля остальных бесконтактных платежных способов, которые развивают российские банки и платежные системы.

Как считали Исследование основано на анализе обезличенных транзакций клиентов Т-банка в период с 1 января 2022-го по 30 июня 2024 года, а также на опросе россиян старше 18 лет. Были проанализированы все способы оплаты, доступные физлицам — клиентам Т-банка: банковские карты, T-Pay, мобильные кошельки (Mir Pay, Samsung Pay, Apple Pay, Google Pay и др.), оплата через SberPay с помощью T-Pay, платежные QR-коды (включая СБП, SberPay), платежные стикеры и т.д. По данным Т-банка, на конец 2023 года у него было 28 млн активных клиентов.

Как меняются платежные привычки россиян

В январе 2022 года карты занимали всего чуть больше половины оплат, а Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay в совокупности — 49%. Оплата с помощью Mir Pay и QR-кодов (в январе 2022 года такой метод предоставляли Сбербанк и Система быстрых платежей) занимала менее 1%.

После прекращения работы в России Apple Pay и Google Pay, в апреле 2022-го, доля карточных платежей резко подскочила — до 94%, а альтернативных оплат сопоставимо снизилась, хотя Mir Pay в тот период нарастил свою долю сразу до 4%.

С тех пор роль карт постепенно снижается, но небольшими темпами. В июне 2024 года доля платежей с помощью карт составила 78%. Доля платежей с помощью QR-кода и SberPay в офлайне и онлайне в совокупности достигла 9%. «QR-код выступает «ключом» к другим способам оплаты и открывает для покупателя страницу с выбором из различных pay-сервисов и других альтернативных способов», — объясняется в исследовании.

Доля платежей с помощью Mir Pay в июне 2024 года составила 5%, доля мобильного кошелька T-Pay для телефонов на Android и платежных стикеров от Т-банка — 8%.

Показатели других банков Сохранение высокой доли карт для оплаты покупок в офлайне видит и Сбербанк. Если в 2021 году по картам проходило 75% транзакций, то сейчас этот показатель составляет примерно 86%, говорит старший вице-президент «Сбера», руководитель блока «Транзакционный банкинг» Дмитрий Малых. При этом на новые методы оплаты, куда входят и QR, и NFC (телефоны, стикеры и другие устройства), и биометрия, приходится 14% платежей. Для сравнения: в 2021 году с помощью смартфонов проводили 25% платежей, добавил Малых.

Иначе ситуация складывается при проведении платежей в интернете, отмечает Малых. По данным «Сбера», если в 2021 году 84% оплат в интернете осуществлялось с использованием банковских карт, а 16% — с помощью Apple Pay, Google Pay и т.п., то сейчас всего лишь 40% операций в онлайне совершается с использованием банковских карт, а 60% — это оплата с помощью различных «кнопок», то есть в один клик без ввода данных карты, по образцу SberPay и СБП. Банки стали инвестировать в свои старые наработки, так как на них появился спрос со стороны клиентов и магазинов, объяснил Малых.

По данным банка «Русский стандарт» (одна из крупнейших эквайринговых сетей), в настоящее время доля карточных платежей составляет 80%, а покупок с помощью pay-сервисов — 20%.

В ПСБ за первое полугодие 2024 года количество транзакций через СБП выросло почти на четверть, а объем проводимых платежей — более чем на 35%, говорит представитель ПСБ, не раскрывая других данных.

Смогут ли российские сервисы занять место ушедших иностранных

«Российские альтернативные платежные сервисы в ближайшие годы способны полностью заменить зарубежные аналоги. По нашим прогнозам, к 2030 году на рынке будет зеркальное отражение текущей ситуации: на банковские карты будет приходиться только около 20% оплат, а остальные 80% займут альтернативные способы оплаты, в том числе pay-сервисы», — прогнозирует руководитель «Т-Кассы» Вячеслав Рябцев. Он считает, что в будущем на замену существующим платежным технологиям и сценариям придут новые способы оплаты, например оплата по биометрии.

«Этот платежный сервис (биоэквайринг. — РБК) набирает популярность, динамика хорошая. Значительно увеличит аудиторию этого сервиса также подключение банков-партнеров», — соглашается Малых. По его словам, межбанковский биоэквайринг на собственной инфраструктуре «Сбера» будет реализован в декабре, в результате чего воспользоваться сервисом смогут как клиенты, так и не клиенты Сбербанка.

Ведущий исследователь лаборатории блокчейн и финтех Школы управления «Сколково» Екатерина Семерикова отмечает, что будет расти и доля платежей смартфонами с помощью QR-кода, но постепенно. «Бесконтактные способы по QR-кодам считаются не такими удобными, как бесконтактные платежи с помощью технологии NFC. Для оплаты по QR-коду необходимы устойчивый интернет, а также дополнительные шаги: открыть камеру, перейти в мобильный банк, осуществить перевод. Еще не у всех есть уверенность, что по QR-коду везде можно оплатить, а карты принимают везде», — объясняет Семерикова.

Самым главным барьером развития отечественных платежных сервисов является отсутствие сквозного способа оплаты в разных сценариях, то есть в офлайне и онлайне, говорит сооснователь консалтинговой компании Futureproof Егор Кривошея. «Сейчас не все pay-сервисы, в отличие от Apple Pay и Google Pay, можно использовать бесшовно в разных сценариях оплаты, и это мешает массовому принятию. Таким возможным аналогом мог бы стать «СБПэй», но он имеет и ограничения — отсутствие массовых популярных стимулирующих программ лояльности и кешбэков, доступных широкому пулу пользователей», — рассуждает Кривошея. По его мнению, доля карт может еще снизиться в результате развития альтернатив, но для этого важно найти инструменты сквозной бесшовной оплаты в различных сценариях. Кривошея также считает, что одним из таких кандидатов является биоэквайринг.