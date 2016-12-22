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У программы «Жди меня» сменится ведущий
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У программы «Жди меня» сменится ведущий
Технологии и медиа, 19:00
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У программы «Жди меня» сменится ведущий
Ведущий программы «Жди меня» Александр Галибин больше не будет вести эту передачу, заявили источники РБК. По словам самого Галибина, теперь он намерен снимать кино и ставить спектакли
Александр Галибин (Фото: Александра Мудрац / ТАСС)

Ведущий программы «Жди меня» Александр Галибин больше не будет вести передачу. Об этом РБК сообщил источник, близкий к руководству телекомпании ВИD, которая занимается производством телепрограммы.

Программа будет выходить в эфире «Первого канала» в новом сезоне, «но уже без ведущего Александра Галибина», заявил источник РБК. «Было принято решение не продлевать с ним контракт», — добавил он. Источник, близкий к руководству «Первого канала», рассказал РБК, что «к решению об отстранении ведущего «Жди меня» Александра Галибина телеканал отношения не имеет». «Вопрос кадровой политики — это внутренне дело телекомпании ВИD», — добавил собеседник РБК.

Ведущий передачи «Жди меня» Александр Галибин сообщил РБК, что две недели назад «раздался телефонный звонок», во время которого ему сказали, что «будут перемены внутри передачи», и сообщили о том, что контракт на новый сезон с ним, «скорее всего», не будет продлен.

«Сказали, что будет реорганизация, и поэтому меняется структура. Это был странный, неконкретный разговор — мне даже не сказали, что именно меняется. Но добавили, что контракт, скорее всего, со мной не будет продлен. Может, это веяния нового ветра, но перемены кажутся весьма странными. Я не знаю, с чем связано это. Конечно, грустно расставаться: у нас получалась хорошая передача, но я выиграл грант от Минкультуры — буду снимать кино и ставить спектакли», — сказал Галибин РБК. Он не уточнил, от кого поступил звонок.

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Ведущая «Жди меня» Ксения Алферова заявил РБК, что «ничего не знает» о том, будет ли передача «Жди меня» в дальнейшем выходить на «Первом канале».​ Главный редактор «Жди меня» Юлия Будинайте не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о непродлении контракта с ведущим Александром Галибиным. «Мы готовимся к новому сезону, у нас много идей и планов», — сказала РБК Будинайте.

РБК направил официальный запрос на «Первый канал».

В августе «Первый канал» покинул ведущий телешоу «Пусть говорят» Андрей Малахов, который перешел работать на телеканал «Россия 1». Вместо Малахова «Пусть говорят» теперь ведет Дмитрий Борисов. Программу «Сегодня вечером», которую также вел на «Первом» Малахов, как сообщал РБК, вместо него будут вести Юлия Меньшова и Максим Галкин.

Кроме того, больше не будет выходить на «Первом» программа «Пока все дома» с Тимуром Кизяковым. Телеканал заявил, что отказался от трансляции «Пока все дома» из-за «испорченной репутации» программы, создатели которой оказались замешаны в скандале. При этом ведущий «Пока все дома» Тимур Кизяков заявил РБК, что телекомпания «Дом», которая занималась производством программы, сама решила прекратить сотрудничество с «Первым каналом» из-за «неприемлемых методов» его руководства.

«Первый канал» также закрыл ток-шоу «Наедине со всеми» с ведущей Юлией Меньшовой. По словам Меньшовой, она уже обсуждает с руководством канала три новых проекта. Официальный представитель «Первого канала» Лариса Крымова также подтвердила РБК, что программа закрывается по желанию ведущей.

Авторы: Мария Истомина, Илья Немченко, Дмитрий Окрест, Сергей Витько, Наталья Демченко.
Теги: телеведущий , «Первый канал» , «Жди меня»
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