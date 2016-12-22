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Суд отправил под домашний арест экс-гендиректора и главбуха «ВИМ-Авиа»
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Суд отправил под домашний арест экс-гендиректора и главбуха «ВИМ-Авиа»
Проблемы «ВИМ-Авиа», 20:47
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Суд отправил под домашний арест экс-гендиректора и главбуха «ВИМ-Авиа»
Суд отправил под домашний арест бывшего гендиректора «ВИМ-Авиа» Александра Кочнева и главного бухгалтера авиакомпании Екатерину Пантелееву, обвиняемых в мошенничестве. Владельцы компании Рашид и Светлана Мурсекаевы покинули страну
Александр Кочнев (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Басманный суд Москвы поместил под домашний арест бывшего генерального директора компании «ВИМ-Авиа» Александра Кочнева и ее главного бухгалтера Екатерину Пантелееву, которых СКР обвиняет в мошенничестве с денежными средствами авиапассажиров на сумму более 1 млн руб. Решение о домашнем аресте приняли судьи Наталия Дударь и Елена Ленская, передает корреспондент РБК.

«Руководство «ВИМ-Авиа», не имея финансовой возможности продолжать реализацию перевозок, продолжало продажи билетов. Кроме того, установлено, что руководители компании осуществляли вывод ее активов с целью последующего хищения», — заявил представитель СКР на заседании по мере пресечения Кочневу. Кроме того, потенциальными свидетелями по делу являются около тысячи сотрудников «ВИМ-Авиа», все они находятся в прямом подчинении Кочневу и подвержены его влиянию, указал сотрудник СКР. Финансовая документация о состоянии компании пока не изъята; обвиняемый знает, где она хранится, и может ее уничтожить, добавил следователь.

Сам бывший генеральный директор попросил разрешить ему прогулки и посещение врача. «Также прошу, если это возможно, изменить мне меру пресечения на подписку о невыезде, чтобы я мог принимать участие в ликвидации возникших задержек и других проблем», — кратко заявил Кочнев. Его адвокат Михаил Воронин настаивал, что «не увидел доказательств наличия основания для домашнего ареста, который является довольно серьезной мерой пресечения». По его словам, задержание Кочнева было оформлено с нарушениями: так, в его протоколе сказано, что он был «застигнут следствием в момент совершения преступления». В действительности Кочнев был оформлен как задержанный после десятичасового допроса в СКР.

Следствие уже успело допросить по делу несколько свидетелей, в их числе — глава Росавиации Александр Нерадько. Протокол его допроса представитель СКР приложил к ходатайству о мере пресечения Кочневу в качестве доказательства причастности бывшего гендиректора «ВИМ-авиа» к мошенничеству, сказала судья Ленская.

Бегство владельцев

Кочнева и Пантелееву задержали в четверг утром после многочасового ночного допроса в СКР, рассказывал РБК адвокат бывшего гендиректора Михаил Воронов. Владельцы авиакомпании Рашид и Светлана Мурсекаевы покинули страну, подтвердил СКР в своем официальном сообщении в четверг. Об их отъезде сообщили накануне два источника РБК; по информации одного из них, супруги вылетели в Стамбул во вторник, 26 сентября, между 18 и 19 часами. По сведениям главы Росавиации Александра Нерадько, еще в понедельник вечером Рашид Мурсекаев был в Москве на работе, на следующий же день сотрудники агентства не смогли его найти, чтобы продолжить переговоры о проблемах «ВИМ-авиа». «Без собственника предприятия очень трудно сменить менеджмент предприятия, ввести так называемое антикризисное управление», — сетовал Нерадько.

Если учредители скрылись, так же может поступить и сам обвиняемый, заявил следователь в Басманном суде на заседании по мере пресечения Кочневу.«Побег учредителей следствием документально не подтвержден. К тому же они не имеют прямого отношения к моему подзащитному», — возражал защитник Воронин.

Рейс отменен: пассажиры «ВИМ-Авиа» в залах ожидания Еще 3 фото
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Проблемы перевозчика

Следователи СКР возбудили уголовное дело по факту мошенничества в «ВИМ-авиа» вечером 25 сентября. За несколько дней до этого в московском аэропорту Домодедово, где базируется компания, были задержаны​ десятки ее рейсов по российским и международным направлениям. Генпрокуратура сообщила, что 12% рейсов в 2017 году компания выполнила с многочасовыми задержками.

Задержки связаны с долгами перевозчика перед поставщиками топлива, сообщила тогда Росавиация. По данным ведомства, проблемы у «ВИМ-Авиа» начались из-за того, что авиакомпания приобрела в лизинг дальнемагистральные Airbus А330 и Boeing 777, но не рассчитала спрос на перевозки и понесла убытки.

Мурсекаев признал, что «у авиакомпании сложилась сложная экономическая ситуация, оборотные средства закончились и финансирование заморожено». При этом билеты на рейсы «ВИМ-авиа» до конца года купили около 200 тыс. пассажиров, сообщала Ассоциация туроператоров России (АТОР). По ее сведениям, общий долг перевозчика перед контрагентами, пассажирами, аэропортами и банками составляет от 3 до 10 млрд руб. В пятницу, 29 сентября, новым гендиректором «ВИМ-Авиа» назначили Александра Бурдина, заявил авиаперевозчик.

Массовые задержки рейсов «ВИМ-авиа» стали происходить с июля 2016 года. В компании тогда связывали их с высоким сезоном и попыткой государственного переворота в Турции. Проблемы удалось решить благодаря вводу в эксплуатацию новых судов, отчитывалась представитель перевозчика. В июне 2017 года волну отмен чартерных рейсов компания объяснила задержкой при ремонте самолетов. Количество пострадавших тогда оценивалось приблизительно в 30 тыс. человек.

В январе—сентябре 2017 года управление Ространснадзора по Приволжскому федеральному округу провело в авиакомпании (зарегистрированной в Татарстане) семь проверок, в основном по обращениям граждан. Против топ-менеджмента «ВИМ-авиа» было возбуждено два административных дела по задержкам зарплат на сумму в 206 млн руб; еще одно дело завел 29 сентября Роспотребнарзор.

​По данным картотеки арбитражных судов, в январе—сентябре 2017 года было зарегистрировано 38 дел, в которых авиакомпания выступает ответчиком.

Все выключено: как банкротились российские авиакомпании Еще 6 фото
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Реакция Кремля

Утром 26 сентября было отменено более 20 регулярных рейсов и более 10 чартерных рейсов авиакомпании в трех российских городах и шести зарубежных странах. На экстренном совещании в Росавиации министр транспорта Максим Соколов сообщил, что поддержка «ВИМ-Авиа» бессмысленна, поскольку «компания практически прекратила работу». По его словам, главной задачей сейчас является вывоз из-за рубежа от 40 до 100 тыс. клиентов «ВИМ-Авиа», отдых которых подошел к концу.

Перевезти пассажиров «ВИМ-авиа» из-за рубежа согласились семь российских авиакомпаний. Часть обязательств по возвращению туристов придется взять на себя туроператорам, купив им новые билеты — эти дополнительные расходы могут превысить $10 млн. Кроме того, правительство поручило «Аэрофлоту» потратить на выполнение обязательств «ВИМ-авиа» порядка 1,8 млрд руб. собственных средств.

27 сентября президент Владимир Путин объявил министру Соколову неполное служебное соответствие. На совещании с членами правительства глава государства выразил недоумение, что авиакомпания, по словам чиновников, соответствует всем критериям, но работать не может. Критики от президента удостоился также курирующий транспорт вице-премьер Аркадий Дворкович. «Вы недостаточно внимания уделяете этой отрасли. Может быть, вы перегружены слишком?» — сказал Путин. ​Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко в свою очередь указала главе Росавиации Нерадько на недостаточное внимание к тревожным сигналам о состоянии «ВИМ-авиа», которые поступали уже около года.

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» была создана в октябре 2002 года. По данным ЕГРЮЛ, учредители ООО «ВИМ-Авиа» — Рашид (1%) и Светлана (99%) Мурсекаевы. Также они числятся учредителями признанного в июле 2017 года банкротом ПАО «Инвест Холдинг».

В 2016 году компания показала чистую прибыль 89 млн руб. при выручке 17,174 млрд руб. Стоимость активов по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 10,481 млрд руб., а чистый финансовый долг — 7,007 млрд руб. (источник: ГМЦ Росстата).

По данным Росавиации, в 2016 году компания «ВИМ-Авиа» перевезла 2,076 млн пассажиров, заняв девятое место в отрасли. С января по август 2017 года количество перевезенных пассажиров продолжило расти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 31,4%. Тем не менее компания опустилась на десятое место, пропустив вперед «Северный ветер».

Автор: Маргарита Алехина.
Теги: мошенничество , «ВИМ-Авиа» , Рашид Мурсекаев
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