Генпрокуратура заявила о «бездействии» Росавиации в ситуации с «ВИМ-Авиа»

Из-за бездействия Росавиации могут произойти новые массовые нарушения, связанные задержками рейсов авиакомпанией «ВИМ-Авиа», заявляют в Генпрокуратуре. С начала года авиакомпания задержала более 12% от всех рейсов

Фото: Александр Тарасенков / Интерпресс / ТАСС

Генеральная прокуратура внесла представление об устранении нарушений воздушного законодательства руководителю Росавиации из-за задержек рейсов «ВИМ Авиа» и задержания зарплат сотрудникам авиаперевозчика. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Генпрокуратуры Александра Куренного.

Представление внесено из-за того, что в Генпрокуратуре считают, что «бездействие ответственных должностных лиц Росавиации и ее территориального органа создает условия к дальнейшим массовым нарушениям прав пассажиров и работников авиакомпании».

Также ведомство требует от Росавиации дать оценку соответствия авиакомпании «ВИМ Авиа» сертификационным требованиям.

В сентябре авиакомпания начала вновь задерживать рейсы. Так, с вечера 22 по 23 сентября были задержаны 14 рейсов как по России, так и по международным направлениям, среди них Дубай, Энфида, Льеж, Анталья, Салоники, Римини, Ереван. Росавиация тогда заявила, что задержки связаны с ее «не урегулированной» задолженностью перед топливно-заправочными организациями. В ведомстве заверили, что топ-менеджмент авиаперевозчика завершил переговоры, которые «позволят осуществить в ближайшие дни запланированные ранее рейсы». Однако задержки продолжились. 24 сентября было задержано еще шесть рейсов «ВИМ-Авиа».

Как заявили в Генпрокуратуре, с января по август 2017 года «ВИМ-Авиа» выполнила 1 020 рейсов с задержкой свыше 2 часов, что составляет около 12% от общего количества. При этом еще 209 рейсов было задержано более чем на 6 часов, передает «РИА Новости».

Кроме того, в отношении авиакомпании «ВИМ-Авиа» и ее руководителя Александра Кочнева были возбуждены административные дела из-за долгов по зарплате сотрудникам, составляющим более 206 млн руб.

В понедельник газета «Ведомости» написала, что базовый аэропорт перевозчика — Домодедово — отказался обслуживать компанию в долг и заправлять ее самолеты топливом из-за многочисленных задержек рейсов. Поэтому «ВИМ-Авиа» обратилась правительство за госгарантиями по кредитам. По данным газеты, в общей сложности «ВИМ-Авиа» должна Домодедово около 500 млн руб.

Источник РБК в Росавиации говорил, что на выходных самолеты авиакомпании обслуживались после предоставлений гарантий со стороны правительства Татарстана, где компания зарегистрирована. Но власти Татарстана в понедельник, 25 сентября, эту информацию опровергли.

Ситуацией вокруг «ВИМ-Авиа» уже заинтересовался Следственный комитет, глава ведомства Александр Бастрыкин поручал провести проверку.