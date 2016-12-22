Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,92 57,33 EUR Нал. 68,98 68,23 USD Бирж. 57,39 -0,46 EUR Бирж. 68,37 -0,41 USD ЦБ. 57,85 +0,07 EUR ЦБ. 68,78 +0,05 EUR/USD 1,19 +0,00 ММВБ 2006,67 +0,17% РТС 1101,50 +0,89% Brent 53,42 +2,34% DJIA 21825,79 -0,74% Nasdaq 6399,32 -0,56% FTSE 7375,95 -0,48%
Что известно о стрельбе в подмосковной школе
Лента новостей
Власти Франции вскрыли коррупционную схему между IAAF и МОК 18:13, Политика Как найти общий язык с коллегами по работе 18:12, Партнерский материал В США пройдет телемарафон по сбору денег пострадавшим от урагана «Харви» 17:56, Общество Что известно о стрельбе в подмосковной школе 17:56, Общество Коммунисты провели митинг у посольства США «против русофобской политики» 17:55, Политика «Транснефть» назвала Сбербанк «волками с Вавилова cтрит» 17:54, Бизнес НАК сообщил о ликвидации в Дагестане «одиозного» главаря бандгруппы 17:48, Общество Конструирование перемен: как изменить отношение россиян к реформам 17:28, Мнение «Брату» вице-мэра Москвы запретили выезд за рубеж по делу о банкротстве 17:26, Общество Украинский омбудсмен сообщила местонахождение осужденного в России Клыха 17:26, Общество Минобороны рассказало о вкладе России в прорыв блокады Дейр-эз-Зора 17:20, Политика Кучерена назвал возможные причины агрессии устроившего стрельбу ученика 17:12, Общество Бунт на корабле: что делать при массовом бегстве сотрудников 16:46, Свое дело Росстандарт отзовет в России 7670 машин Volkswagen Multivan 16:45, Бизнес ​Неравный брак: монаршие особы и простолюдины 16:45, Стиль Краткое содержание разговора Сечина и Улюкаева перед арестом министра 16:37, Политика Сборная России проиграла первый матч на Евробаскете 16:37, Спорт Меркель заявила о плане завершить переговоры с Турцией об ассоциации с ЕС 16:36, Политика Сити-менеджера Нижнего Новгорода признали виновным в обрушении дома 16:32, Общество Нескучная классика: 10 небанальных пар ботинок 16:30, Стиль Reuters сообщил о планах Киева разместить евробонды впервые с 2013 года 16:29, Экономика Обвинение попросило для «тверского стрелка» пожизненный срок 16:26, Общество Инфляция в августе стала рекордно низкой в истории России 16:25, Экономика Московский «Арарат» прекратит свое существование 16:25, Спорт Российские университеты не вошли в сотню лучших мировых вузов 16:22, Общество Сотрудники ФСБ нашли тайники с икрой на 25 млн руб. 16:15, Общество Опубликовано видео попаданий «Калибрами» в объекты россиян-боевиков ИГ 16:12, Политика «Первый канал» опроверг приглашение на съемки напавшего на журналиста НТВ 16:11, Общество
Что известно о стрельбе в подмосковной школе
Общество, 17:56
0
Что известно о стрельбе в подмосковной школе
5 сентября ученик 9-го класса устроил стрельбу в школе в подмосковной Ивантеевке. Четыре человека пострадали, Следственный комитет возбудил дело о хулиганстве. Что известно о нападении на данный момент — в обзоре РБК
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Что произошло

Утром 5 сентября 2017 года в школе №1 в подмосковном городе Ивантеевка ученик устроил стрельбу из пневматического пистолета и разбросал дымовые шашки. Позже выяснилось, что нападение во время урока информатики совершил ученик 9 «А» класса Михаил П. По словам очевидцев, сразу после случившегося всю школу эвакуировали. Видео первых минут стрельбы опубликовал телеканал «Ивантеевка 24» — во время инцидента его сотрудник проводил съемку на уроке в одном из соседних классов в этой школе.

Жертвами нападения стали четыре человека: 39-летняя учительница математики и информатики Любовь Калмыкова и три школьника, сообщал источник РБК в МЧС. Все пострадавшие госпитализированы, учительница находится в реанимации с ушибленными ранами лобной части головы — нападавший ударил ее кухонным топориком по голове. Ее и одного из учащихся доставят на лечение в Москву.

Причины случившегося

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что девятиклассник выстрелил в учительницу после того, как она выгнала его с урока из-за внешнего вида. «Мальчик опоздал на урок информатики. Он пришел в берцах и длинном черном плаще. 38-летняя учительница сделала ему замечание из-за такого внешнего вида, потом она вывела его из класса. Ученики утверждают, что подросток и учительница говорили на повышенных тонах, потом раздался звук выстрела и крики педагога», — приводит агентство слова источника.

В разговоре с РБК живущая по соседству с нападавшим Мария сообщила, что Михаил рассказывал о том, что планирует устроить теракт. «Когда мы гуляли, он ходил за нами, у него были пистолеты и самодельные гранаты. Вчера я шла домой, и он стоял рядом около подъезда и сказал, что завтра устроит теракт. Я не поверила. Сегодня в 7:51 он мне написал, что это была не шутка», — сказала Мария.

Следствие

После инцидента в школе Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве (ст. 213 УК РФ), об этом сообщается на сайте ведомства. За такое деяние с применением оружия и взрывчатых веществ нарушителю закона грозит от пяти до восьми лет колонии.

«В рамках расследования будут изучены круг общения несовершеннолетнего, его окружение, детально рассмотрены его поведение и увлечения в последнее время. Кроме того, в обязательном порядке будет дана жесткая правовая оценка действиям руководства школы, которое должно обеспечивать организацию безопасности в учебном заведении, а также органов системы профилактики», — заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Случаи применения учениками оружия в российских школах

3 февраля 2014 года старшеклассник пришел с ружьем в московскую школу № 263 и выстрелил в учителя географии, который скончался на месте. Услышавший шум школьный охранник незамедлительно сообщил о случившемся в полицию. Когда на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, подросток начал стрелять в них. При этом был убит один сотрудник полиции, еще один получил ранение. Подростку было предъявлено обвинение в захвате заложников, убийстве и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. По результатам проведенной экспертизы старшеклассника признали невменяемым, суд отправил его на принудительное лечение. Этот инцидент был первым в России случаем стрельбы в школе из гражданского оружия по «американскому сценарию».

В декабре 2014 года в раздевалке спортивного зала одной из школ Брянска 15-летний подросток достал пневматический пистолет и несколько раз выстрелил в стены и пол. Одна из пуль рикошетом попала в ногу его одноклассницы. Изначально школьница умолчала об инциденте: она обратилась в травмпункт, где рассказала, что травму получила на улице по пути из школы. Врачи диагностировали у несовершеннолетней касательное пулевое ранение мизинца стопы и сообщили в полицию.

В марте 2017 года в одной из гимназий подмосковного города Люберцы во время урока физкультуры один из учеников активировал устройство для отпугивания собак, в результате чего контузии получили четыре человека. Устройство было украдено у другого школьника.

24 апреля 2017 года в компьютерном зале школы дагестанского села Агвали произошел взрыв. В СК сообщили, что причиной взрыва стала принесенная одним из школьников граната. В результате  два человека погибли, 11 пострадали. Подросток нашел гранату на улице.

5 сентября 2017 года ученик устроил стрельбу из пневматического пистолета в школе № 1 в подмосковной Ивантеевке и разбросал дымовые шашки. При стрельбе пострадали учительница и три школьника.
 

Автор: Анна Ким.
Теги: стрельба , Подмосковье , стрельба в школе , Ивантеевка , Школа
Главное
Российские университеты не вошли в сотню лучших мировых вузов Общество
Материалы по теме
СМИ опубликовали видео первых минут после стрельбы в подмосковной школе Общество
Пострадавшая ученица рассказала о стрельбе в школе в Ивантеевке Бизнес
Названы имена пострадавших при стрельбе в подмосковной школе Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку