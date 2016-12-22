Что известно о стрельбе в подмосковной школе

5 сентября ученик 9-го класса устроил стрельбу в школе в подмосковной Ивантеевке. Четыре человека пострадали, Следственный комитет возбудил дело о хулиганстве. Что известно о нападении на данный момент — в обзоре РБК

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Что произошло

Утром 5 сентября 2017 года в школе №1 в подмосковном городе Ивантеевка ученик устроил стрельбу из пневматического пистолета и разбросал дымовые шашки. Позже выяснилось, что нападение во время урока информатики совершил ученик 9 «А» класса Михаил П. По словам очевидцев, сразу после случившегося всю школу эвакуировали. Видео первых минут стрельбы опубликовал телеканал «Ивантеевка 24» — во время инцидента его сотрудник проводил съемку на уроке в одном из соседних классов в этой школе.

Жертвами нападения стали четыре человека: 39-летняя учительница математики и информатики Любовь Калмыкова и три школьника, сообщал источник РБК в МЧС. Все пострадавшие госпитализированы, учительница находится в реанимации с ушибленными ранами лобной части головы — нападавший ударил ее кухонным топориком по голове. Ее и одного из учащихся доставят на лечение в Москву.

Причины случившегося

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что девятиклассник выстрелил в учительницу после того, как она выгнала его с урока из-за внешнего вида. «Мальчик опоздал на урок информатики. Он пришел в берцах и длинном черном плаще. 38-летняя учительница сделала ему замечание из-за такого внешнего вида, потом она вывела его из класса. Ученики утверждают, что подросток и учительница говорили на повышенных тонах, потом раздался звук выстрела и крики педагога», — приводит агентство слова источника.

В разговоре с РБК живущая по соседству с нападавшим Мария сообщила, что Михаил рассказывал о том, что планирует устроить теракт. «Когда мы гуляли, он ходил за нами, у него были пистолеты и самодельные гранаты. Вчера я шла домой, и он стоял рядом около подъезда и сказал, что завтра устроит теракт. Я не поверила. Сегодня в 7:51 он мне написал, что это была не шутка», — сказала Мария.

Следствие

После инцидента в школе Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве (ст. 213 УК РФ), об этом сообщается на сайте ведомства. За такое деяние с применением оружия и взрывчатых веществ нарушителю закона грозит от пяти до восьми лет колонии.

«В рамках расследования будут изучены круг общения несовершеннолетнего, его окружение, детально рассмотрены его поведение и увлечения в последнее время. Кроме того, в обязательном порядке будет дана жесткая правовая оценка действиям руководства школы, которое должно обеспечивать организацию безопасности в учебном заведении, а также органов системы профилактики», — заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.