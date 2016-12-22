Что известно о стрельбе в подмосковной школе

Что произошло
Утром 5 сентября 2017 года в школе №1 в подмосковном городе Ивантеевка ученик устроил стрельбу из пневматического пистолета и разбросал дымовые шашки. Позже выяснилось, что нападение во время урока информатики совершил ученик 9 «А» класса Михаил П. По словам очевидцев, сразу после случившегося всю школу эвакуировали. Видео первых минут стрельбы опубликовал телеканал «Ивантеевка 24» — во время инцидента его сотрудник проводил съемку на уроке в одном из соседних классов в этой школе.
Жертвами нападения стали четыре человека: 39-летняя учительница математики и информатики Любовь Калмыкова и три школьника, сообщал источник РБК в МЧС. Все пострадавшие госпитализированы, учительница находится в реанимации с ушибленными ранами лобной части головы — нападавший ударил ее кухонным топориком по голове. Ее и одного из учащихся доставят на лечение в Москву.
Причины случившегося
ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что девятиклассник выстрелил в учительницу после того, как она выгнала его с урока из-за внешнего вида. «Мальчик опоздал на урок информатики. Он пришел в берцах и длинном черном плаще. 38-летняя учительница сделала ему замечание из-за такого внешнего вида, потом она вывела его из класса. Ученики утверждают, что подросток и учительница говорили на повышенных тонах, потом раздался звук выстрела и крики педагога», — приводит агентство слова источника.
В разговоре с РБК живущая по соседству с нападавшим Мария сообщила, что Михаил рассказывал о том, что планирует устроить теракт. «Когда мы гуляли, он ходил за нами, у него были пистолеты и самодельные гранаты. Вчера я шла домой, и он стоял рядом около подъезда и сказал, что завтра устроит теракт. Я не поверила. Сегодня в 7:51 он мне написал, что это была не шутка», — сказала Мария.
Следствие
После инцидента в школе Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве (ст. 213 УК РФ), об этом сообщается на сайте ведомства. За такое деяние с применением оружия и взрывчатых веществ нарушителю закона грозит от пяти до восьми лет колонии.
«В рамках расследования будут изучены круг общения несовершеннолетнего, его окружение, детально рассмотрены его поведение и увлечения в последнее время. Кроме того, в обязательном порядке будет дана жесткая правовая оценка действиям руководства школы, которое должно обеспечивать организацию безопасности в учебном заведении, а также органов системы профилактики», — заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
3 февраля 2014 года старшеклассник пришел с ружьем в московскую школу № 263 и выстрелил в учителя географии, который скончался на месте. Услышавший шум школьный охранник незамедлительно сообщил о случившемся в полицию. Когда на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, подросток начал стрелять в них. При этом был убит один сотрудник полиции, еще один получил ранение. Подростку было предъявлено обвинение в захвате заложников, убийстве и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. По результатам проведенной экспертизы старшеклассника признали невменяемым, суд отправил его на принудительное лечение. Этот инцидент был первым в России случаем стрельбы в школе из гражданского оружия по «американскому сценарию».
В декабре 2014 года в раздевалке спортивного зала одной из школ Брянска 15-летний подросток достал пневматический пистолет и несколько раз выстрелил в стены и пол. Одна из пуль рикошетом попала в ногу его одноклассницы. Изначально школьница умолчала об инциденте: она обратилась в травмпункт, где рассказала, что травму получила на улице по пути из школы. Врачи диагностировали у несовершеннолетней касательное пулевое ранение мизинца стопы и сообщили в полицию.
В марте 2017 года в одной из гимназий подмосковного города Люберцы во время урока физкультуры один из учеников активировал устройство для отпугивания собак, в результате чего контузии получили четыре человека. Устройство было украдено у другого школьника.
24 апреля 2017 года в компьютерном зале школы дагестанского села Агвали произошел взрыв. В СК сообщили, что причиной взрыва стала принесенная одним из школьников граната. В результате два человека погибли, 11 пострадали. Подросток нашел гранату на улице.
5 сентября 2017 года ученик устроил стрельбу из пневматического пистолета в школе № 1 в подмосковной Ивантеевке и разбросал дымовые шашки. При стрельбе пострадали учительница и три школьника.