Названы имена пострадавших при стрельбе в подмосковной школе

По предварительным данным, в школе в подмосковной Ивантеевке ученик открыл стрельбу в классе. Источник РБК сообщил имена четырех пострадавших, среди которых есть школьники

Фото: со страницы Даниила Логинова в Вконтакте

Школу № 1 в подмосковной Ивантеевке эвакуировали после того, как один из учеников разбросал в классе дымовые шашки и открыл стрельбу.

Учащийся школы № 1 Глеб сообщил РБК, что эвакуация началась после того, как ученик девятого класса открыл стрельбу, предположительно из пневматического оружия. «Были стрельба, взрывы. У парня крышу снесло. Стрелял, кричал, что пришел сюда, чтобы умереть. Мы в соседнем кабинете были. Его одноклассники из окна прыгали, девочка ногу сломала», — сказал он.

Источник РБК в ГУ МВД по Московской области сообщает, что двое полицейских вывели из школы подростка.

По данным источника РБК в региональном МЧС, в школе при инциденте пострадали четыре человека: 39-летняя Любовь Калмыкова (получила ушибленные раны лобной части головы), 16-летний Вячеслав Б. (открытый перелом обеих костей левого предплечья), 17-летняя Виктория М. (перелом левой лодыжки), Алена С. (ушиб поясничной области). Источник в МВД уточняет, что Калмыкова — учительница математики и информатики.

Позже в МВД подтвердили, что при стрельбе пострадали четыре человека, а подросток разбросал дымовые шашки. Устроивший нападение — ученик 9 «А» класса Михаил, рассказала РБК его одноклассница.

По словам ученицы школы Виктории, пострадавшей при инциденте, всего получили повреждения пять человек. «Я сейчас в больнице, меня допрашивают. В школе была стрельба, у него был молоток для разделки мяса, он его кинул и начался пожар. Мы выпрыгнули со второго этажа. У меня сломана нога», — сказала она.

Ученица школы Ангелина сообщила РБК, что во время произошедшего находилась на уроке. «Мы сидели в классе. Пришла учительница из соседнего кабинета, позвала нашу [учительницу]. Они о чем-то поговорили, затем наша учительница залетела в класс. Сказала запереть дверь изнутри и ушла», — сообщила она. По ее словам, через минуту учитель вернулась и сказала детям быстро покинуть школу. Когда класс вышел на улицу, там уже была «вся школа», добавила она. «Все говорили, что какой-то девятиклассник пришел на урок информатики с пневматическим пистолетом и начал стрельбу. Его одноклассники выпрыгивали из окна, это второй этаж», — рассказала ученица. По ее оценке, к школе приехали две кареты скорой помощи, три-четыре пожарных и столько же полицейских машин.

В МЧС не подтвердили факт пожара на месте. «По линии МЧС туда машины выезжали, но по прибытии возгорания зафиксировано не было», — сообщили РБК в ГУ МЧС России по Московской области.

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