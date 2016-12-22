В Кремле заявили о намерении продолжить ротацию губернаторов

Работа по ротации губернаторов будет продолжена, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Президент продолжает заниматься региональной проблематикой», — сказал Песков.

Ранее эксперты «Минченко Консалтинг» сообщили РБК, что следующими кандидатами на отставку с поста губернаторов являются главы Калмыкии, Северной Осетии, Алтая, Новосибирской, Мурманской, Омской, Владимирской, Ивановской и Воронежской областей, а также главы Алтайского и Приморского краев. Об этом говорится в докладе «Политбюро 2.0».

Серия отставок глав регионов началась 25 сентября с ухода губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Врио главы региона был назначен Дмитрий Азаров, занимавший в Совете Федерации пост председателя комитета по федеративному устройству, региональной политике и МСУ и делам Севера. 26 сентября губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева заменили на замминистра торговли и промышленности Глеба Никитина. 27 сентября о своей отставке заявил губернатор Красноярского края Виктор Толоконский. В тот же день стало известно о скорой отставке главы Ненецкого автономного округа Игоря Кошина, а 28 сентября он был заменен замминистра экономического развития Александром Цыбульским. Также 28 сентября о своей отставке заявил глава Дагестана Рамазан Абдулатипов.

