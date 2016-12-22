В ивантеевской школе рассказали о визитах стрелявшего ученика к психологу

Устроивший стрельбу в школе подмосковной Ивантеевки девятиклассник Михаил П. посещал психолога. Об этом на совещании при уполномоченном по правам ребенка Московской области сообщила исполняющая обязанности директора ивантеевской школы № 1, сообщает ТАСС.
Обратиться к специалисту родителям подростка порекомендовали после того, как его поведение ухудшилось. «В середине восьмого класса он стал учиться хуже, стал ходить без школьной формы, носить высокие ботинки, ходить в подтяжках. На наши замечания не реагировал. Классный руководитель посоветовала родителям обратиться к психологу», — сказала Решетова.
По словам директора, со школьником занималась психолог, обучавшаяся на пятом курсе психолого-педагогического университета. Девушка завершила работу с подростком 26 июня. Согласно составленной психологом итоговой характеристики, у мальчика улучшилось настроение, он стал более общительным, лучше шел на контакт.
«Мальчик не проявлял никаких признаков агрессии, не нарушал дисциплину, был спокоен. С ребятами у него были отношения ровные, и если какие-то стычки происходили, то он быстро успокаивался», — добавила Решетова.
В то же время, по ее словам, подросток отказывался посещать кружки и секции, а также не захотел побывать в городском лагере и съездить в Крым по путевке. И.о. директора уточнила, что родители не считали нужным чем-нибудь занимать своего сына.
Ранее 7 сентября 15-летний Михаил П. раскаялся и публично извинился перед потерпевшими. Его родители заявили о готовности компенсировать пострадавшим ущерб, в том числе лечение и моральный вред.
5 сентября ученик 9-го класса Михаил П. пришел на занятие по информатике с опозданием в берцах и длинном плаще. После того как учитель сделал ему замечание, школьник открыл стрельбу из пневматического оружия, бросил дымовые шашки и напал на учительницу с кухонным топориком. Услышавшие выстрелы школьники попытались спастись, выпрыгнув из окна. Трое учащихся получили травмы и были госпитализированы. 39-летняя учительница была доставлена в реанимацию.
Стрелявшего задержали 6 сентября. По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела по статьям о халатности, хулиганстве и покушении на убийство.
3 февраля 2014 года старшеклассник пришел с ружьем в московскую школу № 263 и выстрелил в учителя географии, который скончался на месте. Услышавший шум школьный охранник незамедлительно сообщил о случившемся в полицию. Когда на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, подросток начал стрелять в них. При этом был убит один сотрудник полиции, еще один получил ранение. Подростку было предъявлено обвинение в захвате заложников, убийстве и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. По результатам проведенной экспертизы старшеклассника признали невменяемым, суд отправил его на принудительное лечение. Этот инцидент был первым в России случаем стрельбы в школе из гражданского оружия по «американскому сценарию».
В декабре 2014 года в раздевалке спортивного зала одной из школ Брянска 15-летний подросток достал пневматический пистолет и несколько раз выстрелил в стены и пол. Одна из пуль рикошетом попала в ногу его одноклассницы. Изначально школьница умолчала об инциденте: она обратилась в травмпункт, где рассказала, что травму получила на улице по пути из школы. Врачи диагностировали у несовершеннолетней касательное пулевое ранение мизинца стопы и сообщили в полицию.
В марте 2017 года в одной из гимназий подмосковного города Люберцы во время урока физкультуры один из учеников активировал устройство для отпугивания собак, в результате чего контузии получили четыре человека. Устройство было украдено у другого школьника.
24 апреля 2017 года в компьютерном зале школы дагестанского села Агвали произошел взрыв. В СК сообщили, что причиной взрыва стала принесенная одним из школьников граната. В результате два человека погибли, 11 пострадали. Подросток нашел гранату на улице.
5 сентября 2017 года ученик устроил стрельбу из пневматического пистолета в школе № 1 в подмосковной Ивантеевке и разбросал дымовые шашки. При стрельбе пострадали учительница и три школьника.