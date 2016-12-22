В ивантеевской школе рассказали о визитах стрелявшего ученика к психологу

Устроивший стрельбу в школе подмосковной Ивантеевки девятиклассник Михаил П. посещал психолога. Об этом на совещании при уполномоченном по правам ребенка Московской области сообщила исполняющая обязанности директора ивантеевской школы № 1, сообщает ТАСС.

Обратиться к специалисту родителям подростка порекомендовали после того, как его поведение ухудшилось. «В середине восьмого класса он стал учиться хуже, стал ходить без школьной формы, носить высокие ботинки, ходить в подтяжках. На наши замечания не реагировал. Классный руководитель посоветовала родителям обратиться к психологу», — сказала Решетова.

По словам директора, со школьником занималась психолог, обучавшаяся на пятом курсе психолого-педагогического университета. Девушка завершила работу с подростком 26 июня. Согласно составленной психологом итоговой характеристики, у мальчика улучшилось настроение, он стал более общительным, лучше шел на контакт.

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«Мальчик не проявлял никаких признаков агрессии, не нарушал дисциплину, был спокоен. С ребятами у него были отношения ровные, и если какие-то стычки происходили, то он быстро успокаивался», — добавила Решетова.

В то же время, по ее словам, подросток отказывался посещать кружки и секции, а также не захотел побывать в городском лагере и съездить в Крым по путевке. И.о. директора уточнила, что родители не считали нужным чем-нибудь занимать своего сына.

Ранее 7 сентября 15-летний Михаил П. раскаялся и публично извинился перед потерпевшими. Его родители заявили о готовности компенсировать пострадавшим ущерб, в том числе лечение и моральный вред.



5 сентября ученик 9-го класса Михаил П. пришел на занятие по информатике с опозданием в берцах и длинном плаще. После того как учитель сделал ему замечание, школьник открыл стрельбу из пневматического оружия, бросил дымовые шашки и напал на учительницу с кухонным топориком. Услышавшие выстрелы школьники попытались спастись, выпрыгнув из окна. Трое учащихся получили травмы и были госпитализированы. 39-летняя учительница была доставлена в реанимацию.

Стрелявшего задержали 6 сентября. По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела по статьям о халатности, хулиганстве и покушении на убийство. ​