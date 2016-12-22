Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Твое право
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,45 56,90 EUR Нал. 68,70 68,04 USD Бирж. 56,95 -0,41 EUR Бирж. 68,21 -0,21 USD ЦБ. 57,14 -0,20 EUR ЦБ. 68,24 -0,17 EUR/USD 1,20 +0,01 ММВБ 2020,21 +0,28% РТС 1117,39 +0,97% Brent 54,44 +0,50% DJIA 21807,64 +0,25% Nasdaq 6393,31 +0,28% FTSE 7392,03 +0,52%
В ивантеевской школе рассказали о визитах стрелявшего ученика к психологу
Лента новостей
Миллиардер Брэнсон пересидел «Ирму» в своем винном погребе 14:17, Общество Заявитель митинга в защиту мусульман Мьянмы попросил ее посла о встрече 14:09, Общество Третьяковской галерее подарили три проекта художника Андрея Кузькина 14:02, Общество Вице-президент «Шахтера» назвал трусом главу киевского «Динамо» 13:43, Спорт Ипотека и брак: нюансы раздела залоговой квартиры при разводе 13:42, Недвижимость «Дыра» в капитале банка «Траст» за месяц выросла на 200 млрд руб. 13:41, Финансы Проверьте ваше везение, предпринимательское чутьё и деловую хватку 13:38, РБК и Билайн В ивантеевской школе рассказали о визитах стрелявшего ученика к психологу 13:37, Общество Полиция Подмосковья начала проверку после ДТП с участием сотрудника МВД 13:34, Общество Борис Титов рассказал о желании получить «дальневосточный гектар» 13:27, Бизнес Глава «Беларуськалия» выступил против слияния с «Уралкалием» 13:26, Бизнес «ВКонтакте» объяснила блокировку страницы устроившего стрельбу школьника 13:25, Общество В США умер сооснователь «Николы-Ленивца» Василий Щетинин 13:22, Общество Родители школьника из Ивантеевки заявили о готовности возместить ущерб 13:20, Общество И.о. директора школы Ивантеевки не получала сигналов о будущем нападении 13:14, Общество Порошенко пообещал не допустить потери государственности Украиной 13:07, Политика На учениях под Астраханью прошли боевые стрельбы ЗРК С-300 и С-400 12:58, Общество Глава «Транснефти» оценил остаток по китайскому кредиту 12:50, Бизнес Устроивший стрельбу в подмосковной Ивантеевке школьник раскаялся 12:49, Общество Журналистка Латынина рассказала о трех очагах возгорания в ее машине 12:40, Общество Порошенко назвал условия по размещению миротворцев ООН в Донбассе 12:40, Политика Устроивший стрельбу в Ивантеевке школьник доставлен в суд 12:28, Общество ВТБ вышел из капитала «Росгосстраха» 12:26, Финансы Порошенко пообещал усилить борьбу с российскими социальными сетями 12:24, Технологии и медиа Новичок «Милана» стал самым высокооплачиваемым футболистом в Италии 12:19, Спорт Нефть и газ дадут новый импульс развитию Дальнего Востока 12:12, Партнерский материал
В ивантеевской школе рассказали о визитах стрелявшего ученика к психологу
Общество, 13:37
0
В ивантеевской школе рассказали о визитах стрелявшего ученика к психологу

Устроивший стрельбу в школе подмосковной Ивантеевки девятиклассник Михаил П. посещал психолога. Об этом на совещании при уполномоченном по правам ребенка Московской области сообщила исполняющая обязанности директора ивантеевской школы № 1, сообщает ТАСС.

Обратиться к специалисту родителям подростка порекомендовали после того, как его поведение ухудшилось. «В середине восьмого класса он стал учиться хуже, стал ходить без школьной формы, носить высокие ботинки, ходить в подтяжках. На наши замечания не реагировал. Классный руководитель посоветовала родителям обратиться к психологу», — сказала Решетова.

Что известно о стрельбе в подмосковной школе
Общество

По словам директора, со школьником занималась психолог, обучавшаяся на пятом курсе психолого-педагогического университета. Девушка завершила работу с подростком 26 июня. Согласно составленной психологом итоговой характеристики, у мальчика улучшилось настроение, он стал более общительным, лучше шел на контакт.

Видео: РБК

«Мальчик не проявлял никаких признаков агрессии, не нарушал дисциплину, был спокоен. С ребятами у него были отношения ровные, и если какие-то стычки происходили, то он быстро успокаивался», — добавила Решетова.

В то же время, по ее словам, подросток отказывался посещать кружки и секции, а также не захотел побывать в городском лагере и съездить в Крым по путевке. И.о. директора уточнила, что родители не считали нужным чем-нибудь занимать своего сына.

Ранее 7 сентября 15-летний Михаил П. раскаялся и публично извинился перед потерпевшими. Его родители заявили о готовности компенсировать пострадавшим ущерб, в том числе лечение и моральный вред.

5 сентября ученик 9-го класса Михаил П. пришел на занятие по информатике с опозданием в берцах и длинном плаще. После того как учитель сделал ему замечание, школьник открыл стрельбу из пневматического оружия, бросил дымовые шашки и напал на учительницу с кухонным топориком. Услышавшие выстрелы школьники попытались спастись, выпрыгнув из окна. Трое учащихся получили травмы и были госпитализированы. 39-летняя учительница была доставлена в реанимацию.

Стрелявшего задержали 6 сентября. По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела по статьям о халатности, хулиганстве и покушении на убийство. ​

Случаи применения учениками оружия в российских школах

3 февраля 2014 года старшеклассник пришел с ружьем в московскую школу № 263 и выстрелил в учителя географии, который скончался на месте. Услышавший шум школьный охранник незамедлительно сообщил о случившемся в полицию. Когда на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, подросток начал стрелять в них. При этом был убит один сотрудник полиции, еще один получил ранение. Подростку было предъявлено обвинение в захвате заложников, убийстве и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. По результатам проведенной экспертизы старшеклассника признали невменяемым, суд отправил его на принудительное лечение. Этот инцидент был первым в России случаем стрельбы в школе из гражданского оружия по «американскому сценарию».

В декабре 2014 года в раздевалке спортивного зала одной из школ Брянска 15-летний подросток достал пневматический пистолет и несколько раз выстрелил в стены и пол. Одна из пуль рикошетом попала в ногу его одноклассницы. Изначально школьница умолчала об инциденте: она обратилась в травмпункт, где рассказала, что травму получила на улице по пути из школы. Врачи диагностировали у несовершеннолетней касательное пулевое ранение мизинца стопы и сообщили в полицию.

В марте 2017 года в одной из гимназий подмосковного города Люберцы во время урока физкультуры один из учеников активировал устройство для отпугивания собак, в результате чего контузии получили четыре человека. Устройство было украдено у другого школьника.

24 апреля 2017 года в компьютерном зале школы дагестанского села Агвали произошел взрыв. В СК сообщили, что причиной взрыва стала принесенная одним из школьников граната. В результате  два человека погибли, 11 пострадали. Подросток нашел гранату на улице.

5 сентября 2017 года ученик устроил стрельбу из пневматического пистолета в школе № 1 в подмосковной Ивантеевке и разбросал дымовые шашки. При стрельбе пострадали учительница и три школьника.
 

Теги: стрельба , Ивантеевка , Школа
Главное
Порошенко назвал условия по размещению миротворцев ООН в Донбассе Политика
Материалы по теме
Родители школьника из Ивантеевки заявили о готовности возместить ущерб Общество
И.о. директора школы Ивантеевки не получала сигналов о будущем нападении Общество
Директора школы в Ивантеевке предупреждали о подготовке нападения Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку