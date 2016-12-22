Родители школьника из Ивантеевки заявили о готовности возместить ущерб

Родители девятиклассника, устроившего стрельбу в школе Ивантеевки, готовы возместить ущерб пострадавшим при нападении, заявил адвокат школьника Виктор Запрудский. Об этом сообщает корреспондент РБК из зала суда.
«Родители готовы компенсировать пострадавшим ущерб, в том числе лечение и моральный вред», — сказал адвокат.
Ранее сообщалось, что 15-летний Михаил П. заявил на заседании суда о том, что раскаивается в содеянном и публично просит извинений у пострадавших при нападении. Накануне он был доставлен в Басманный суд Москвы для избрания меры пресечения. Он подозревается в преступлениях по ч. 3 ст. 30, п. «а», «б», «е», «и» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство) и ст. 213 УК РФ (хулиганство).
Инцидент в школе № 1 в подмосковной Ивантеевке произошел 5 сентября. Ученик девятого класса Михаил П. опоздал на урок информатики, придя на него в берцах и плаще. Учитель сделала ему замечание, однако школьник начал препираться с учителем в коридоре, а потом открыл стрельбу из пневматического оружия. Также он нанес ранения учителю кухонным топориком. Кроме того, подросток разбросал дымовые шашки. Спасаясь от стрельбы, несколько школьников выпрыгнули из окна и получили травмы.
Детский омбудсмен по Подмосковью Ксения Мишонова заявила, что директора школы предупреждали о готовящемся нападении. Глава Общественного совета при МВД, взявший под общественный контроль расследование стрельбы в Ивантеевке, адвокат Анатолий Кучерена предположил, что поводом к инциденту мог стать «недостаток внимания» к подростку. Глава Минобрнауки Ольга Васильева выступила в связи с происшествием с инициативой вернуть штатных психологов в школы.
3 февраля 2014 года старшеклассник пришел с ружьем в московскую школу № 263 и выстрелил в учителя географии, который скончался на месте. Услышавший шум школьный охранник незамедлительно сообщил о случившемся в полицию. Когда на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, подросток начал стрелять в них. При этом был убит один сотрудник полиции, еще один получил ранение. Подростку было предъявлено обвинение в захвате заложников, убийстве и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. По результатам проведенной экспертизы старшеклассника признали невменяемым, суд отправил его на принудительное лечение. Этот инцидент был первым в России случаем стрельбы в школе из гражданского оружия по «американскому сценарию».
В декабре 2014 года в раздевалке спортивного зала одной из школ Брянска 15-летний подросток достал пневматический пистолет и несколько раз выстрелил в стены и пол. Одна из пуль рикошетом попала в ногу его одноклассницы. Изначально школьница умолчала об инциденте: она обратилась в травмпункт, где рассказала, что травму получила на улице по пути из школы. Врачи диагностировали у несовершеннолетней касательное пулевое ранение мизинца стопы и сообщили в полицию.
В марте 2017 года в одной из гимназий подмосковного города Люберцы во время урока физкультуры один из учеников активировал устройство для отпугивания собак, в результате чего контузии получили четыре человека. Устройство было украдено у другого школьника.
24 апреля 2017 года в компьютерном зале школы дагестанского села Агвали произошел взрыв. В СК сообщили, что причиной взрыва стала принесенная одним из школьников граната. В результате два человека погибли, 11 пострадали. Подросток нашел гранату на улице.
5 сентября 2017 года ученик устроил стрельбу из пневматического пистолета в школе № 1 в подмосковной Ивантеевке и разбросал дымовые шашки. При стрельбе пострадали учительница и три школьника.