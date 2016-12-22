Родители школьника из Ивантеевки заявили о готовности возместить ущерб

Родители девятиклассника, устроившего стрельбу в школе Ивантеевки, готовы возместить ущерб пострадавшим при нападении, заявил адвокат школьника Виктор Запрудский. Об этом сообщает корреспондент РБК из зала суда.

«Родители готовы компенсировать пострадавшим ущерб, в том числе лечение и моральный вред», — сказал адвокат.

Ранее сообщалось, что 15-летний Михаил П. заявил на заседании суда о том, что раскаивается в содеянном и публично просит извинений у пострадавших при нападении. Накануне он был доставлен в Басманный суд Москвы для избрания меры пресечения. Он подозревается в преступлениях по ч. 3 ст. 30, п. «а», «б», «е», «и» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство) и ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Инцидент в школе № 1 в подмосковной Ивантеевке произошел 5 сентября. Ученик девятого класса Михаил П. опоздал на урок информатики, придя на него в берцах и плаще. Учитель сделала ему замечание, однако школьник начал препираться с учителем в коридоре, а потом открыл стрельбу из пневматического оружия. Также он нанес ранения учителю кухонным топориком. Кроме того, подросток разбросал дымовые шашки. Спасаясь от стрельбы, несколько школьников выпрыгнули из окна и получили травмы.

Видео: РБК

Детский омбудсмен по Подмосковью Ксения Мишонова заявила, что директора школы предупреждали о готовящемся нападении. Глава Общественного совета при МВД, взявший под общественный контроль расследование стрельбы в Ивантеевке, адвокат Анатолий Кучерена предположил, что поводом к инциденту мог стать «недостаток внимания» к подростку. Глава Минобрнауки Ольга Васильева выступила в связи с происшествием с инициативой вернуть штатных психологов в школы.