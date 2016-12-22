Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Твое право
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,45 56,89 EUR Нал. 68,69 68,04 USD Бирж. 56,95 -0,41 EUR Бирж. 68,22 -0,20 USD ЦБ. 57,14 -0,20 EUR ЦБ. 68,24 -0,17 EUR/USD 1,20 +0,01 ММВБ 2019,91 +0,26% РТС 1117,41 +0,97% Brent 54,45 +0,52% DJIA 21807,64 +0,25% Nasdaq 6393,31 +0,28% FTSE 7391,67 +0,51%
И.о. директора школы Ивантеевки не получала сигналов о будущем нападении
Лента новостей
Миллиардер Брэнсон пересидел «Ирму» в своем винном погребе 14:17, Общество Заявитель митинга в защиту мусульман Мьянмы попросил ее посла о встрече 14:09, Общество Третьяковской галерее подарили три проекта художника Андрея Кузькина 14:02, Общество Вице-президент «Шахтера» назвал трусом главу киевского «Динамо» 13:43, Спорт Ипотека и брак: нюансы раздела залоговой квартиры при разводе 13:42, Недвижимость «Дыра» в капитале банка «Траст» за месяц выросла на 200 млрд руб. 13:41, Финансы Проверьте ваше везение, предпринимательское чутьё и деловую хватку 13:38, РБК и Билайн В ивантеевской школе рассказали о визитах стрелявшего ученика к психологу 13:37, Общество Полиция Подмосковья начала проверку после ДТП с участием сотрудника МВД 13:34, Общество Борис Титов рассказал о желании получить «дальневосточный гектар» 13:27, Бизнес Глава «Беларуськалия» выступил против слияния с «Уралкалием» 13:26, Бизнес «ВКонтакте» объяснила блокировку страницы устроившего стрельбу школьника 13:25, Общество В США умер сооснователь «Николы-Ленивца» Василий Щетинин 13:22, Общество Родители школьника из Ивантеевки заявили о готовности возместить ущерб 13:20, Общество И.о. директора школы Ивантеевки не получала сигналов о будущем нападении 13:14, Общество Порошенко пообещал не допустить потери государственности Украиной 13:07, Политика На учениях под Астраханью прошли боевые стрельбы ЗРК С-300 и С-400 12:58, Общество Глава «Транснефти» оценил остаток по китайскому кредиту 12:50, Бизнес Устроивший стрельбу в подмосковной Ивантеевке школьник раскаялся 12:49, Общество Журналистка Латынина рассказала о трех очагах возгорания в ее машине 12:40, Общество Порошенко назвал условия по размещению миротворцев ООН в Донбассе 12:40, Политика Устроивший стрельбу в Ивантеевке школьник доставлен в суд 12:28, Общество ВТБ вышел из капитала «Росгосстраха» 12:26, Финансы Порошенко пообещал усилить борьбу с российскими социальными сетями 12:24, Технологии и медиа Новичок «Милана» стал самым высокооплачиваемым футболистом в Италии 12:19, Спорт Нефть и газ дадут новый импульс развитию Дальнего Востока 12:12, Партнерский материал
И.о. директора школы Ивантеевки не получала сигналов о будущем нападении
Общество, 13:14
0
И.о. директора школы Ивантеевки не получала сигналов о будущем нападении

Исполняющая обязанности директора школы № 1 в подмосковной Ивантеевке Наталья Решетова сообщила, что не получала сигналов от учеников о готовящемся нападении девятиклассника. Об этом она сообщила на совещании в Ивантеевке, посвященном этой проблеме, сообщает «Интерфакс».

«Таких сигналов к нам не поступало», — заверила Решетова. По ее словам, отношения 15-летнего Михаила П. со своими одноклассниками «были нормальными, и признаков конфликта не было. Решетова отметила, что подросток не проявлял агрессии на занятиях.

Случаи применения учениками оружия в российских школах

3 февраля 2014 года старшеклассник пришел с ружьем в московскую школу № 263 и выстрелил в учителя географии, который скончался на месте. Услышавший шум школьный охранник незамедлительно сообщил о случившемся в полицию. Когда на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, подросток начал стрелять в них. При этом был убит один сотрудник полиции, еще один получил ранение. Подростку было предъявлено обвинение в захвате заложников, убийстве и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. По результатам проведенной экспертизы старшеклассника признали невменяемым, суд отправил его на принудительное лечение. Этот инцидент был первым в России случаем стрельбы в школе из гражданского оружия по «американскому сценарию».

В декабре 2014 года в раздевалке спортивного зала одной из школ Брянска 15-летний подросток достал пневматический пистолет и несколько раз выстрелил в стены и пол. Одна из пуль рикошетом попала в ногу его одноклассницы. Изначально школьница умолчала об инциденте: она обратилась в травмпункт, где рассказала, что травму получила на улице по пути из школы. Врачи диагностировали у несовершеннолетней касательное пулевое ранение мизинца стопы и сообщили в полицию.

В марте 2017 года в одной из гимназий подмосковного города Люберцы во время урока физкультуры один из учеников активировал устройство для отпугивания собак, в результате чего контузии получили четыре человека. Устройство было украдено у другого школьника.

24 апреля 2017 года в компьютерном зале школы дагестанского села Агвали произошел взрыв. В СК сообщили, что причиной взрыва стала принесенная одним из школьников граната. В результате  два человека погибли, 11 пострадали. Подросток нашел гранату на улице.

5 сентября 2017 года ученик устроил стрельбу из пневматического пистолета в школе № 1 в подмосковной Ивантеевке и разбросал дымовые шашки. При стрельбе пострадали учительница и три школьника.
 

Устроивший стрельбу в подмосковной Ивантеевке школьник раскаялся
Общество

Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова, которая также присутствовала на совещании, подчеркнула, что проверит эту информацию.

Накануне, 6 сентября, она заявляла о том, что ученики предупреждали директора школы о предстоящем нападении. «В ходе подготовки к этому теракту мальчик сделал всё, чтобы его заметили», — подчеркнула Мишонова. Она предположила, что директор не поверила этой информации и поэтому не предприняла никаких мер.

Одноклассница Михаила П. ранее рассказала РБК о том, что школьник действительно планировал организовать нападение на школу. По ее словам, он часто говорил об этом своим одноклассникам, однако все думали, что он шутит и «никто не обращал внимания».

Как рассказали РБК в школе, в настоящий момент директор школы Ольга Михайличенко находится в декретном отпуске.

Ранее 7 сентября устроившего стрельбу ученика девятого класса школы № 1 доставили в Басманный суд Москвы. В суде он раскаялся и публично попросил извинения у пострадавших.

Видео: РБК

Подозреваемый 5 сентября опоздал в школу в подмосковной Ивантеевке на урок по информатике. Он явился в класс в берцах и длинном плаще. Учительница сделала ему замечание, в ответ он ударил ее топориком по лицу и открыл огонь из пневматического пистолета. Также он разбросал дымовые шашки по зданию школы. Несколько школьников, опасаясь за свою жизнь, выпрыгнули из окон здания и получили травмы. Позднее их госпитализировали.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял расследование происшествия на личный контроль. Михаила подозревают в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, п. «а», «б», «е», «и» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство) и ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Теги: нападение , Ивантеевка , Школьники , стрельба в Ивантеевке
Главное
Порошенко назвал условия по размещению миротворцев ООН в Донбассе Политика
Материалы по теме
Устроивший стрельбу в подмосковной Ивантеевке школьник раскаялся Общество
Устроивший стрельбу в Ивантеевке школьник доставлен в суд Общество
СК заподозрил стрелявшего в ивантеевской школе в покушении на убийство Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку