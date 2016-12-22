И.о. директора школы Ивантеевки не получала сигналов о будущем нападении

Исполняющая обязанности директора школы № 1 в подмосковной Ивантеевке Наталья Решетова сообщила, что не получала сигналов от учеников о готовящемся нападении девятиклассника. Об этом она сообщила на совещании в Ивантеевке, посвященном этой проблеме, сообщает «Интерфакс».

«Таких сигналов к нам не поступало», — заверила Решетова. По ее словам, отношения 15-летнего Михаила П. со своими одноклассниками «были нормальными, и признаков конфликта не было. Решетова отметила, что подросток не проявлял агрессии на занятиях.

Случаи применения учениками оружия в российских школах 3 февраля 2014 года старшеклассник пришел с ружьем в московскую школу № 263 и выстрелил в учителя географии, который скончался на месте. Услышавший шум школьный охранник незамедлительно сообщил о случившемся в полицию. Когда на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, подросток начал стрелять в них. При этом был убит один сотрудник полиции, еще один получил ранение. Подростку было предъявлено обвинение в захвате заложников, убийстве и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. По результатам проведенной экспертизы старшеклассника признали невменяемым, суд отправил его на принудительное лечение. Этот инцидент был первым в России случаем стрельбы в школе из гражданского оружия по «американскому сценарию». В декабре 2014 года в раздевалке спортивного зала одной из школ Брянска 15-летний подросток достал пневматический пистолет и несколько раз выстрелил в стены и пол. Одна из пуль рикошетом попала в ногу его одноклассницы. Изначально школьница умолчала об инциденте: она обратилась в травмпункт, где рассказала, что травму получила на улице по пути из школы. Врачи диагностировали у несовершеннолетней касательное пулевое ранение мизинца стопы и сообщили в полицию. В марте 2017 года в одной из гимназий подмосковного города Люберцы во время урока физкультуры один из учеников активировал устройство для отпугивания собак, в результате чего контузии получили четыре человека. Устройство было украдено у другого школьника. 24 апреля 2017 года в компьютерном зале школы дагестанского села Агвали произошел взрыв. В СК сообщили, что причиной взрыва стала принесенная одним из школьников граната. В результате два человека погибли, 11 пострадали. Подросток нашел гранату на улице. 5 сентября 2017 года ученик устроил стрельбу из пневматического пистолета в школе № 1 в подмосковной Ивантеевке и разбросал дымовые шашки. При стрельбе пострадали учительница и три школьника.



Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова, которая также присутствовала на совещании, подчеркнула, что проверит эту информацию.

Накануне, 6 сентября, она заявляла о том, что ученики предупреждали директора школы о предстоящем нападении. «В ходе подготовки к этому теракту мальчик сделал всё, чтобы его заметили», — подчеркнула Мишонова. Она предположила, что директор не поверила этой информации и поэтому не предприняла никаких мер.

Одноклассница Михаила П. ранее рассказала РБК о том, что школьник действительно планировал организовать нападение на школу. По ее словам, он часто говорил об этом своим одноклассникам, однако все думали, что он шутит и «никто не обращал внимания».

Как рассказали РБК в школе, в настоящий момент директор школы Ольга Михайличенко находится в декретном отпуске.

Ранее 7 сентября устроившего стрельбу ученика девятого класса школы № 1 доставили в Басманный суд Москвы. В суде он раскаялся и публично попросил извинения у пострадавших.

Видео: РБК

Подозреваемый 5 сентября опоздал в школу в подмосковной Ивантеевке на урок по информатике. Он явился в класс в берцах и длинном плаще. Учительница сделала ему замечание, в ответ он ударил ее топориком по лицу и открыл огонь из пневматического пистолета. Также он разбросал дымовые шашки по зданию школы. Несколько школьников, опасаясь за свою жизнь, выпрыгнули из окон здания и получили травмы. Позднее их госпитализировали.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял расследование происшествия на личный контроль. Михаила подозревают в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, п. «а», «б», «е», «и» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство) и ст. 213 УК РФ (хулиганство).