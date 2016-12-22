Двух пострадавших при стрельбе в школе в Ивантеевке доставят в Москву

Пострадавших в результате инцидента в подмосковной школе учительницу и одного ребенка доставят из Ивантеевки в Москву. Об этом РБК сообщил начальник управления координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций № 6 Министерства здравоохранения МО Андрей Раздорский.

«Состояние у всех средней тяжести, жизни их ничего не угрожает. Учительницу мы переводим в Московский областной клинический институт имени Владимирского. Одного ребенка с компрессионным переломом позвоночника переводим в больницу имени Сперанского города Москвы. Двух детей оставляем у себя в ивантеевской больнице», — пояснил Раздорский

В школе № 1 в Ивантеевке 5 сентября ученик 9-го класса устроил стрельбу.

Случаи применения учениками оружия в российских школах 3 февраля 2014 года старшеклассник пришел с ружьем в московскую школу № 263 и выстрелил в учителя географии, который скончался на месте. Услышавший шум школьный охранник незамедлительно сообщил о случившемся в полицию. Когда на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, подросток начал стрелять в них. При этом был убит один сотрудник полиции, еще один получил ранение. Подростку было предъявлено обвинение в захвате заложников, убийстве и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. По результатам проведенной экспертизы старшеклассника признали невменяемым, суд отправил его на принудительное лечение. Этот инцидент был первым в России случаем стрельбы в школе из гражданского оружия по «американскому сценарию». В декабре 2014 года в раздевалке спортивного зала одной из школ Брянска 15-летний подросток достал пневматический пистолет и несколько раз выстрелил в стены и пол. Одна из пуль рикошетом попала в ногу его одноклассницы. Изначально школьница умолчала об инциденте: она обратилась в травмпункт, где рассказала, что травму получила на улице по пути из школы. Врачи диагностировали у несовершеннолетней касательное пулевое ранение мизинца стопы и сообщили в полицию. В марте 2017 года в одной из гимназий подмосковного города Люберцы во время урока физкультуры один из учеников активировал устройство для отпугивания собак, в результате чего контузии получили четыре человека. Устройство было украдено у другого школьника. 24 апреля 2017 года в компьютерном зале школы дагестанского села Агвали произошел взрыв. В СК сообщили, что причиной взрыва стала принесенная одним из школьников граната. В результате два человека погибли, 11 пострадали. Подросток нашел гранату на улице. 5 сентября 2017 года ученик устроил стрельбу из пневматического пистолета в школе № 1 в подмосковной Ивантеевке и разбросал дымовые шашки. При стрельбе пострадали учительница и три школьника.



Как сообщали в прокуратуре Московской области, 15-летний подросток во время урока напал на учительницу информатики. По данным ведомства, он ударил ее кухонным топориком по голове. После этого он начал взрывать в классе самодельные петарды и стрелять из пневматического оружия. В результате случившегося пострадали четыре человека. Они были доставлены в больницу.

Соседка нападавшего Мария в разговоре с РБК сообщила, что накануне нападавший заявил, что «завтра устроит теракт».