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В Минобрнауки прокомментировали стрельбу в школе в Ивантеевке
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В Минобрнауки прокомментировали стрельбу в школе в Ивантеевке
Общество, 14:05
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В Минобрнауки прокомментировали стрельбу в школе в Ивантеевке

В ситуации в школе № 1 в подмосковной Ивантеевке, где подросток устроил стрельбу, должно разобраться следствие. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

«Здесь следствие должно разобраться в произошедшем. Минобрнауки в настоящее время выясняет детали случившегося», — сказал собеседник агентства.

В школе № 1 в Ивантеевке 5 сентября произошла стрельба. Как сообщали в МВД, ее устроил подросток 2002 года рождения. В прокуратуре Московской области рассказали, что ученик 9-го класса во время урока напал на учительницу информатики. По данным ведомства, он ударил ее кухонным топориком по голове. После этого он начал взрывать в классе самодельные петарды и стрелять из пневматического оружия. В результате случившегося пострадали четыре человека. Они были доставлены в больницу.

После случившегося СК по Московской области возбудил уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Пострадавшая ученица рассказала о стрельбе в школе в Ивантеевке
Бизнес

Ученица школы Ангелина рассказала, что нападавшего зовут Михаил. Его соседка Мария в разговоре с РБК заявила, что накануне нападавший заявил, что «завтра устроит теракт».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял на личный контроль произошедший инцидент.

Случаи применения учениками оружия в российских школах

3 февраля 2014 года старшеклассник пришел с ружьем в московскую школу № 263 и выстрелил в учителя географии, который скончался на месте. Услышавший шум школьный охранник незамедлительно сообщил о случившемся в полицию. Когда на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, подросток начал стрелять в них. При этом был убит один сотрудник полиции, еще один получил ранение. Подростку было предъявлено обвинение в захвате заложников, убийстве и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. По результатам проведенной экспертизы старшеклассника признали невменяемым, суд отправил его на принудительное лечение. Этот инцидент был первым в России случаем стрельбы в школе из гражданского оружия по «американскому сценарию».

В декабре 2014 года в раздевалке спортивного зала одной из школ Брянска 15-летний подросток достал пневматический пистолет и несколько раз выстрелил в стены и пол. Одна из пуль рикошетом попала в ногу его одноклассницы. Изначально школьница умолчала об инциденте: она обратилась в травмпункт, где рассказала, что травму получила на улице по пути из школы. Врачи диагностировали у несовершеннолетней касательное пулевое ранение мизинца стопы и сообщили в полицию.

В марте 2017 года в одной из гимназий подмосковного города Люберцы во время урока физкультуры один из учеников активировал устройство для отпугивания собак, в результате чего контузии получили четыре человека. Устройство было украдено у другого школьника.

24 апреля 2017 года в компьютерном зале школы дагестанского села Агвали произошел взрыв. В СК сообщили, что причиной взрыва стала принесенная одним из школьников граната. В результате  два человека погибли, 11 пострадали. Подросток нашел гранату на улице.

5 сентября 2017 года ученик устроил стрельбу из пневматического пистолета в школе № 1 в подмосковной Ивантеевке и разбросал дымовые шашки. При стрельбе пострадали учительница и три школьника.
 

Теги: Минобрнауки , Ивантеевка , Школа
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