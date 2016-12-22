В Минобрнауки прокомментировали стрельбу в школе в Ивантеевке

В ситуации в школе № 1 в подмосковной Ивантеевке, где подросток устроил стрельбу, должно разобраться следствие. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

«Здесь следствие должно разобраться в произошедшем. Минобрнауки в настоящее время выясняет детали случившегося», — сказал собеседник агентства.

В школе № 1 в Ивантеевке 5 сентября произошла стрельба. Как сообщали в МВД, ее устроил подросток 2002 года рождения. В прокуратуре Московской области рассказали, что ученик 9-го класса во время урока напал на учительницу информатики. По данным ведомства, он ударил ее кухонным топориком по голове. После этого он начал взрывать в классе самодельные петарды и стрелять из пневматического оружия. В результате случившегося пострадали четыре человека. Они были доставлены в больницу.

После случившегося СК по Московской области возбудил уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Ученица школы Ангелина рассказала, что нападавшего зовут Михаил. Его соседка Мария в разговоре с РБК заявила, что накануне нападавший заявил, что «завтра устроит теракт».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял на личный контроль произошедший инцидент.