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Воробьев взял на личный контроль ситуацию в Ивантеевской школе
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Воробьев взял на личный контроль ситуацию в Ивантеевской школе
Общество, 13:22
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Воробьев взял на личный контроль ситуацию в Ивантеевской школе

Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял на личный контроль инцидент в школе № 1 в подмосковной Ивантеевке, где ученик устроил стрельбу. Об этом РБК сообщили в пресс-службе губернатора.

«Расследование ЧП, которое случилось в школе в Ивантеевке, держу на личном контроле», — приводит пресс-служба слова губернатора. «Обо всех изменениях мне докладывают в оперативном режиме. Пострадавшим — учительнице и школьникам — оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь. Их жизни ничего не угрожает. Нападавший подросток задержан, в настоящий момент правоохранительными органами ведется расследование», — сказал губернатор Андрей Воробьев.

Стрельбу в школе № 1 в Ивантеевке устроил ученик 9-го класса. Как сообщали в МВД, подросток разбросал дымовые шашки в классе и произвел выстрел из пневматического оружия. В результате случившегося пострадали четыре человека. Они были госпитализированы.

В прокуратуре Московской области заявили, что 15-летний подросток во время урока напал на учительницу информатики. Он, по данным ведомства, ударил ее кухонным топориком по голове. После этого начал взрывать в классе самодельные петарды и стрелять из пневматического оружия.

Ученица этой школы Ангелины сообщила, что нападавшего зовут Михаил. Его соседка в беседе с РБК рассказала, что накануне он сообщил ей, что «завтра устроит теракт». «Сегодня в 7:51 он мне написал, что это была не шутка», — сказала Мария.

Случаи применения учениками оружия в российских школах

3 февраля 2014 года старшеклассник пришел с ружьем в московскую школу № 263 и выстрелил в учителя географии, который скончался на месте. Услышавший шум школьный охранник незамедлительно сообщил о случившемся в полицию. Когда на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, подросток начал стрелять в них. При этом был убит один сотрудник полиции, еще один получил ранение. Подростку было предъявлено обвинение в захвате заложников, убийстве и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. По результатам проведенной экспертизы старшеклассника признали невменяемым, суд отправил его на принудительное лечение. Этот инцидент был первым в России случаем стрельбы в школе из гражданского оружия по «американскому сценарию».

В декабре 2014 года в раздевалке спортивного зала одной из школ Брянска 15-летний подросток достал пневматический пистолет и несколько раз выстрелил в стены и пол. Одна из пуль рикошетом попала в ногу его одноклассницы. Изначально школьница умолчала об инциденте: она обратилась в травмпункт, где рассказала, что травму получила на улице по пути из школы. Врачи диагностировали у несовершеннолетней касательное пулевое ранение мизинца стопы и сообщили в полицию.

В марте 2017 года в одной из гимназий подмосковного города Люберцы во время урока физкультуры один из учеников активировал устройство для отпугивания собак, в результате чего контузии получили четыре человека. Устройство было украдено у другого школьника.

24 апреля 2017 года в компьютерном зале школы дагестанского села Агвали произошел взрыв. В СК сообщили, что причиной взрыва стала принесенная одним из школьников граната. В результате  два человека погибли, 11 пострадали. Подросток нашел гранату на улице.

5 сентября 2017 года ученик устроил стрельбу из пневматического пистолета в школе № 1 в подмосковной Ивантеевке и разбросал дымовые шашки. При стрельбе пострадали учительница и три школьника.
 

Теги: стрельба , Андрей Воробьев , Школа
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