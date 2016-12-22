Воробьев взял на личный контроль ситуацию в Ивантеевской школе

Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял на личный контроль инцидент в школе № 1 в подмосковной Ивантеевке, где ученик устроил стрельбу. Об этом РБК сообщили в пресс-службе губернатора.

«Расследование ЧП, которое случилось в школе в Ивантеевке, держу на личном контроле», — приводит пресс-служба слова губернатора. «Обо всех изменениях мне докладывают в оперативном режиме. Пострадавшим — учительнице и школьникам — оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь. Их жизни ничего не угрожает. Нападавший подросток задержан, в настоящий момент правоохранительными органами ведется расследование», — сказал губернатор Андрей Воробьев.

Стрельбу в школе № 1 в Ивантеевке устроил ученик 9-го класса. Как сообщали в МВД, подросток разбросал дымовые шашки в классе и произвел выстрел из пневматического оружия. В результате случившегося пострадали четыре человека. Они были госпитализированы.

В прокуратуре Московской области заявили, что 15-летний подросток во время урока напал на учительницу информатики. Он, по данным ведомства, ударил ее кухонным топориком по голове. После этого начал взрывать в классе самодельные петарды и стрелять из пневматического оружия.

Ученица этой школы Ангелины сообщила, что нападавшего зовут Михаил. Его соседка в беседе с РБК рассказала, что накануне он сообщил ей, что «завтра устроит теракт». «Сегодня в 7:51 он мне написал, что это была не шутка», — сказала Мария.