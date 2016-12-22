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Додон объяснил объявление Рогозина персоной нон грата в Молдавии
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Додон объяснил объявление Рогозина персоной нон грата в Молдавии
Политика, 15:54
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Додон объяснил объявление Рогозина персоной нон грата в Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что кабинет министров страны хочет испортить отношения с Россией, объявив вице-премьера Дмитрия Рогозина персоной нон грата. Об этом сообщает молдавское издание Timpul.

Президент страны заявил об этом, после того как инициаторы данного решения не явились на заседание Высшего совета безопасности (ВСБ) Молдавии. Додон отметил, что они пытаются «уйти от ответственности за жесты, которые они совершили». «Парламентское большинство и правительство сознательно идут на ухудшение отношений с Российской Федерацией», — отметил он.

Как сообщает молдавское издание NOI, Додон не исключает, что объявление Рогозина персоной нон грата «было продиктовано зарубежными партнерами Демократической партии». Он отметил, что бойкот заседания ВСБ говорит о том, что «решение [по Рогозину] было политическим, оно лишено правовых аргументов».

Румыния против Рогозина: почему борт вице-премьера не пустили в Кишинёв
Политика

В начале августа правительство Молдавии объявило Дмитрия Рогозина персоной нон грата из-за «оскорбительных заявлений» в адрес молдавских властей после запрета румынских властей на пролет самолета Рогозина в Молдавию. С инициативой запретить Рогозину въезд в страну выступил министр иностранных дел Молдавии Андрей Галбур, подчеркнув, что российский вице-премьер «допустил оскорбительные заявления в отношении властей Молдавии», что может быть квалифицировано как «вмешательство во внутренние дела» страны. Его поддержали остальные члены правительства и парламентское большинство.

Отныне Рогозину запрещен доступ на территорию Молдавии. Президент страны Игорь Додон назвал решение правительства «актом политической глупости». Российский МИД пообещал дать «соответствующий ответ» на действия молдавских властей. В Кремле решение правительства Молдавии сочли «неприемлемым».

Скандал случился после отказа властей Румынии пропустить через свое воздушное пространство пассажирский самолет авиакомпании «Глобус» («дочка» S7) с Рогозиным на борту. Вице-премьер направлялся 28 июля в Кишинев на встречу с президентом Молдавии Игорем Додоном (в Молдавию можно попасть только через Румынию или Украину, однако та в 2015 году запретила российским авиакомпаниям пересекать свою территорию). Рогозин на своей странице в Twitter обвинил власти Румынии в том, что они подвергли опасности жизни пассажиров, назвал их «гадами» и пригрозил «ответом». Кроме того, он посвятил им стихи, где намекал на причастность к инциденту и «молдавских Карабасов». В августе угрозы румынским властям и стихи, высмеивающие также их молдавских коллег, исчезли из соцсети.

Теги: Молдавия , Дмитрий Рогозин , персона нон грата
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