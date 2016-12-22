Германия назвала поставку турбин в Крым «ударом по инвестициям» в Россию

Посол Германии Рюдигер фон Фрич призвал Россию расследовать поставку турбин Siemens в Крым в обход санкций и назвал это «ударом по инвестициям» в страну. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Если то, что произошло, является правдой, то Siemens была серьезно обманута, и это было нарушением контракта, серьезным подрывом доверия и очень сильным ударом по инвестициям в Россию», — сказал он.

Отвечая на вопрос о расследовании властями Германии факта поставки турбин, посол сказал, что «это российские власти должны это расследовать».

Руководство Siemens заявило 10 июля о намерении начать уголовное судопроизводство в отношении лиц, ответственных за поставку турбин производства концерна для ТЭС в Крыму в обход санкций ЕС. Ранее концерн заявлял о «принятии всех мер» в легальном поле для недопущения поставки агрегатов на полуостров. По информации Reuters, Siemens изначально поставил турбины для генерации энергии в Краснодарском крае — на Таманском полуострове.

Reuters сообщил 5 июля о поставке Россией в Крым газовых турбин производства Siemens для строительства двух электростанций, что нарушает экономические санкции ЕС, запрещающие поставку энергетических технологий в Крым. В компании «Технопромэкспорт» — «дочке» «Ростеха» — объяснили, что турбины были куплены на вторичном рынке и модернизированы силами российских компаний.



По сообщению собеседника РБК, турбины были изготовлены на совместном предприятии «Интеравтоматика» (Siemens принадлежит доля в 45,7% акций) в Санкт-Петербурге. Они были частично переделаны на заводах «Ростеха». Кремль заявлял по этому поводу, что турбины были произведены в России и из российских компонентов, поэтому не могут относиться к Siemens.



В Siemens 7 июля объявили о начале собственного расследования поставки турбин на Крымский полуостров. В Минэкономики Германии заявили о непричастности компании к поставкам энергетических агрегатов.